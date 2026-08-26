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4 - 1
terminé
Liga 2026/2027 1re journée
Real Madrid
4 - 1
MT : 1-1
terminé
Real Sociedad
Temps forts
80'
4 - 1
K. Mbappé (PD Vinícius Júnior)
68'
3 - 1
Vinícius Júnior (PD J. Bellingham)
60'
2 - 1
K. Mbappé (PD J. Bellingham)
mi-temps
1 - 1
44'
1 - 1
L. Sučić
40'
1 - 0
K. Mbappé (PD F. Valverde)

Notes des joueurs

#1 Logo Real Madrid CF K. Mbappé 8.9 #2 Logo Real Madrid CF J. Bellingham 8.4 #3 Logo Real Madrid CF F. Valverde 7.5 Voir le classement complet
#1 Logo Real Madrid CF K. Mbappé 9.3 #2 Logo Real Madrid CF J. Bellingham 8.4 #3 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 8.1 Voir le classement complet
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Statistiques

Classement live 1 Real Madrid 6 20 Real Sociedad 0
Possession 51% Real Madrid Real Sociedad
Tirs 20 9 7 11 3 10
Grosses occasions créées 100% Real Madrid 5 Real Sociedad 0
Compositions Real Madrid 4-2-3-1 Real Sociedad 4-2-3-1

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Stats joueurs

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Grosses occasions créées
#1 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 2 #2 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 1 #3 Logo Real Madrid CF Arda Güler 1
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 7/8 88% #2 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 2/4 50% #3 Logo Real Madrid CF Arda Güler 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 3 #2 Logo Real Sociedad Takefusa Kubo 2
Fautes subies
#1 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 4 #2 Logo Real Sociedad Takefusa Kubo 2 #3 Logo Real Sociedad Yangel Herrera 2
Ballons touchés
#1 Logo Real Sociedad Sergio Gómez 101
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 0/2 0% #2 Logo Real Sociedad Sergio Gómez 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Real Sociedad Yangel Herrera 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 4/4 100% #2 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 9/14 64% #3 Logo Real Madrid CF Bernardo Silva 5/8 63%
Interceptions
#1 Logo Real Madrid CF Bernardo Silva 3 #2 Logo Real Sociedad Luken Beitia 2 #3 Logo Real Sociedad Sergio Gómez 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 0/5 0% #2 Logo Real Sociedad Jon Aramburu 0/4 0% #3 Logo Real Sociedad Luka Sučić 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Real Madrid CF Bernardo Silva 3
Passes (%)
#1 Logo Real Sociedad Beñat Turrientes 73/74 99% #2 Logo Real Sociedad Luka Sučić 55/56 98% #3 Logo Real Madrid CF Ibrahima Konaté 52/54 96%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Real Madrid CF Arda Güler 25 #2 Logo Real Madrid CF Federico Valverde 22 #3 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 22

Classement buteurs

#1 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 3 #7 Logo Real Sociedad Luka Sučić 1 #7 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 1 #7 Logo Real Madrid CF Carlos Espí 1 #7 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 1 Voir le classement complet

Analyse avant-match

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Série en cours
V
V
V
V
N
D
D
D
D
V
Rencontres précédentes
68% 30 Victoires 16% 7 Nuls 16% 7 Victoires

Blessures & suspensions

Rodrygo Rodrygo Lésion du ligament croisé antérieur du genou Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni Coup Endrick Endrick Blessure musculaire Éder Militão Éder Militão Ischio-jambiers Raúl Asencio Raúl Asencio Blessure à la jambe Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Ferland Mendy Ferland Mendy Blessure à la cuisse
Pablo Marín Pablo Marín Ischio-jambiers Takefusa Kubo Takefusa Kubo Blessure au genou Unai Marrero Unai Marrero Blessure à l'épaule Carlos Soler Carlos Soler Blessure au genou

Top commentaires

Aubin 21:52 Genre c'est la faute à konate selon les com, vous êtes sérieux ??? carreras et huijsen se concentre sur kubo et laisse sukic tout seul. Mais c'est la faute à konate? 6 Répondre
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Match Real Madrid - Real Sociedad en direct commenté

1re journée de Liga - mercredi 26 août 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Real Sociedad (Liga, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Liga entre Real Madrid et Real Sociedad. Ce match aura lieu le mercredi 26 août 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Real Sociedad.

On en parle

Arbitres

Mateo Busquets Ferrer arbitre principal
Gonzalo García González arbitre assistant
Adrián Díaz González arbitre assistant
Manuel Camacho Garrote quatrième arbitre
Jorge Figueroa Vázquez arbitre VAR
Raúl Martín González Francés arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio Bernabéu Madrid
Estadio Bernabéu
  • Année de construction : 1947
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 83186
  • Affluence moyenne : 61008
  • Affluence maximum : 90000
  • % de remplissage : 74

Match en direct

Date 26 août 2026 21:00
Compétition Liga
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 1
Diffusion DAZN, Disney+
Affluence 72226
Code RMA-RSO
Zone Espagne
Équipe à domicile Real Madrid
Équipe à l'extérieur Real Sociedad
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Real Madrid et Real Sociedad ?

Real Madrid a remporté la rencontre sur le score de 4-1.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Real Sociedad en France ?

Le match est à suivre en direct le 26 août 2026 à 21:00 sur DAZN ou Disney+.

Où voir le match Real Madrid Real Sociedad en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Disney+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Real Sociedad ?

Real Madrid : le coach José Mourinho a choisi une formation en 4-2-3-1 : T. Courtois, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, I. Konaté, D. Dumfries, F. Valverde, Bernardo Silva, Vinícius Júnior, J. Bellingham, A. Güler, K. Mbappé.

Real Sociedad : de son côté, l'équipe dirigée par P. Matarazzo évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Álex Remiro, Sergio Gómez, Jon Martín, Luken Beitia, J. Aramburu, Beñat Turrientes, Y. Herrera, J. Ochieng, L. Sučić, T. Kubo, Mikel Oyarzabal.

Qui arbitre le match Real Madrid Real Sociedad ?

Mateo Busquets Ferrer est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Real Madrid Real Sociedad ?

Madrid accueille le match au Estadio Bernabéu.

Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Real Sociedad ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 août 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Real Madrid ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Real Madrid : K. Mbappé 40' 60' 80', Vinícius Júnior 68'.

Qui a marqué le but pour Real Sociedad ?

Un seul but a été inscrit pour Real Sociedad par L. Sučić 44'.

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Aubin 21:52 Genre c'est la faute à konate selon les com, vous êtes sérieux ??? carreras et huijsen se concentre sur kubo et laisse sukic tout seul. Mais c'est la faute à konate? 6 Répondre
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