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Match Hearts - Monaco en direct commenté
4e journée de UEFA Europa Conference League - jeudi 26 novembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Hearts et Monaco (UEFA Europa Conference League, 4e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de UEFA Europa Conference League entre Hearts et Monaco. Ce match aura lieu le jeudi 26 novembre 2026 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Hearts et Monaco.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Hearts et Monaco en France ?
Le match est à suivre en direct le 26 novembre 2026 à 18:45 sur CANAL+ SPORT.
- Où voir le match Hearts Monaco en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Hearts et Monaco ?
Heart of Midlothian FC : le coach W. Vrancken a choisi une formation en 3-5-2 : B. Reus, J. McCart, S. Findlay, M. Gillies, C. Borchgrevink, L. Mendy, S. Guendouz, S. Kerjota, J. Altena, Cláudio Braga, P. Kaboré.
AS Monaco : de son côté, l'équipe dirigée par Filipe Luís évolue dans un système de jeu en 3-4-1-2 : L. Hrádecký, J. Teze, E. Dier, S. Sané, C. Mawissa, E. Diop, D. Zakaria, Vanderson, T. Minamino, F. Balogun, M. Abline.
- Qui arbitre le match Hearts Monaco ?
Daniel Schlager est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Hearts Monaco ?
Edinburgh accueille le match au Tynecastle Park.
- Quelle est la date et l'heure du match Hearts Monaco ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 novembre 2026, coup d'envoi 18:45.
- Qui a marqué le but pour Hearts ?
Un seul but a été inscrit pour Hearts par J. Altena 16'.
- Qui a marqué le but pour Monaco ?
Un seul but a été inscrit pour Monaco par F. Balogun 24' (sp.).