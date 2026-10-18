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Match Real Madrid - Séville en direct commenté
9e journée de Liga - dimanche 18 octobre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Séville (Liga, 9e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 9e journée de Liga entre Real Madrid et Séville. Ce match aura lieu le dimanche 18 octobre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Séville.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Séville en France ?
Le match est à suivre en direct le 18 octobre 2026 à 21:00 sur DAZN ou Disney+.
- Où voir le match Real Madrid Séville en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Disney+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Séville ?
Real Madrid : le coach José Mourinho a choisi une formation en 4-2-3-1 : T. Courtois, Marc Cucurella, Dean Huijsen, I. Konaté, F. Valverde, A. Tchouameni, J. Bellingham, Y. Diomandé, A. Güler, Endrick, K. Mbappé.
FC Séville : de son côté, l'équipe dirigée par Luis García évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : O. Vlachodimos, G. Suazo, Kike Salas, Andrés Castrín, Juan Iglesias, Y. Fofana, L. Agoumé, Félix Correia, Peque Fernández, R. Vargas, R. Ure.
- Qui arbitre le match Real Madrid Séville ?
Mateo Busquets Ferrer est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Real Madrid Séville ?
Madrid accueille le match au Estadio Bernabéu.
- Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Séville ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 18 octobre 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Real Madrid ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Real Madrid : A. Güler 30', K. Mbappé 37' 63' (sp.).