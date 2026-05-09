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Match Liverpool - Chelsea en direct commenté
36e journée de Premier League - samedi 9 mai 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Liverpool et Chelsea (Premier League, 36e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 36e journée de Premier League entre Liverpool et Chelsea. Ce match aura lieu le samedi 9 mai 2026 à 13:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Liverpool et Chelsea.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Liverpool et Chelsea en France ?
Le match est à suivre en direct le 09 mai 2026 à 13:30 sur CANAL+.
- Où voir le match Liverpool Chelsea en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Liverpool et Chelsea ?
Liverpool : le coach A. Slot a choisi une formation en 4-2-3-1 : G. Mamardashvili, M. Kerkez, V. van Dijk, I. Konaté, C. Jones, A. Mac Allister, R. Gravenberch, R. Ngumoha, D. Szoboszlai, J. Frimpong, C. Gakpo.
Chelsea : de son côté, l'équipe dirigée par C. McFarlane évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : F. Jørgensen, J. Hato, W. Fofana, L. Colwill, Marc Cucurella, M. Caicedo, Andrey Santos, M. Gusto, E. Fernández, C. Palmer, João Pedro.
- Qui arbitre le match Liverpool Chelsea ?
Craig Pawson est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Liverpool Chelsea ?
Liverpool accueille le match au Anfield.
- Quelle est la date et l'heure du match Liverpool Chelsea ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 09 mai 2026, coup d'envoi 13:30.
- Qui a marqué le but pour Liverpool ?
Un seul but a été inscrit pour Liverpool par R. Gravenberch 6'.
- Qui a marqué le but pour Chelsea ?
Un seul but a été inscrit pour Chelsea par E. Fernández 35'.