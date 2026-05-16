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0 - 0
18'
The Emirates FA Cup 2025/2026 Finale
Chelsea
0 - 0
18'
Man City
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
Pas d'événements majeurs
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Possession 72% Man City Chelsea
Tirs 0 0 3 0 1 4
Compositions Chelsea 4-2-3-1 Man City 4-2-3-1
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Stats joueurs

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Tirs (%)
#1 Logo Manchester City FC Antoine Semenyo 0/2 0%

Analyse avant-match

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Série en cours
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Rencontres précédentes
40% 22 Victoires 13% 7 Nuls 47% 26 Victoires

Blessures & suspensions

Roméo Lavia Roméo Lavia Blessure musculaire Dário Essugo Dário Essugo Blessure musculaire Moisés Caicedo Moisés Caicedo Inconnu Jamie Bynoe-Gittens Jamie Bynoe-Gittens Inconnu Jamie Bynoe-Gittens Jamie Bynoe-Gittens Maladie Robert Sánchez Robert Sánchez Maladie Robert Sánchez Robert Sánchez Blessure à la tête Estêvão Estêvão Ischio-jambiers Jesse Derry Jesse Derry Blessure à la tête
Abdukodir Khusanov Abdukodir Khusanov Blessure au mollet Marc Guéhi Marc Guéhi Inconnu Rodri Rodri Blessure à l'aine Rodri Rodri Blessure au genou Sávio Sávio Blessure au genou

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Match Chelsea - Man City en direct commenté

Finale de The Emirates FA Cup - samedi 16 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Chelsea et Man City (The Emirates FA Cup, Finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Finale de The Emirates FA Cup entre Chelsea et Man City. Ce match aura lieu le samedi 16 mai 2026 à 16:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Chelsea et Man City.

Arbitres

Darren England arbitre principal
0
3
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Tim Wood arbitre assistant
Akil Howson arbitre assistant
Samuel Barrott quatrième arbitre
Nicholas Hopton arbitre VAR
Peter Bankes arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Wembley Stadium London
Wembley Stadium
  • Année de construction : 2007
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 90000
  • Affluence moyenne : 51873
  • Affluence maximum : 87258
  • % de remplissage : 65

Match en direct

Date 16 mai 2026 16:00
Compétition The Emirates FA Cup
Saison 2025/2026
Phase Finale
Diffusion beIN SPORTS 1
Code CHE-MCI
Zone Angleterre
Équipe à domicile Chelsea
Équipe à l'extérieur Manchester City
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Chelsea et Man City en France ?

Le match est à suivre en direct le 16 mai 2026 à 16:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Chelsea Man City en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Chelsea et Man City ?

Chelsea : le coach C. McFarlane a choisi une formation en 4-2-3-1 : Robert Sánchez, J. Hato, L. Colwill, W. Fofana, M. Gusto, M. Caicedo, R. James, Marc Cucurella, E. Fernández, C. Palmer, João Pedro.

Manchester City : de son côté, l'équipe dirigée par Pep Guardiola évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : J. Trafford, N. O'Reilly, M. Guéhi, A. Khusanov, Matheus Nunes, Bernardo Silva, Rodri, J. Doku, Omar Marmoush, A. Semenyo, E. Haaland.

Qui arbitre le match Chelsea Man City ?

Darren England est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Chelsea Man City ?

London accueille le match au Wembley Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Chelsea Man City ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 16 mai 2026, coup d'envoi 16:00.

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