Match Chelsea - Man City en direct commenté

Finale de The Emirates FA Cup - samedi 16 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Chelsea et Man City (The Emirates FA Cup, Finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Finale de The Emirates FA Cup entre Chelsea et Man City. Ce match aura lieu le samedi 16 mai 2026 à 16:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Chelsea et Man City.