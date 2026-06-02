Menu Rechercher
0 - 1
59'
Matchs Amicaux 2026 Friendlies 1
Croatie
0 - 1
MT : 0-1
59'
Belgique
Diffusé sur L’Equipe Live Foot
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 1
38'
0 - 1
Y. Tielemans
Voir le live commenté
Possession 56% Croatie Belgique
Tirs 2 1 2 1 3 5
Compositions Croatie 4-2-3-1 Belgique 4-2-3-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 CRO N NUL 2 BEL
318 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Flag Belgique Jérémy Doku 2/2 100%
Fautes subies
#1 Flag Croatie Martin Baturina 3 #2 Flag Belgique Jérémy Doku 2 #3 Flag Croatie Mateo Kovačić 2
Passes (%)
#1 Flag Croatie Luka Vušković 48/48 100% #2 Flag Belgique Amadou Onana 43/44 98% #3 Flag Belgique Arthur Theate 42/43 98%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
D
V
V
V
V
N
V
V
N
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 50% 1 Nul 50% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Josip Stanišić Josip Stanišić Ischio-jambiers
Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Blessure à l'aine Thomas Meunier Thomas Meunier Blessure à la cuisse Thomas Meunier Thomas Meunier Ischio-jambiers Charles Vanhoutte Charles Vanhoutte Blessure à l'aine

Top commentaires

MC23 18:49 Ok donc pour toi y'a que les titres qui compte et je comprends tout à fait chacun sa vision du football. Et je te parlais de niveau de jeu pas d'individualité. D'accord avec toi pour les pays bas 2000 ou ils jouaient super bien et le Portugal 2000 aussi(meilleur compet de l'histoire) mais l'Angleterre a tjrs été soporifique dans ces matchs même avec tout les grands joueurs qu'ils ont eu. Même chose pour l'Espagne des années 90 c'était ultra défensif. 2 Répondre
Voir tous les commentaires (6)

Match Croatie - Belgique en direct commenté

Friendlies 1 de Matchs Amicaux - mardi 2 juin 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Croatie et Belgique (Matchs Amicaux, Friendlies 1)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Friendlies 1 de Matchs Amicaux entre Croatie et Belgique. Ce match aura lieu le mardi 2 juin 2026 à 18:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Croatie et Belgique.

Arbitres

Rade Obrenović arbitre principal
Jure Praprotnik arbitre assistant
Grega Kordež arbitre assistant
Ante Čulina quatrième arbitre

Lieu du match

Stadion HNK Rijeka Rijeka
Stadion HNK Rijeka
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 8279
  • Affluence moyenne : 3035
  • Affluence maximum : 8191
  • % de remplissage : 36

Match en direct

Date 02 juin 2026 18:00
Compétition Matchs Amicaux
Saison 2026
Phase Friendlies 1
Diffusion L’Equipe Live Foot
Code CRO-BEL
Zone International
Équipe à domicile Croatie
Équipe à l'extérieur Belgique
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Croatie et Belgique en France ?

Le match est à suivre en direct le 02 juin 2026 à 18:00 sur L’Equipe Live Foot.

Où voir le match Croatie Belgique en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de L'équipe.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Croatie et Belgique ?

Croatie : le coach Z. Dalić a choisi une formation en 4-2-3-1 : D. Livaković, J. Gvardiol, L. Vušković, J. Šutalo, J. Stanišić, M. Kovačić, P. Sučić, I. Perišić, L. Modrić, M. Baturina, P. Musa.

Belgique : de son côté, l'équipe dirigée par R. Garcia évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : T. Courtois, M. De Cuyper, A. Theate, N. Ngoy, A. Saelemaekers, Y. Tielemans, A. Onana, J. Doku, K. De Bruyne, N. Raskin, C. De Ketelaere.

Qui arbitre le match Croatie Belgique ?

Rade Obrenović est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Croatie Belgique ?

Rijeka accueille le match au Stadion HNK Rijeka.

Quelle est la date et l'heure du match Croatie Belgique ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 02 juin 2026, coup d'envoi 18:00.

Qui a marqué le but pour Belgique ?

Un seul but a été inscrit pour Belgique par Y. Tielemans 38'.

Top commentaires

MC23 18:49 Ok donc pour toi y'a que les titres qui compte et je comprends tout à fait chacun sa vision du football. Et je te parlais de niveau de jeu pas d'individualité. D'accord avec toi pour les pays bas 2000 ou ils jouaient super bien et le Portugal 2000 aussi(meilleur compet de l'histoire) mais l'Angleterre a tjrs été soporifique dans ces matchs même avec tout les grands joueurs qu'ils ont eu. Même chose pour l'Espagne des années 90 c'était ultra défensif. 2 Répondre
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier