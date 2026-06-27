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0 - 0
terminé
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 3e journée
Colombie
0 - 0
MT : 0-0
terminé
Portugal
Temps forts
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Pas d'événements majeurs

Notes des joueurs

#1 Flag Portugal Diogo Costa 8.1 #2 Flag Portugal Rafael Leão 7.2 #3 Flag Portugal Renato Veiga 6.9 Voir le classement complet
#1 Flag Portugal Diogo Costa 8.0 #2 Flag Colombie J. Rodríguez 7.1 #3 Flag Portugal Vitinha 7.1 Voir le classement complet
Note les joueurs
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Statistiques

Résultat du pari 1 3.75 N 4.00 2 1.84 winamax bonus 100€
Classement live 1 Colombie 7 2 Portugal 5
Possession 55% Colombie Portugal
Tirs 24 18 11 6 2 13
Grosses occasions créées 100% Colombie 1 Portugal 0
Compositions Colombie 3-5-2 Portugal 4-3-3

Prono

Qui va gagner ?
COL
NUL
POR
1 3.75 N 4 2 1.84
538 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Colombie Santiago Arias 1
Tirs (%)
#1 Flag Colombie Jhon Arias 2/3 67% #2 Flag Colombie Jefferson Lerma 1/2 50% #3 Flag Portugal Bruno Fernandes 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag Portugal Rafael Leão 3 #2 Flag Portugal Nuno Mendes 2 #3 Flag Colombie James Rodríguez 2
Fautes subies
#1 Flag Portugal Cristiano Ronaldo 2 #2 Flag Colombie Deiver Machado 2 #3 Flag Portugal Nuno Mendes 2
Tirs (%)
#1 Flag Colombie Luis Suárez 0/4 0% #2 Flag Colombie Luis Díaz 0/4 0% #3 Flag Portugal João Félix 0/3 0%
Dépossédé du ballon
#1 Flag Colombie Jhon Arias 3
Duels gagnés (%)
#1 Flag Portugal Bruno Fernandes 4/4 100% #2 Flag Portugal Vitinha 4/4 100% #3 Flag Colombie Deiver Machado 4/5 80%
Interceptions
#1 Flag Portugal Renato Veiga 3 #2 Flag Colombie Deiver Machado 2 #3 Flag Portugal Rúben Dias 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Colombie Jhon Lucumí 2/2 100% #2 Flag Portugal Rúben Dias 3/4 75% #3 Flag Colombie Davinson Sánchez 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Portugal João Félix 0/4 0% #2 Flag Colombie James Rodríguez 0/4 0% #3 Flag Colombie Luis Díaz 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Flag Colombie James Rodríguez 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Colombie Luis Suárez 0/3 0% #2 Flag Colombie Jhon Córdoba 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag Portugal Vitinha 54/54 100% #2 Flag Colombie Gustavo Puerta 72/75 96% #3 Flag Portugal Renato Veiga 54/57 95%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Flag Colombie James Rodríguez 38 #2 Flag Colombie Luis Díaz 23 #3 Flag Colombie Jhon Arias 22

Classement buteurs

#15 Flag Portugal Cristiano Ronaldo 2 #15 Flag Colombie Daniel Muñoz 2 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
19% 42% 39%
Série en cours
V
V
V
V
D
V
N
V
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 100% 1 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Daniel Muñoz Daniel Muñoz Inconnu James Rodríguez James Rodríguez Maladie Deiver Machado Deiver Machado Blessure à la jambe Deiver Machado Deiver Machado Ischio-jambiers Yáser Asprilla Yáser Asprilla Blessure au genou Luis Suárez Luis Suárez Blessure à l'épaule
Tomás Araújo Tomás Araújo Inconnu Rui Silva Rui Silva Inconnu Carlos Forbs Carlos Forbs Maladie

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Guilhermino Morais 03:24 Y’a pas hors jeu :’( 3 Répondre
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Match Colombie - Portugal en direct commenté

3e journée de Coupe du Monde - dimanche 28 juin 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Colombie et Portugal (Coupe du Monde, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Coupe du Monde entre Colombie et Portugal. Ce match aura lieu le dimanche 28 juin 2026 à 01:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Colombie et Portugal.

On en parle

Arbitres

Alireza Faghani arbitre principal
0
0
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Andrew Lindsay arbitre assistant
George Lakrindis arbitre assistant
Héctor Saíd Martínez Sorto quatrième arbitre
Hernán Mastrángelo arbitre VAR
Jérôme Brisard arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Miami Stadium Miami Gardens, Florida
Miami Stadium
  • Année de construction : 1987
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 64478
  • Affluence moyenne : 57349
  • Affluence maximum : 62764
  • Affluence minimum : 45065
  • % de remplissage : 86

Match en direct

Date 28 juin 2026 01:30
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase Phase de poules - Groupe K - journée 3
Diffusion beIN SPORTS 1, M6
Code COL-POR
Zone International
Équipe à domicile Colombie
Équipe à l'extérieur Portugal
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Colombie et Portugal ?

La rencontre s'est soldée par un match nul sur le score de 0-0.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Colombie et Portugal en France ?

Le match est à suivre en direct le 28 juin 2026 à 01:30 sur beIN SPORTS 1 ou M6.

Où voir le match Colombie Portugal en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Colombie et Portugal ?

Colombie : le coach N. Lorenzo a choisi une formation en 3-5-2 : C. Vargas, J. Lucumí, G. Puerta, D. Sánchez, D. Machado, J. Rodríguez, J. Lerma, J. Arias, S. Arias, L. Díaz, J. Córdoba.

Portugal : de son côté, l'équipe dirigée par Roberto Martínez évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Diogo Costa, Nuno Mendes, Renato Veiga, Rúben Dias, João Cancelo, Vitinha, Rúben Neves, Bruno Fernandes, João Félix, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto.

Qui arbitre le match Colombie Portugal ?

Alireza Faghani est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Colombie Portugal ?

Miami Gardens, Florida accueille le match au Miami Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Colombie Portugal ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 28 juin 2026, coup d'envoi 01:30.

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Guilhermino Morais 03:24 Y’a pas hors jeu :’( 3 Répondre
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