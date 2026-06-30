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1 - 0
22'
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 16èmes de finale
Mexique
1 - 0
22'
Équateur
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
22'
1 - 0
J. Quiñones
Voir le live commenté
Côtes en live 1 1.26 N 4.50 2 10.5 winamax bonus 100€
Possession 63% Mexique Équateur
Tirs 7 6 1 1 0 1
Grosses occasions créées 100% Mexique 1 Équateur 0
Compositions Mexique 4-2-3-1 Équateur 4-4-2
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Prono

Qui va gagner ?
MEX
NUL
ECU
1 2.25 N 2.75 2 4
433 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Mexique Luis Romo 1
Dribbles réussis
#1 Flag Équateur John Yeboah 2
Tirs (%)
#1 Flag Mexique Gilberto Mora 0/2 0% #2 Flag Mexique Roberto Alvarado 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Équateur John Yeboah 4/4 100% #2 Flag Équateur Gonzalo Plata 4/5 80%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Mexique Johan Vásquez 2/2 100% #2 Flag Équateur Gonzalo Plata 2/3 67%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Équateur Enner Valencia 0/2 0% #2 Flag Mexique Luis Romo 0/2 0%

Analyse avant-match

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Probabilité de victoire
44% 31% 25%
Série en cours
V
V
V
V
V
V
N
D
V
V
Rencontres précédentes
29% 2 Victoires 43% 3 Nuls 29% 2 Victoires

Blessures & suspensions

Santiago Giménez Santiago Giménez Inconnu Edson Álvarez Edson Álvarez Blessure à la cheville Guillermo Ochoa Guillermo Ochoa Inconnu
Pedro Vite Pedro Vite Blessure au pouce/au poignet Moisés Caicedo Moisés Caicedo Inconnu Piero Hincapié Piero Hincapié Blessure musculaire Anthony Valencia Anthony Valencia Inconnu Gonzalo Plata Gonzalo Plata Fatigue Félix Torres Félix Torres Blessure à la cuisse Kevin Rodríguez Kevin Rodríguez Blessure musculaire

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🔴 TIC✌️TAC 🔵 03:56 Respect à ceux qui n'ont pas dormi Ou très très peu 😁 Bon match 2 Répondre
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Match Mexique - Équateur en direct commenté

16èmes de finale de Coupe du Monde - mercredi 1 juillet 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Mexique et Équateur (Coupe du Monde, 16èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16èmes de finale de Coupe du Monde entre Mexique et Équateur. Ce match aura lieu le mercredi 1 juillet 2026 à 04:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Mexique et Équateur.

On en parle

Arbitres

Slavko Vinčić arbitre principal
0
1.3
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Tomaž Klančnik arbitre assistant
Andraž Kovačič arbitre assistant
Mustapha Ghorbal quatrième arbitre
Willy Delajod arbitre VAR
Bastian Dankert arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Mexico City Stadium Ciudad de México
Mexico City Stadium
  • Année de construction : 1966
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 80824
  • Affluence moyenne : 31531
  • Affluence maximum : 80824
  • % de remplissage : 35

Match en direct

Date 01 juillet 2026 04:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase 16èmes de finale
Diffusion beIN SPORTS 1
Code MEX-ECU
Zone International
Équipe à domicile Mexique
Équipe à l'extérieur Équateur
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Mexique et Équateur en France ?

Le match est à suivre en direct le 01 juillet 2026 à 04:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Mexique Équateur en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Mexique et Équateur ?

Mexique : le coach J. Aguirre a choisi une formation en 4-2-3-1 : R. Rangel, J. Gallardo, J. Vásquez, C. Montes, J. Sánchez, L. Romo, É. Lira, J. Quiñones, G. Mora, R. Alvarado, R. Jiménez.

Équateur : de son côté, l'équipe dirigée par S. Beccacece évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : H. Galíndez, P. Hincapié, W. Pacho, J. Ordoñez, A. Franco, N. Angulo, P. Vite, M. Caicedo, J. Yeboah, E. Valencia, G. Plata.

Qui arbitre le match Mexique Équateur ?

Slavko Vinčić est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Mexique Équateur ?

Ciudad de México accueille le match au Mexico City Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Mexique Équateur ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 01 juillet 2026, coup d'envoi 04:00.

Qui a marqué le but pour Mexique ?

Un seul but a été inscrit pour Mexique par J. Quiñones 22'.

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