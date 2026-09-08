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Match Porto - Man City en direct commenté
1re journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 8 septembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Porto et Man City (Ligue des Champions UEFA, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue des Champions UEFA entre Porto et Man City. Ce match aura lieu le mardi 8 septembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Porto et Man City.
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Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Porto et Man City ?
Man City a remporté la rencontre sur le score de 0-2.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Porto et Man City en France ?
Le match est à suivre en direct le 08 septembre 2026 à 21:00 sur CANAL+ SPORT.
- Où voir le match Porto Man City en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Porto et Man City ?
FC Porto : le coach F. Farioli a choisi une formation en 4-3-3 : Diogo Costa, Martim Fernandes, J. Kiwior, N. Pérez, Alberto Costa, Gabri Veiga, A. Varela, P. Rosario, Pepê, André Silva, William Gomes.
Manchester City : de son côté, l'équipe dirigée par E. Maresca évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : G. Donnarumma, J. Gvardiol, M. Guéhi, Rúben Dias, Matheus Nunes, A. Bouaddi, E. Fernández, P. Foden, Cherki, A. Semenyo, E. Haaland.
- Qui arbitre le match Porto Man City ?
Szymon Marciniak est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Porto Man City ?
Porto accueille le match au Estádio Do Dragão.
- Quelle est la date et l'heure du match Porto Man City ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 08 septembre 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Man City ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Man City : E. Haaland 47' 90+1'.