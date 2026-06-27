Notes des joueurs
Statistiques
Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Classement buteurs
Analyse avant-matchVoir tout
Top commentaires
Match Colombie - Portugal en direct commenté
3e journée de Coupe du Monde - dimanche 28 juin 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Colombie et Portugal (Coupe du Monde, 3e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Coupe du Monde entre Colombie et Portugal. Ce match aura lieu le dimanche 28 juin 2026 à 01:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Colombie et Portugal.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Colombie et Portugal ?
La rencontre s'est soldée par un match nul sur le score de 0-0.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Colombie et Portugal en France ?
Le match est à suivre en direct le 28 juin 2026 à 01:30 sur beIN SPORTS 1 ou M6.
- Où voir le match Colombie Portugal en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Colombie et Portugal ?
Colombie : le coach N. Lorenzo a choisi une formation en 3-5-2 : C. Vargas, J. Lucumí, G. Puerta, D. Sánchez, D. Machado, J. Rodríguez, J. Lerma, J. Arias, S. Arias, L. Díaz, J. Córdoba.
Portugal : de son côté, l'équipe dirigée par Roberto Martínez évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Diogo Costa, Nuno Mendes, Renato Veiga, Rúben Dias, João Cancelo, Vitinha, Rúben Neves, Bruno Fernandes, João Félix, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto.
- Qui arbitre le match Colombie Portugal ?
Alireza Faghani est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Colombie Portugal ?
Miami Gardens, Florida accueille le match au Miami Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Colombie Portugal ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 28 juin 2026, coup d'envoi 01:30.