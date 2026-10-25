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Match Marseille - Le Havre en direct commenté
8e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 25 octobre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Le Havre (Ligue 1 McDonald's, 8e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8e journée de Ligue 1 McDonald's entre Marseille et Le Havre. Ce match aura lieu le dimanche 25 octobre 2026 à 17:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Le Havre.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Le Havre en France ?
Le match est à suivre en direct le 25 octobre 2026 à 17:15 sur DAZN ou Ligue 1+ 3.
- Où voir le match Marseille Le Havre en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et Le Havre ?
Olympique de Marseille : le coach B. Génésio a choisi une formation en 4-2-3-1 : J. de Lange, Emerson, N. Aguerd, C. Egan-Riley, T. Weah, P. Højbjerg, T. Nnadi, Igor Paixão, H. Abdelli, A. Harit, A. Gouiri.
Le Havre : de son côté, l'équipe dirigée par D. Digard évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : G. Gallon, A. Seko, A. Touba, J. Mwanga, D. Ouziad, A. Richardson, S. Ebonog, R. Ndiaye, M. Samatta, R. Fofana, E. Koffi Vinette.
- Qui arbitre le match Marseille Le Havre ?
Clément Turpin est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Marseille Le Havre ?
Marseille accueille le match au CEPAC Vélodrome.
- Quelle est la date et l'heure du match Marseille Le Havre ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 octobre 2026, coup d'envoi 17:15.
- Qui a marqué des buts pour Marseille ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Marseille : C. Egan-Riley 5', T. Weah 33'.