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Match Mexique - Équateur en direct commenté
16èmes de finale de Coupe du Monde - mercredi 1 juillet 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Mexique et Équateur (Coupe du Monde, 16èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16èmes de finale de Coupe du Monde entre Mexique et Équateur. Ce match aura lieu le mercredi 1 juillet 2026 à 04:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Mexique et Équateur.
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FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Mexique et Équateur en France ?
Le match est à suivre en direct le 01 juillet 2026 à 04:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Mexique Équateur en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Mexique et Équateur ?
Mexique : le coach J. Aguirre a choisi une formation en 4-2-3-1 : R. Rangel, J. Gallardo, J. Vásquez, C. Montes, J. Sánchez, L. Romo, É. Lira, J. Quiñones, G. Mora, R. Alvarado, R. Jiménez.
Équateur : de son côté, l'équipe dirigée par S. Beccacece évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : H. Galíndez, P. Hincapié, W. Pacho, J. Ordoñez, A. Franco, N. Angulo, P. Vite, M. Caicedo, J. Yeboah, E. Valencia, G. Plata.
- Qui arbitre le match Mexique Équateur ?
Slavko Vinčić est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Mexique Équateur ?
Ciudad de México accueille le match au Mexico City Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Mexique Équateur ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 01 juillet 2026, coup d'envoi 04:00.
- Qui a marqué le but pour Mexique ?
Un seul but a été inscrit pour Mexique par J. Quiñones 22'.