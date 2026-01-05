Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Top commentaires
Match Nigeria - Mozambique en direct commenté
8èmes de finale de Coupe d'Afrique des Nations - lundi 5 janvier 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nigeria et Mozambique (Coupe d'Afrique des Nations, 8èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Coupe d'Afrique des Nations entre Nigeria et Mozambique. Ce match aura lieu le lundi 5 janvier 2026 à 20:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Nigeria et Mozambique.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Nigeria et Mozambique en France ?
Le match est à suivre en direct le 05 janvier 2026 à 20:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Nigeria Mozambique en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Nigeria et Mozambique ?
Nigeria : le coach É. Chelle a choisi une formation en 4-3-1-2 : S. Nwabali, B. Onyemaechi, C. Bassey, S. Ajayi, B. Osayi-Samuel, A. Iwobi, W. Ndidi, F. Onyeka, A. Lookman, A. Adams, V. Osimhen.
Mozambique : de son côté, l'équipe dirigée par Chiquinho Conde évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Ernan Siluane, Bruno Langa, Reinildo Mandava, Mexer, Diogo Calila, Alfons Amade, Guima, Witiness Quembo, Dominguês, Geny Catamo, Faisal Bangal.
- Qui arbitre le match Nigeria Mozambique ?
Abdou Abdel Mefire est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Nigeria Mozambique ?
Fès accueille le match au Complexe Sportif de Fès.
- Quelle est la date et l'heure du match Nigeria Mozambique ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 05 janvier 2026, coup d'envoi 20:00.
- Qui a marqué des buts pour Nigeria ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Nigeria : A. Lookman 20', V. Osimhen 25'.