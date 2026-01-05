Menu Rechercher
Nigeria
45+3'
Coupe d'Afrique des Nations 2025 Morocco 8èmes de finale
Nigeria
2 - 0
45+3'
Mozambique
Temps forts
25'
2 - 0
V. Osimhen (PD A. Adams)
20'
1 - 0
A. Lookman (PD A. Adams)
Voir le live commenté
Possession 65% Nigeria Mozambique
Tirs 10 7 1 3 0 1
Grosses occasions créées 100% Nigeria 2 Mozambique 0
Compositions Nigeria 4-3-1-2 Mozambique 4-2-3-1
Prono

Qui va gagner ?
1 NGA N NUL 2 MOZ
291 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Flag Nigeria Akor Adams 2
Tirs (%)
#1 Flag Nigeria Alex Iwobi 1/2 50% #2 Flag Nigeria Ademola Lookman 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag Mozambique Bruno Langa 2
Fautes subies
#1 Flag Nigeria Frank Onyeka 2 #2 Flag Mozambique Geny Catamo 2 #3 Flag Mozambique Faisal Bangal 2
Duels gagnés (%)
#1 Flag Nigeria Bright Osayi-Samuel 4/5 80% #2 Flag Mozambique Witiness Quembo 4/5 80% #3 Flag Nigeria Frank Onyeka 4/8 50%
Interceptions
#1 Flag Nigeria Wilfred Ndidi 3 #2 Flag Mozambique Reinildo 3 #3 Flag Nigeria Ademola Lookman 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Nigeria Wilfred Ndidi 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Nigeria Akor Adams 0/4 0% #2 Flag Nigeria Wilfred Ndidi 0/4 0% #3 Flag Mozambique Bruno Langa 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Mozambique Elias Gaspar Pelembe 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag Nigeria Calvin Bassey 40/40 100% #2 Flag Nigeria Wilfred Ndidi 39/40 98% #3 Flag Nigeria Semi Ajayi 37/40 93%
Corners et centres réussis
#1 Flag Nigeria Ademola Lookman 3

Analyse avant-match

Série en cours
V
V
V
D
D
D
V
D
D
N
Rencontres précédentes
100% 1 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Moses Simon Moses Simon Fracture de la jambe Samuel Chukwueze Samuel Chukwueze Ischio-jambiers

Match Nigeria - Mozambique en direct commenté

8èmes de finale de Coupe d'Afrique des Nations - lundi 5 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nigeria et Mozambique (Coupe d'Afrique des Nations, 8èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Coupe d'Afrique des Nations entre Nigeria et Mozambique. Ce match aura lieu le lundi 5 janvier 2026 à 20:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Nigeria et Mozambique.

Arbitres

Abdou Abdel Mefire arbitre principal
0
4.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Elvis Guy Noupue Nguegoue arbitre assistant
Carine Atezambong Fomo arbitre assistant
Patrice Tanguy Mebiame quatrième arbitre
Khalil Hassani arbitre VAR
Haythem Guirat arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Complexe Sportif de Fès Fès
Complexe Sportif de Fès
  • Année de construction : 2007
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 45000

Match en direct

Date 05 janvier 2026 20:00
Compétition Coupe d'Afrique des Nations
Saison 2025 Morocco
Phase 8èmes de finale
Diffusion beIN SPORTS 1
Code NGA-MOZ
Zone Afrique
Équipe à domicile Nigeria
Équipe à l'extérieur Mozambique
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Nigeria et Mozambique en France ?

Le match est à suivre en direct le 05 janvier 2026 à 20:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Nigeria Mozambique en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Nigeria et Mozambique ?

Nigeria : le coach É. Chelle a choisi une formation en 4-3-1-2 : S. Nwabali, B. Onyemaechi, C. Bassey, S. Ajayi, B. Osayi-Samuel, A. Iwobi, W. Ndidi, F. Onyeka, A. Lookman, A. Adams, V. Osimhen.

Mozambique : de son côté, l'équipe dirigée par Chiquinho Conde évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Ernan Siluane, Bruno Langa, Reinildo Mandava, Mexer, Diogo Calila, Alfons Amade, Guima, Witiness Quembo, Dominguês, Geny Catamo, Faisal Bangal.

Qui arbitre le match Nigeria Mozambique ?

Abdou Abdel Mefire est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Nigeria Mozambique ?

Fès accueille le match au Complexe Sportif de Fès.

Quelle est la date et l'heure du match Nigeria Mozambique ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 05 janvier 2026, coup d'envoi 20:00.

Qui a marqué des buts pour Nigeria ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Nigeria : A. Lookman 20', V. Osimhen 25'.

