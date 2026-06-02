Matchs Amicaux 2026 Friendlies 1
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Top commentaires
18:49 Ok donc pour toi y'a que les titres qui compte et je comprends tout à fait chacun sa vision du football. Et je te parlais de niveau de jeu pas d'individualité. D'accord avec toi pour les pays bas 2000 ou ils jouaient super bien et le Portugal 2000 aussi(meilleur compet de l'histoire) mais l'Angleterre a tjrs été soporifique dans ces matchs même avec tout les grands joueurs qu'ils ont eu. Même chose pour l'Espagne des années 90 c'était ultra défensif.
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