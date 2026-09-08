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Match Real Madrid - Inter Milan en direct commenté
1re journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 8 septembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Inter Milan (Ligue des Champions UEFA, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue des Champions UEFA entre Real Madrid et Inter Milan. Ce match aura lieu le mardi 8 septembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Inter Milan.
On en parle
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- 21:09
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Real Madrid et Inter Milan ?
Real Madrid a remporté la rencontre sur le score de 2-1.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Inter Milan en France ?
Le match est à suivre en direct le 08 septembre 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Real Madrid Inter Milan en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Inter Milan ?
Real Madrid : le coach José Mourinho a choisi une formation en 4-2-1-2-1 : T. Courtois, Marc Cucurella, Dean Huijsen, I. Konaté, D. Dumfries, F. Valverde, T. Alexander-Arnold, J. Bellingham, Vinícius Júnior, B. Díaz, K. Mbappé.
Inter Milan : de son côté, l'équipe dirigée par C. Chivu évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : Josep Martínez, A. Bastoni, B. Pavard, Y. Bisseck, Carlos Augusto, C. Jones, H. Çalhanoğlu, N. Barella, A. Diouf, M. Thuram, Lautaro Martínez.
- Qui arbitre le match Real Madrid Inter Milan ?
Michael Oliver est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Real Madrid Inter Milan ?
Madrid accueille le match au Estadio Bernabéu.
- Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Inter Milan ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 08 septembre 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Real Madrid ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Real Madrid : K. Mbappé 14', F. Valverde 23'.
- Qui a marqué le but pour Inter Milan ?
Un seul but a été inscrit pour Inter Milan par Carlos Augusto 77'.