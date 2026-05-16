Finale de The Emirates FA Cup - samedi 16 mai 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Chelsea et Man City (The Emirates FA Cup, Finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Finale de The Emirates FA Cup entre Chelsea et Man City. Ce match aura lieu le samedi 16 mai 2026 à 16:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Chelsea et Man City.
Arbitres
Darren Englandarbitre principal
0
3
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Chelsea et Man City en France ?
Le match est à suivre en direct le 16 mai 2026 à 16:00 sur beIN SPORTS 1.
Où voir le match Chelsea Man City en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
Quelles sont les compositions officielles du match entre Chelsea et Man City ?
Chelsea : le coach C. McFarlane a choisi une formation en 4-2-3-1 : Robert Sánchez, J. Hato, L. Colwill, W. Fofana, M. Gusto, M. Caicedo, R. James, Marc Cucurella, E. Fernández, C. Palmer, João Pedro.
Manchester City : de son côté, l'équipe dirigée par Pep Guardiola évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : J. Trafford, N. O'Reilly, M. Guéhi, A. Khusanov, Matheus Nunes, Bernardo Silva, Rodri, J. Doku, Omar Marmoush, A. Semenyo, E. Haaland.
Qui arbitre le match Chelsea Man City ?
Darren England est au sifflet pour cette rencontre.
Où se joue le match Chelsea Man City ?
London accueille le match au Wembley Stadium.
Quelle est la date et l'heure du match Chelsea Man City ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 16 mai 2026, coup d'envoi 16:00.