Match ASSE - Rodez en direct commenté

2nd Round de Barrages Ligue 1 McDonald's - vendredi 15 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre ASSE et Rodez (Barrages Ligue 1 McDonald's, 2nd Round)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2nd Round de Barrages Ligue 1 McDonald's entre ASSE et Rodez. Ce match aura lieu le vendredi 15 mai 2026 à 20:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : ASSE et Rodez.