Menu Rechercher
0 - 2
terminé
Ligue des Champions UEFA 2026/2027 1re journée
Porto
0 - 2
MT : 0-0
terminé
Man City
Temps forts
90+1'
0 - 2
(PD R. Aït-Nouri) E. Haaland
47'
0 - 1
(PD E. Fernández) E. Haaland
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs

Notes des joueurs

#1 Logo Manchester City FC R. Aït-Nouri 9.2 #2 Logo Manchester City FC E. Haaland 8.1 #3 Logo Manchester City FC A. Bouaddi 8.0 Voir le classement complet
#1 Logo Manchester City FC E. Fernández 8.1 #2 Logo Manchester City FC E. Haaland 8.1 #3 Logo FC Porto Diogo Costa 7.7 Voir le classement complet
Note les joueurs
La suite après cette publicité

Statistiques

Classement live 1 Man City 3 36 Porto 0
Possession 64% Man City Porto
Tirs 5 5 10 0 10 20
Grosses occasions créées 100% Man City 5 Porto 0
Compositions Porto 4-3-3 Man City 4-2-3-1

Sondages

Voir tous
Qui est votre homme du match de Porto - Manchester City ?
- Fin dans 3h
Génération de l'image en cours

Prono

Qui va gagner ?
1 POR N NUL 2 MCI
399 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Manchester City FC Iliman Ndiaye 1 #2 Logo Manchester City FC Phil Foden 1 #3 Logo Manchester City FC Enzo Fernández 1
Tirs (%)
#1 Logo Manchester City FC Erling Haaland 4/6 67% #2 Logo Manchester City FC Phil Foden 1/2 50% #3 Logo Manchester City FC Iliman Ndiaye 1/2 50%
Fautes subies
#1 Logo FC Porto Alberto Costa 5 #2 Logo FC Porto Pablo Rosario 3 #3 Logo Manchester City FC Enzo Fernández 3
Ballons touchés
#1 Logo Manchester City FC Enzo Fernández 100
Tirs (%)
#1 Logo Manchester City FC Rayan Aït-Nouri 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo FC Porto Jakub Kiwior 5/6 83% #2 Logo Manchester City FC Joško Gvardiol 6/8 75% #3 Logo FC Porto André Silva 6/8 75%
Interceptions
#1 Logo Manchester City FC Marc Guéhi 3 #2 Logo Manchester City FC Rúben Dias 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Manchester City FC Enzo Fernández 2/2 100% #2 Logo FC Porto Jakub Kiwior 3/4 75% #3 Logo FC Porto André Silva 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Manchester City FC Erling Haaland 0/7 0% #2 Logo FC Porto William Gomes 0/6 0% #3 Logo Manchester City FC Rúben Dias 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Manchester City FC Marc Guéhi 0/3 0% #2 Logo FC Porto Alan Varela 0/2 0% #3 Logo Manchester City FC Rúben Dias 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Manchester City FC Ayyoub Bouaddi 54/55 98% #2 Logo Manchester City FC Rayan Cherki 48/50 96% #3 Logo Manchester City FC Phil Foden 41/43 95%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Manchester City FC Enzo Fernández 21

Classement buteurs

#1 Logo Manchester City FC Erling Haaland 2 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
V
V
V
V
V
V
V
D
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 33% 1 Nul 67% 2 Victoires

Blessures & suspensions

Santiago Giménez Santiago Giménez Inconnu Martim Fernandes Martim Fernandes Blessure à la cheville Martim Fernandes Martim Fernandes Blessure musculaire Vasco Sousa Vasco Sousa Blessure à la cheville Gabriel Mec Gabriel Mec Lésion du bassin
Abdukodir Khusanov Abdukodir Khusanov Blessure au mollet Marc Guéhi Marc Guéhi Inconnu Jérémy Doku Jérémy Doku Maladie Stephen Mfuni Stephen Mfuni Blessure à la cheville

Top commentaires

Driss Zyani 22:21 Enzo Fernandez sera la meilleure recrue 1 Répondre
Voir tous les commentaires (7)

Match Porto - Man City en direct commenté

1re journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 8 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Porto et Man City (Ligue des Champions UEFA, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue des Champions UEFA entre Porto et Man City. Ce match aura lieu le mardi 8 septembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Porto et Man City.

On en parle

Arbitres

Szymon Marciniak arbitre principal
0.3
1.7
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Tomasz Listkiewicz arbitre assistant
Adam Kupsik arbitre assistant
Paweł Raczkowski quatrième arbitre
Dennis Johan Higler arbitre VAR
Pol van Boekel arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estádio Do Dragão Porto
Estádio Do Dragão
  • Année de construction : 2003
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 50399
  • Affluence moyenne : 35191
  • Affluence maximum : 50027
  • % de remplissage : 69

Match en direct

Date 08 septembre 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions
Saison 2026/2027
Phase Phase de Ligue - journée 1
Diffusion CANAL+ SPORT
Affluence 49106
Code POR-MCI
Zone Europe
Équipe à domicile FC Porto
Équipe à l'extérieur Manchester City
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Porto et Man City ?

Man City a remporté la rencontre sur le score de 0-2.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Porto et Man City en France ?

Le match est à suivre en direct le 08 septembre 2026 à 21:00 sur CANAL+ SPORT.

Où voir le match Porto Man City en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Porto et Man City ?

FC Porto : le coach F. Farioli a choisi une formation en 4-3-3 : Diogo Costa, Martim Fernandes, J. Kiwior, N. Pérez, Alberto Costa, Gabri Veiga, A. Varela, P. Rosario, Pepê, André Silva, William Gomes.

Manchester City : de son côté, l'équipe dirigée par E. Maresca évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : G. Donnarumma, J. Gvardiol, M. Guéhi, Rúben Dias, Matheus Nunes, A. Bouaddi, E. Fernández, P. Foden, Cherki, A. Semenyo, E. Haaland.

Qui arbitre le match Porto Man City ?

Szymon Marciniak est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Porto Man City ?

Porto accueille le match au Estádio Do Dragão.

Quelle est la date et l'heure du match Porto Man City ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 08 septembre 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Man City ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Man City : E. Haaland 47' 90+1'.

Top commentaires

Driss Zyani 22:21 Enzo Fernandez sera la meilleure recrue 1 Répondre
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier