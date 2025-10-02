Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Top commentaires
Match Rome - Lille en direct commenté
2e journée de UEFA Europa League - jeudi 2 octobre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Rome et Lille (UEFA Europa League, 2e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de UEFA Europa League entre Rome et Lille. Ce match aura lieu le jeudi 2 octobre 2025 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Rome et Lille.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Rome et Lille en France ?
Le match est à suivre en direct le 02 octobre 2025 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Rome Lille en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Rome et Lille ?
Rome : le coach G. Gasperini a choisi une formation en 3-4-2-1 : M. Svilar, E. Ndicka, Hermoso, Z. Çelik, K. Tsimikas, N. El Aynaoui, B. Cristante, Wesley, L. Pellegrini, M. Soulé, E. Ferguson.
LOSC Lille : de son côté, l'équipe dirigée par B. Génésio évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : B. Özer, C. Verdonk, C. Mbemba, A. Mandi, T. Meunier, N. Bentaleb, A. Bouaddi, O. Sahraoui, H. Haraldsson, Félix Correia, O. Giroud.
- Qui arbitre le match Rome Lille ?
Erik Lambrechts est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Rome Lille ?
Roma accueille le match au Stadio Olimpico.
- Quelle est la date et l'heure du match Rome Lille ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 02 octobre 2025, coup d'envoi 18:45.
- Qui a marqué le but pour Lille ?
Un seul but a été inscrit pour Lille par H. Haraldsson 6'.