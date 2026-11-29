Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Top commentaires
Match Auxerre - Marseille en direct commenté
12e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 29 novembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Auxerre et Marseille (Ligue 1 McDonald's, 12e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 12e journée de Ligue 1 McDonald's entre Auxerre et Marseille. Ce match aura lieu le dimanche 29 novembre 2026 à 15:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Auxerre et Marseille.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Auxerre et Marseille en France ?
Le match est à suivre en direct le 29 novembre 2026 à 15:00 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match Auxerre Marseille en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Auxerre et Marseille ?
Auxerre : le coach W. Still a choisi une formation en 3-5-2 : P. Nardi, T. Siwe, S. Diomandé, A. Tuanzebe, F. Oppegård, K. Danois, N. Ahamada, P. Ekwah, M. Senaya, C. Archer, R. Faivre.
Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par B. Génésio évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : J. de Lange, U. Garcia, N. Aguerd, C. Egan-Riley, T. Weah, T. Nnadi, P. Højbjerg, Igor Paixão, H. Abdelli, A. Harit, A. Gouiri.
- Qui arbitre le match Auxerre Marseille ?
François Letexier est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Auxerre Marseille ?
Auxerre accueille le match au Stade de l'Abbé Deschamps.
- Quelle est la date et l'heure du match Auxerre Marseille ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 29 novembre 2026, coup d'envoi 15:00.
- Qui a marqué le but pour Marseille ?
Un seul but a été inscrit pour Marseille par A. Gouiri 6'.