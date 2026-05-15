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Match ASSE - Rodez en direct commenté
2nd Round de Barrages Ligue 1 McDonald's - vendredi 15 mai 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre ASSE et Rodez (Barrages Ligue 1 McDonald's, 2nd Round)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2nd Round de Barrages Ligue 1 McDonald's entre ASSE et Rodez. Ce match aura lieu le vendredi 15 mai 2026 à 20:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : ASSE et Rodez.
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Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre ASSE et Rodez ?
ASSE a remporté la rencontre sur le score de 0-0.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre ASSE et Rodez en France ?
Le match est à suivre en direct le 15 mai 2026 à 20:30 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match ASSE Rodez en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre ASSE et Rodez ?
Saint-Étienne : le coach P. Montanier a choisi une formation en 4-2-3-1 : G. Larsonneur, B. Old, M. Bernauer, J. Le Cardinal, K. Pedro, A. Kanté, L. Gadegbeku, Z. Davitashvili, J. Duffus, I. Cardona, L. Stassin.
Rodez : de son côté, l'équipe dirigée par D. Santini évolue dans un système de jeu en 5-3-2 : Q. Braat, R. Lipinski, M. Magnin, L. Laurent, R. Ponti, N. Galves, W. Younoussa, A. Trouillet, Jordan Mendes, I. Baldé, T. Arconte.
- Qui arbitre le match ASSE Rodez ?
Marc Bollengier est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match ASSE Rodez ?
Saint-Ètienne accueille le match au Stade Geoffroy-Guichard.
- Quelle est la date et l'heure du match ASSE Rodez ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 15 mai 2026, coup d'envoi 20:30.