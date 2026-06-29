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Match Allemagne - Paraguay en direct commenté
16èmes de finale de Coupe du Monde - lundi 29 juin 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Allemagne et Paraguay (Coupe du Monde, 16èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16èmes de finale de Coupe du Monde entre Allemagne et Paraguay. Ce match aura lieu le lundi 29 juin 2026 à 22:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Allemagne et Paraguay.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Allemagne et Paraguay en France ?
Le match est à suivre en direct le 29 juin 2026 à 22:30 sur beIN SPORTS 1 ou M6.
- Où voir le match Allemagne Paraguay en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Allemagne et Paraguay ?
Allemagne : le coach J. Nagelsmann a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Neuer, N. Brown, A. Rüdiger, J. Tah, J. Kimmich, A. Pavlović, F. Nmecha, F. Wirtz, K. Havertz, L. Sané, D. Undav.
Paraguay : de son côté, l'équipe dirigée par G. Alfaro évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : O. Gill, J. Alonso, J. Canale, G. Gómez, J. Cáceres, M. Galarza Fonda, D. Bobadilla, A. Cubas, M. Almirón, J. Enciso, G. Ávalos.
- Qui arbitre le match Allemagne Paraguay ?
Jalal Jayed est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Allemagne Paraguay ?
Foxborough, Massachusetts accueille le match au Boston Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Allemagne Paraguay ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 29 juin 2026, coup d'envoi 22:30.
- Qui a marqué le but pour Paraguay ?
Un seul but a été inscrit pour Paraguay par J. Enciso 43'.