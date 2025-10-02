Menu Rechercher
UEFA Europa League 2025/2026 2e journée
Rome
0 - 1
MT
Lille
Temps forts
mi-temps
0 - 1
6'
0 - 1
H. Haraldsson
Classement live 1 Lille 6 14 Rome 3
Possession 51% Lille Rome
Tirs 10 7 1 3 1 2
Compositions Rome 3-4-2-1 Lille 4-2-3-1
Tirs (%)
#1 Logo AS Rome Kostas Tsimikas 1/2 50% #2 Logo AS Rome Neil El Aynaoui 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Lille Ayyoub Bouaddi 2
Fautes subies
#1 Logo Lille Ayyoub Bouaddi 4 #2 Logo AS Rome Evan Ferguson 2 #3 Logo Lille Olivier Giroud 2
Tirs (%)
#1 Logo AS Rome Matías Soulé 0/3 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lille Olivier Giroud 5/6 83% #2 Logo Lille Ayyoub Bouaddi 9/11 82% #3 Logo AS Rome Neil El Aynaoui 4/5 80%
Interceptions
#1 Logo AS Rome Mario Hermoso 2 #2 Logo AS Rome Zeki Çelik 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lille Chancel Mbemba 2/2 100% #2 Logo Lille Thomas Meunier 2/2 100% #3 Logo AS Rome Bryan Cristante 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Logo AS Rome Evan Ferguson 0/7 0% #2 Logo AS Rome Matías Soulé 0/5 0% #3 Logo AS Rome Kostas Tsimikas 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo AS Rome Evan Ferguson 0/3 0% #2 Logo AS Rome Zeki Çelik 0/2 0% #3 Logo AS Rome Lorenzo Pellegrini 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lille Aïssa Mandi 29/32 91%

Série en cours
V
V
V
D
V
D
V
D
V
V
Rencontres précédentes
100% 1 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Paulo Dybala Paulo Dybala Blessure à la cuisse Nicola Zalewski Nicola Zalewski Blessure à la cuisse
André Gomes André Gomes Blessure au visage André Gomes André Gomes Blessure au dos Ousmane Touré Ousmane Touré Blessure au genou Alexsandro Ribeiro Alexsandro Ribeiro Blessure à la cuisse Tiago Santos Tiago Santos Blessure à la tête Romain Perraud Romain Perraud Blessure à la cheville Thomas Meunier Thomas Meunier Lésion du bassin Thomas Meunier Thomas Meunier Ischio-jambiers Benjamin André Benjamin André Blessure musculaire Osame Sahraoui Osame Sahraoui Blessure à la jambe Ugo Raghouber Ugo Raghouber Lésion du bassin Berke Özer Berke Özer Lésion du bassin

Match Rome - Lille en direct commenté

2e journée de UEFA Europa League - jeudi 2 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Rome et Lille (UEFA Europa League, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de UEFA Europa League entre Rome et Lille. Ce match aura lieu le jeudi 2 octobre 2025 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Rome et Lille.

Arbitres

Erik Lambrechts arbitre principal
0
2.3
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Jo De Weirdt arbitre assistant
Kevin Monteny arbitre assistant
Jasper Vergoote quatrième arbitre
Tiago Bruno Lopes Martins arbitre VAR
Bram Van Driessche arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stadio Olimpico Roma
Stadio Olimpico
  • Année de construction : 1932
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 68530
  • Affluence moyenne : 32212
  • Affluence maximum : 68816
  • % de remplissage : 47

Date 02 octobre 2025 18:45
Compétition UEFA Europa League
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 2
Diffusion CANAL+ FOOT
Code ROM-LOSC
Zone Europe
Équipe à domicile Rome
Équipe à l'extérieur LOSC Lille
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Rome et Lille en France ?

Le match est à suivre en direct le 02 octobre 2025 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Rome Lille en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Rome et Lille ?

Rome : le coach G. Gasperini a choisi une formation en 3-4-2-1 : M. Svilar, E. Ndicka, Hermoso, Z. Çelik, K. Tsimikas, N. El Aynaoui, B. Cristante, Wesley, L. Pellegrini, M. Soulé, E. Ferguson.

LOSC Lille : de son côté, l'équipe dirigée par B. Génésio évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : B. Özer, C. Verdonk, C. Mbemba, A. Mandi, T. Meunier, N. Bentaleb, A. Bouaddi, O. Sahraoui, H. Haraldsson, Félix Correia, O. Giroud.

Qui arbitre le match Rome Lille ?

Erik Lambrechts est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Rome Lille ?

Roma accueille le match au Stadio Olimpico.

Quelle est la date et l'heure du match Rome Lille ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 02 octobre 2025, coup d'envoi 18:45.

Qui a marqué le but pour Lille ?

Un seul but a été inscrit pour Lille par H. Haraldsson 6'.

