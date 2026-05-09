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1 - 1
55'
Premier League 2025/2026 36e journée
Liverpool
1 - 1
MT : 1-1
55'
Chelsea
Regarder en direct sur CANAL+
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
1 - 1
35'
1 - 1
E. Fernández
6'
1 - 0
R. Gravenberch (PD R. Ngumoha)
Voir le live commenté
Classement live 4 Liverpool 59 9 Chelsea 49
Possession 51% Chelsea Liverpool
Tirs 5 3 2 2 3 5
Grosses occasions créées 50% Liverpool 1 Chelsea 1
Compositions Liverpool 4-2-3-1 Chelsea 3-4-2-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 LIV N NUL 2 CHE
269 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Liverpool FC Dominik Szoboszlai 1 #2 Logo Chelsea FC Moisés Caicedo 1
Tirs (%)
#1 Logo Chelsea FC Enzo Fernández 2/2 100%
Dribbles réussis
#1 Logo Liverpool FC Rio Ngumoha 3
Fautes subies
#1 Logo Liverpool FC Miloš Kerkez 3 #2 Logo Chelsea FC Cole Palmer 3 #3 Logo Chelsea FC Moisés Caicedo 2
Tirs (%)
#1 Logo Chelsea FC João Pedro 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Chelsea FC Cole Palmer 5/6 83% #2 Logo Chelsea FC Moisés Caicedo 7/9 78% #3 Logo Liverpool FC Ibrahima Konaté 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Chelsea FC Malo Gusto 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Liverpool FC Ibrahima Konaté 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Liverpool FC Dominik Szoboszlai 0/6 0% #2 Logo Liverpool FC Alexis Mac Allister 0/5 0% #3 Logo Chelsea FC Malo Gusto 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Chelsea FC João Pedro 0/3 0%
Passes (%)
#1 Logo Chelsea FC Wesley Fofana 31/32 97% #2 Logo Chelsea FC Enzo Fernández 30/32 94% #3 Logo Chelsea FC Levi Colwill 45/49 92%

Analyse avant-match

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Série en cours
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Rencontres précédentes
38% 20 Victoires 27% 14 Nuls 35% 18 Victoires

Blessures & suspensions

Conor Bradley Conor Bradley Blessure au genou Alisson Becker Alisson Becker Ischio-jambiers Alexander Isak Alexander Isak Blessure à la cuisse Alexander Isak Alexander Isak Blessure à l'aine Giovanni Leoni Giovanni Leoni Lésion du ligament croisé antérieur du genou Mohamed Salah Mohamed Salah Ischio-jambiers Freddie Woodman Freddie Woodman Blessure à la cheville Hugo Ekitike Hugo Ekitike Rupture du tendon d'Achille Wataru Endo Wataru Endo Blessure à la cheville Jayden Danns Jayden Danns Ischio-jambiers Giorgi Mamardashvili Giorgi Mamardashvili Blessure au genou
Roméo Lavia Roméo Lavia Blessure musculaire Dário Essugo Dário Essugo Blessure musculaire Moisés Caicedo Moisés Caicedo Inconnu Jamie Bynoe-Gittens Jamie Bynoe-Gittens Inconnu Jamie Bynoe-Gittens Jamie Bynoe-Gittens Maladie Robert Sánchez Robert Sánchez Maladie Robert Sánchez Robert Sánchez Blessure à la tête Estêvão Estêvão Ischio-jambiers Pedro Neto Pedro Neto Inconnu Jesse Derry Jesse Derry Blessure à la tête Alejandro Garnacho Alejandro Garnacho Coup

Top commentaires

LFC supporter 14:22 Bof, moi j'aime bien, pour moi le problème c'est surtout les joueurs de l'an passée qui sont juste complètement nul. Macca c'est abyssal, Konaté quand il fait pas des erreurs, dans son dos c'est trop facile, Van Dijk moins impérial... Il manquait quand même un remplaçant à Diaz, c'est une grave erreur d'avoir cru en Gakpo, je pensais que Slot utiliserait Ekitike à gauche. J'espère qu'on corrigera ça ce mercato 1 Répondre
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Match Liverpool - Chelsea en direct commenté

36e journée de Premier League - samedi 9 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Liverpool et Chelsea (Premier League, 36e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 36e journée de Premier League entre Liverpool et Chelsea. Ce match aura lieu le samedi 9 mai 2026 à 13:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Liverpool et Chelsea.

Arbitres

Craig Pawson arbitre principal
0.1
2.4
Moyenne de cartons par match sur 20 matchs arbitrés
Matthew Wilkes arbitre assistant
Lee Betts arbitre assistant
Robert Madley quatrième arbitre
Edward Smart arbitre VAR
Tony Harrington arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Anfield Liverpool
Anfield
  • Année de construction : 1884
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 61276
  • Affluence moyenne : 43656
  • Affluence maximum : 60466
  • % de remplissage : 77

Match en direct

Date 09 mai 2026 13:30
Compétition Premier League
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 36
Diffusion CANAL+
Code LIV-CHE
Zone Angleterre
Équipe à domicile Liverpool
Équipe à l'extérieur Chelsea
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Liverpool et Chelsea en France ?

Le match est à suivre en direct le 09 mai 2026 à 13:30 sur CANAL+.

Où voir le match Liverpool Chelsea en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Liverpool et Chelsea ?

Liverpool : le coach A. Slot a choisi une formation en 4-2-3-1 : G. Mamardashvili, M. Kerkez, V. van Dijk, I. Konaté, C. Jones, A. Mac Allister, R. Gravenberch, R. Ngumoha, D. Szoboszlai, J. Frimpong, C. Gakpo.

Chelsea : de son côté, l'équipe dirigée par C. McFarlane évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : F. Jørgensen, J. Hato, W. Fofana, L. Colwill, Marc Cucurella, M. Caicedo, Andrey Santos, M. Gusto, E. Fernández, C. Palmer, João Pedro.

Qui arbitre le match Liverpool Chelsea ?

Craig Pawson est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Liverpool Chelsea ?

Liverpool accueille le match au Anfield.

Quelle est la date et l'heure du match Liverpool Chelsea ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 09 mai 2026, coup d'envoi 13:30.

Qui a marqué le but pour Liverpool ?

Un seul but a été inscrit pour Liverpool par R. Gravenberch 6'.

Qui a marqué le but pour Chelsea ?

Un seul but a été inscrit pour Chelsea par E. Fernández 35'.

Top commentaires

LFC supporter 14:22 Bof, moi j'aime bien, pour moi le problème c'est surtout les joueurs de l'an passée qui sont juste complètement nul. Macca c'est abyssal, Konaté quand il fait pas des erreurs, dans son dos c'est trop facile, Van Dijk moins impérial... Il manquait quand même un remplaçant à Diaz, c'est une grave erreur d'avoir cru en Gakpo, je pensais que Slot utiliserait Ekitike à gauche. J'espère qu'on corrigera ça ce mercato 1 Répondre
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