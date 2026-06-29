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0 - 1
MT
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 16èmes de finale
Allemagne
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MT
Paraguay
Diffusé sur beIN SPORTS 1, M6
Temps forts
mi-temps
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43'
0 - 1
(PD M. Galarza Fonda) J. Enciso
Voir le live commenté
Côtes en live 1 2.25 N 2.65 2 3.30 winamax bonus 100€
Possession 79% Allemagne Paraguay
Tirs 5 4 1 1 2 3
Grosses occasions créées 100% Paraguay 2 Allemagne 0
Compositions Allemagne 4-2-3-1 Paraguay 4-4-2
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Prono

Qui va gagner ?
ALL
NUL
PRY
1 1.34 N 5.1 2 9
677 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Paraguay Julio Enciso 1 #2 Flag Paraguay Matías Galarza 1
Tirs (%)
#1 Flag Allemagne Joshua Kimmich 1/2 50% #2 Flag Paraguay Julio Enciso 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag Paraguay Miguel Almirón 2 #2 Flag Allemagne Felix Nmecha 2
Fautes subies
#1 Flag Paraguay Miguel Almirón 3 #2 Flag Allemagne Joshua Kimmich 2
Duels gagnés (%)
#1 Flag Paraguay Miguel Almirón 5/7 71% #2 Flag Allemagne Felix Nmecha 4/9 44%
Interceptions
#1 Flag Paraguay Damián Bobadilla 2 #2 Flag Paraguay Matías Galarza 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Paraguay Gabriel Ávalos 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Allemagne Aleksandar Pavlović 0/6 0% #2 Flag Allemagne Kai Havertz 0/5 0% #3 Flag Paraguay Matías Galarza 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Allemagne Kai Havertz 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag Allemagne Joshua Kimmich 56/58 97% #2 Flag Allemagne Jonathan Tah 52/55 95% #3 Flag Allemagne Antonio Rüdiger 50/53 94%

Analyse avant-match

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Probabilité de victoire
58% 33% 9%
Série en cours
D
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V
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Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Jamal Musiala Jamal Musiala Inconnu Serge Gnabry Serge Gnabry Blessure à l'aine Nathaniel Brown Nathaniel Brown Blessure à l'aine Nico Schlotterbeck Nico Schlotterbeck Blessure à la cheville
Gustavo Gómez Gustavo Gómez Blessure à l'oeil Gustavo Gómez Gustavo Gómez Blessure musculaire Fabián Balbuena Fabián Balbuena Blessure à la cheville Antonio Sanabria Antonio Sanabria Blessure musculaire Diego Gómez Diego Gómez Blessure au genou Omar Alderete Omar Alderete Blessure au genou Omar Alderete Omar Alderete Inconnu

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Match Allemagne - Paraguay en direct commenté

16èmes de finale de Coupe du Monde - lundi 29 juin 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Allemagne et Paraguay (Coupe du Monde, 16èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16èmes de finale de Coupe du Monde entre Allemagne et Paraguay. Ce match aura lieu le lundi 29 juin 2026 à 22:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Allemagne et Paraguay.

On en parle

Arbitres

Jalal Jayed arbitre principal
0
0.7
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Zakaria Brinsi arbitre assistant
Mostafa Akarkad arbitre assistant
Ning Ma quatrième arbitre
Hamza El Fareq arbitre VAR
Tatiana Auxiliadora Guzman Alguera arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Boston Stadium Foxborough, Massachusetts
Boston Stadium
  • Année de construction : 2002
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 64146
  • Affluence moyenne : 35720
  • Affluence maximum : 65612
  • % de remplissage : 60

Match en direct

Date 29 juin 2026 22:30
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase 16èmes de finale
Diffusion beIN SPORTS 1, M6
Code ALL-PRY
Zone International
Équipe à domicile Allemagne
Équipe à l'extérieur Paraguay
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Allemagne et Paraguay en France ?

Le match est à suivre en direct le 29 juin 2026 à 22:30 sur beIN SPORTS 1 ou M6.

Où voir le match Allemagne Paraguay en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Allemagne et Paraguay ?

Allemagne : le coach J. Nagelsmann a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Neuer, N. Brown, A. Rüdiger, J. Tah, J. Kimmich, A. Pavlović, F. Nmecha, F. Wirtz, K. Havertz, L. Sané, D. Undav.

Paraguay : de son côté, l'équipe dirigée par G. Alfaro évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : O. Gill, J. Alonso, J. Canale, G. Gómez, J. Cáceres, M. Galarza Fonda, D. Bobadilla, A. Cubas, M. Almirón, J. Enciso, G. Ávalos.

Qui arbitre le match Allemagne Paraguay ?

Jalal Jayed est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Allemagne Paraguay ?

Foxborough, Massachusetts accueille le match au Boston Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Allemagne Paraguay ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 29 juin 2026, coup d'envoi 22:30.

Qui a marqué le but pour Paraguay ?

Un seul but a été inscrit pour Paraguay par J. Enciso 43'.

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