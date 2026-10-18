Match Real Madrid - Séville en direct commenté

9e journée de Liga - dimanche 18 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Séville (Liga, 9e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 9e journée de Liga entre Real Madrid et Séville. Ce match aura lieu le dimanche 18 octobre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Séville.