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3 - 0
78'
Liga 2026/2027 9e journée
Real Madrid
3 - 0
MT : 2-0
78'
Séville
Diffusé sur DAZN, Disney+
Temps forts
63'
3 - 0
K. Mbappé (SP)
mi-temps
2 - 0
37'
2 - 0
K. Mbappé (PD J. Bellingham)
30'
1 - 0
A. Güler (PD Y. Diomandé)
Voir le live commenté
Classement live 3 Real Madrid 21 6 Séville 14
Possession 63% Real Madrid Séville
Tirs 13 7 6 6 3 9
Grosses occasions créées 50% Real Madrid 1 Séville 1
Compositions Real Madrid 4-2-3-1 Séville 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 RMA N NUL 2 SEV
500 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 1 #2 Logo FC Séville Youssouf Fofana 1
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 3/5 60%
Dribbles réussis
#1 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 4 #2 Logo FC Séville Peque Fernández 3 #3 Logo Real Madrid CF Yan Diomandé 3
Fautes subies
#1 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 3 #2 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 2 #3 Logo FC Séville Chidera Ejuke 2
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Yan Diomandé 0/3 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo FC Séville Peque Fernández 4 #2 Logo Real Madrid CF Endrick 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Arda Güler 4/5 80% #2 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 4/6 67% #3 Logo FC Séville Chidera Ejuke 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo FC Séville Youssouf Fofana 2 #2 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 2 #3 Logo FC Séville Lucien Agoumé 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Marc Cucurella 2/4 50% #2 Logo FC Séville Robbie Ure 2/4 50%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Marc Cucurella 0/6 0% #2 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 0/4 0% #3 Logo FC Séville Kike Salas 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 75/77 97% #2 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 48/51 94% #3 Logo Real Madrid CF Arda Güler 58/62 94%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
V
D
V
V
N
D
D
V
V
Rencontres précédentes
65% 32 Victoires 8% 4 Nuls 27% 13 Victoires

Blessures & suspensions

Rodrygo Rodrygo Lésion du ligament croisé antérieur du genou Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni Coup Raúl Asencio Raúl Asencio Blessure à la jambe Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Vinícius Júnior Vinícius Júnior Carton rouge
Rafa Mir Rafa Mir Inconnu Peque Fernández Peque Fernández Blessure musculaire Juan Iglesias Juan Iglesias Blessure à l'épaule Chidera Ejuke Chidera Ejuke Ischio-jambiers Miguel Ángel Sierra Miguel Ángel Sierra Epaule disloquée Iker Muñoz Iker Muñoz Coup Marcão Marcão Blessure à la cuisse Giorgi Kochorashvili Giorgi Kochorashvili Inconnu Jon Guridi Jon Guridi Blessure à l'aine Isaac Romero Isaac Romero Ischio-jambiers Isaac Romero Isaac Romero Carton rouge

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Match Real Madrid - Séville en direct commenté

9e journée de Liga - dimanche 18 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Séville (Liga, 9e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 9e journée de Liga entre Real Madrid et Séville. Ce match aura lieu le dimanche 18 octobre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Séville.

On en parle

Arbitres

Mateo Busquets Ferrer arbitre principal
0
2.8
Moyenne de cartons par match sur 5 matchs arbitrés
Gonzalo García González arbitre assistant
Iñigo Prieto López de Ceraín arbitre assistant
Néstor Holgueras Castellanos quatrième arbitre
Rubén Ávalos Barrera arbitre VAR
Guillermo Cuadra Fernández arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio Bernabéu Madrid
Estadio Bernabéu
  • Année de construction : 1947
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 83186
  • Affluence moyenne : 61807
  • Affluence maximum : 90000
  • % de remplissage : 74

Match en direct

Date 18 octobre 2026 21:00
Compétition Liga
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 9
Diffusion DAZN, Disney+
Affluence 73907
Code RMA-SEV
Zone Espagne
Équipe à domicile Real Madrid
Équipe à l'extérieur FC Séville
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Séville en France ?

Le match est à suivre en direct le 18 octobre 2026 à 21:00 sur DAZN ou Disney+.

Où voir le match Real Madrid Séville en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Disney+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Séville ?

Real Madrid : le coach José Mourinho a choisi une formation en 4-2-3-1 : T. Courtois, Marc Cucurella, Dean Huijsen, I. Konaté, F. Valverde, A. Tchouameni, J. Bellingham, Y. Diomandé, A. Güler, Endrick, K. Mbappé.

FC Séville : de son côté, l'équipe dirigée par Luis García évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : O. Vlachodimos, G. Suazo, Kike Salas, Andrés Castrín, Juan Iglesias, Y. Fofana, L. Agoumé, Félix Correia, Peque Fernández, R. Vargas, R. Ure.

Qui arbitre le match Real Madrid Séville ?

Mateo Busquets Ferrer est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Real Madrid Séville ?

Madrid accueille le match au Estadio Bernabéu.

Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Séville ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 18 octobre 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Real Madrid ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Real Madrid : A. Güler 30', K. Mbappé 37' 63' (sp.).

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