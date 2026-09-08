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2 - 1
terminé
Ligue des Champions UEFA 2026/2027 1re journée
Real Madrid
2 - 1
MT : 2-0
terminé
Inter Milan
Temps forts
77'
2 - 1
(PD Lautaro Martínez) Carlos Augusto
mi-temps
2 - 0
23'
2 - 0
F. Valverde
14'
1 - 0
K. Mbappé (PD B. Díaz)

Notes des joueurs

#1 Logo Real Madrid CF T. Courtois 8.8 #2 Logo Inter Milan A. Diouf 8.5 #3 Logo Real Madrid CF K. Mbappé 7.9 Voir le classement complet
#1 Logo Real Madrid CF T. Courtois 7.7 #2 Logo Real Madrid CF F. Valverde 7.4 #3 Logo Real Madrid CF K. Mbappé 7.4 Voir le classement complet
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Statistiques

Classement live 5 Real Madrid 3 34 Inter Milan 0
Possession 64% Inter Milan Real Madrid
Tirs 16 8 14 8 7 21
Grosses occasions créées 50% Real Madrid 4 Inter Milan 4
Compositions Real Madrid 4-2-3-1 Inter Milan 3-5-2

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Stats joueurs

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Grosses occasions créées
#1 Logo Real Madrid CF Brahim Díaz 3 #2 Logo Inter Milan Lautaro Martínez 1 #3 Logo Inter Milan Hakan Çalhanoğlu 1
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 4/4 100% #2 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 2/2 100% #3 Logo Inter Milan Alessandro Bastoni 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Inter Milan Andy Diouf 3 #2 Logo Inter Milan Lautaro Martínez 2 #3 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 2
Fautes subies
#1 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 4 #2 Logo Inter Milan Marcus Thuram 3 #3 Logo Real Madrid CF Brahim Díaz 2
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 0/2 0% #2 Logo Real Madrid CF Brahim Díaz 0/2 0% #3 Logo Inter Milan Lautaro Martínez 1/4 25%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Inter Milan Andy Diouf 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Inter Milan Alessandro Bastoni 4/5 80% #2 Logo Real Madrid CF Marc Cucurella 4/5 80% #3 Logo Inter Milan Yann Bisseck 5/8 63%
Interceptions
#1 Logo Inter Milan Carlos Augusto 2 #2 Logo Inter Milan Hakan Çalhanoğlu 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Marc Cucurella 2/2 100% #2 Logo Inter Milan John Stones 2/4 50% #3 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 2/4 50%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Inter Milan Curtis Jones 0/5 0% #2 Logo Real Madrid CF Denzel Dumfries 0/4 0% #3 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 5/15 33%
Dribbles subis
#1 Logo Inter Milan Curtis Jones 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Denzel Dumfries 0/3 0% #2 Logo Inter Milan Marcus Thuram 0/3 0% #3 Logo Inter Milan Nicolò Barella 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Real Madrid CF Marc Cucurella 41/42 98% #2 Logo Real Madrid CF Federico Valverde 38/39 97% #3 Logo Inter Milan Curtis Jones 71/73 97%
Corners et centres réussis
#1 Logo Inter Milan Nicolò Barella 3
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Inter Milan Curtis Jones 33 #2 Logo Inter Milan Alessandro Bastoni 30 #3 Logo Inter Milan Andy Diouf 27

Classement buteurs

#6 Logo Real Madrid CF Federico Valverde 1 #6 Logo Inter Milan Carlos Augusto 1 #6 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 1 Voir le classement complet

Analyse avant-match

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Série en cours
D
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
100% 6 Victoires 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Rodrygo Rodrygo Lésion du ligament croisé antérieur du genou Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni Coup Endrick Endrick Blessure musculaire Éder Militão Éder Militão Ischio-jambiers Raúl Asencio Raúl Asencio Blessure à la jambe Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Ferland Mendy Ferland Mendy Blessure à la cuisse
Lautaro Martínez Lautaro Martínez Blessure à la cheville Ange-Yoan Bonny Ange-Yoan Bonny Blessure à la cheville Ange-Yoan Bonny Ange-Yoan Bonny Blessure au mollet Francesco Pio Esposito Francesco Pio Esposito Blessure musculaire

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Match Real Madrid - Inter Milan en direct commenté

1re journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 8 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Inter Milan (Ligue des Champions UEFA, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue des Champions UEFA entre Real Madrid et Inter Milan. Ce match aura lieu le mardi 8 septembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Inter Milan.

On en parle

Arbitres

Michael Oliver arbitre principal
0.3
2.3
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
James Mainwaring arbitre assistant
Stuart Burt arbitre assistant
Samuel Barrott quatrième arbitre
Michael Salisbury arbitre VAR
Andrew Dallas arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio Bernabéu Madrid
Estadio Bernabéu
  • Année de construction : 1947
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 83186
  • Affluence moyenne : 61399
  • Affluence maximum : 90000
  • % de remplissage : 74

Match en direct

Date 08 septembre 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions
Saison 2026/2027
Phase Phase de Ligue - journée 1
Diffusion CANAL+ FOOT
Code RMA-INT
Zone Europe
Équipe à domicile Real Madrid
Équipe à l'extérieur Inter Milan
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Real Madrid et Inter Milan ?

Real Madrid a remporté la rencontre sur le score de 2-1.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Inter Milan en France ?

Le match est à suivre en direct le 08 septembre 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Real Madrid Inter Milan en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Inter Milan ?

Real Madrid : le coach José Mourinho a choisi une formation en 4-2-1-2-1 : T. Courtois, Marc Cucurella, Dean Huijsen, I. Konaté, D. Dumfries, F. Valverde, T. Alexander-Arnold, J. Bellingham, Vinícius Júnior, B. Díaz, K. Mbappé.

Inter Milan : de son côté, l'équipe dirigée par C. Chivu évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : Josep Martínez, A. Bastoni, B. Pavard, Y. Bisseck, Carlos Augusto, C. Jones, H. Çalhanoğlu, N. Barella, A. Diouf, M. Thuram, Lautaro Martínez.

Qui arbitre le match Real Madrid Inter Milan ?

Michael Oliver est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Real Madrid Inter Milan ?

Madrid accueille le match au Estadio Bernabéu.

Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Inter Milan ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 08 septembre 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Real Madrid ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Real Madrid : K. Mbappé 14', F. Valverde 23'.

Qui a marqué le but pour Inter Milan ?

Un seul but a été inscrit pour Inter Milan par Carlos Augusto 77'.

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