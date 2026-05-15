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0 - 0
terminé
Barrages Ligue 1 McDonald's 2025/2026 2nd Round
ASSE
0 - 0
MT : 0-0
terminé
Rodez
Temps forts
TAB
7 - 6
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs

Statistiques

Possession 62% ASSE Rodez
Tirs 12 10 11 2 2 13
Compositions ASSE 4-2-3-1 Rodez 5-3-2
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Prono

Qui va gagner ?
1 ASSE N NUL 2 RAF
780 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo St Étienne Julien Le Cardinal 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Rodez Raphaël Lipinski 2 #2 Logo Rodez Jean Lambert Evan's 2 #3 Logo Rodez Kenny Nagera 2
Fautes subies
#1 Logo Rodez Taïryk Arconte 3 #2 Logo St Étienne Luan Gadegbeku 3 #3 Logo St Étienne Ben Old 3
Ballons touchés
#1 Logo St Étienne Ben Old 107
Tirs (%)
#1 Logo Rodez Wilitty Younoussa 0/4 0% #2 Logo St Étienne Josh Duffus 0/2 0% #3 Logo Rodez Nolan Galves 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Rodez Raphaël Lipinski 5/5 100% #2 Logo Rodez Alexis Trouillet 5/6 83% #3 Logo Rodez Jordan Mendes 6/8 75%
Interceptions
#1 Logo Rodez Loni Laurent Quenabio 4 #2 Logo St Étienne Maxime Bernauer 2 #3 Logo Rodez Nolan Galves 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo St Étienne Julien Le Cardinal 3/3 100% #2 Logo St Étienne Kévin Pedro 2/2 100% #3 Logo St Étienne Luan Gadegbeku 2/5 40%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Rodez Mathis Magnin 0/4 0% #2 Logo Rodez Ryan Ponti 0/4 0% #3 Logo Rodez Nolan Galves 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo St Étienne Josh Duffus 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Rodez Mathis Saka 0/2 0% #2 Logo Rodez Ryan Ponti 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo St Étienne Abdoulaye Kanté 65/67 97% #2 Logo St Étienne Luan Gadegbeku 51/53 96% #3 Logo Rodez Nolan Galves 30/33 91%
Corners et centres réussis
#1 Logo Rodez Nolan Galves 3
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo St Étienne Ben Old 27

Classement buteurs

#1 Logo Rodez Mathis Magnin 1 #1 Logo Rodez Wilitty Younoussa 1 #1 Logo Rodez Ibrahima Baldé 1 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
D
D
D
V
V
V
V
N
V
Rencontres précédentes
33% 3 Victoires 22% 2 Nuls 44% 4 Victoires

Blessures & suspensions

Irvin Cardona Irvin Cardona Inconnu

Top commentaires

Fabe 15/05 Je vois pas Saint-Étienne gagner une séance de tir au but ils ont pas un seul joueur crédible devant le but, à moins que le gardien soit exceptionnel. 2 Répondre
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Match ASSE - Rodez en direct commenté

2nd Round de Barrages Ligue 1 McDonald's - vendredi 15 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre ASSE et Rodez (Barrages Ligue 1 McDonald's, 2nd Round)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2nd Round de Barrages Ligue 1 McDonald's entre ASSE et Rodez. Ce match aura lieu le vendredi 15 mai 2026 à 20:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : ASSE et Rodez.

On en parle

Arbitres

Marc Bollengier arbitre principal
0
2
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Yannick Boutry arbitre assistant
Julien Haulbert arbitre assistant
Brendan Roffet quatrième arbitre

Lieu du match

Stade Geoffroy-Guichard Saint-Ètienne
Stade Geoffroy-Guichard
  • Année de construction : 1931
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 41965
  • Affluence moyenne : 22854
  • Affluence maximum : 41594
  • % de remplissage : 54

Match en direct

Date 15 mai 2026 20:30
Compétition Barrages Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase 2nd Round
Diffusion beIN SPORTS 1
Code ASSE-RAF
Zone France
Équipe à domicile Saint-Étienne
Équipe à l'extérieur Rodez
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre ASSE et Rodez ?

ASSE a remporté la rencontre sur le score de 0-0.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre ASSE et Rodez en France ?

Le match est à suivre en direct le 15 mai 2026 à 20:30 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match ASSE Rodez en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre ASSE et Rodez ?

Saint-Étienne : le coach P. Montanier a choisi une formation en 4-2-3-1 : G. Larsonneur, B. Old, M. Bernauer, J. Le Cardinal, K. Pedro, A. Kanté, L. Gadegbeku, Z. Davitashvili, J. Duffus, I. Cardona, L. Stassin.

Rodez : de son côté, l'équipe dirigée par D. Santini évolue dans un système de jeu en 5-3-2 : Q. Braat, R. Lipinski, M. Magnin, L. Laurent, R. Ponti, N. Galves, W. Younoussa, A. Trouillet, Jordan Mendes, I. Baldé, T. Arconte.

Qui arbitre le match ASSE Rodez ?

Marc Bollengier est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match ASSE Rodez ?

Saint-Ètienne accueille le match au Stade Geoffroy-Guichard.

Quelle est la date et l'heure du match ASSE Rodez ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 15 mai 2026, coup d'envoi 20:30.

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Fabe 15/05 Je vois pas Saint-Étienne gagner une séance de tir au but ils ont pas un seul joueur crédible devant le but, à moins que le gardien soit exceptionnel. 2 Répondre
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