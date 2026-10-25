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2 - 0
36'
Ligue 1 McDonald's 2026/2027 8e journée
Marseille
2 - 0
36'
Le Havre
Diffusé sur DAZN, Ligue 1+ 3
Temps forts
33'
2 - 0
T. Weah
5'
1 - 0
C. Egan-Riley (PD Emerson)
Voir le live commenté
Côtes en live 1 1.05 N 14.0 2 42.0 winamax 1er pari remboursé
Classement live 8 Marseille 12 18 Le Havre 2
Possession 61% Marseille Le Havre
Tirs 7 5 5 2 1 6
Grosses occasions créées 100% Marseille 1 Le Havre 0
Compositions Marseille 4-2-3-1 Le Havre 4-3-3
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Prono

Qui va gagner ?
OM
NUL
HAC
1 1.42 N 4.8 2 5.5
341 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Marseille Emerson 1
Tirs (%)
#1 Logo Le Havre Rayan Fofana 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Le Havre Simon Ebonog 2
Fautes subies
#1 Logo Marseille Amine Harit 2 #2 Logo Le Havre Rayan Fofana 2
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 0/2 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Le Havre Ayumu Seko 2/2 100% #2 Logo Marseille Nayef Aguerd 2/3 67%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Marseille Igor Paixão 0/2 0% #2 Logo Marseille Conrad Egan-Riley 0/2 0% #3 Logo Le Havre Junior Mwanga 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Marseille Nayef Aguerd 29/30 97%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
47% 41% 12%
Série en cours
D
V
D
V
D
D
D
V
D
N
Rencontres précédentes
100% 10 Victoires 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Conrad Egan-Riley Conrad Egan-Riley Blessure à la cuisse Derek Cornelius Derek Cornelius Blessure à la hanche Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à la hanche Nayef Aguerd Nayef Aguerd Coup
Elias Jelert Elias Jelert Blessure à la cuisse Timothée Pembélé Timothée Pembélé Inconnu Lionel Mpasi Lionel Mpasi Rupture du tendon d'Achille Junior Mwanga Junior Mwanga Inconnu

Top commentaires

TouMa 17:36 Salut tout le monde et bon match en retard. En espérant qu’on poursuive notre remontada au classement que les médias nous lâchent la grappe un peu. 4 Répondre
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Match Marseille - Le Havre en direct commenté

8e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 25 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Le Havre (Ligue 1 McDonald's, 8e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8e journée de Ligue 1 McDonald's entre Marseille et Le Havre. Ce match aura lieu le dimanche 25 octobre 2026 à 17:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Le Havre.

On en parle

Arbitres

Clément Turpin arbitre principal
0
1.8
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Benjamin Pages arbitre assistant
Nicolas Danos arbitre assistant
Eddy Rosier quatrième arbitre
Ludovic Remy arbitre VAR
Nicolas Rainville arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

CEPAC Vélodrome Marseille
CEPAC Vélodrome
  • Année de construction : 1937
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 67394
  • Affluence moyenne : 41521
  • Affluence maximum : 66312
  • % de remplissage : 61

Match en direct

Date 25 octobre 2026 17:15
Compétition Ligue 1
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 8
Diffusion DAZN, Ligue 1+ 3
Code OM-HAC
Zone France
Équipe à domicile Olympique de Marseille
Équipe à l'extérieur Le Havre
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Le Havre en France ?

Le match est à suivre en direct le 25 octobre 2026 à 17:15 sur DAZN ou Ligue 1+ 3.

Où voir le match Marseille Le Havre en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et Le Havre ?

Olympique de Marseille : le coach B. Génésio a choisi une formation en 4-2-3-1 : J. de Lange, Emerson, N. Aguerd, C. Egan-Riley, T. Weah, P. Højbjerg, T. Nnadi, Igor Paixão, H. Abdelli, A. Harit, A. Gouiri.

Le Havre : de son côté, l'équipe dirigée par D. Digard évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : G. Gallon, A. Seko, A. Touba, J. Mwanga, D. Ouziad, A. Richardson, S. Ebonog, R. Ndiaye, M. Samatta, R. Fofana, E. Koffi Vinette.

Qui arbitre le match Marseille Le Havre ?

Clément Turpin est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Marseille Le Havre ?

Marseille accueille le match au CEPAC Vélodrome.

Quelle est la date et l'heure du match Marseille Le Havre ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 octobre 2026, coup d'envoi 17:15.

Qui a marqué des buts pour Marseille ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Marseille : C. Egan-Riley 5', T. Weah 33'.

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TouMa 17:36 Salut tout le monde et bon match en retard. En espérant qu’on poursuive notre remontada au classement que les médias nous lâchent la grappe un peu. 4 Répondre
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