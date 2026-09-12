Menu Rechercher
1 - 1
terminé
Ligue 1 McDonald's 2026/2027 4e journée
Strasbourg
1 - 1
MT : 0-0
terminé
Monaco
Temps forts
71'
1 - 1
(PD L. Camara) P. Brunner
52'
1 - 0
S. Sané (CSC)
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs

Notes des joueurs

#1 Logo Strasbourg Dário Essugo 8.0 #2 Logo Strasbourg F. Jörgensen 7.7 #3 Logo Strasbourg Diogo Sousa 7.3 Voir le classement complet
#1 Logo Monaco L. Camara 7.1 #2 Logo Monaco P. Brunner 7.0 #3 Logo Strasbourg Oso 6.3 Voir le classement complet
Note les joueurs
La suite après cette publicité

Statistiques

Classement live 1 Monaco 10 6 Strasbourg 7
Possession 56% Monaco Strasbourg
Tirs 13 11 9 2 3 12
Compositions Strasbourg 4-2-3-1 Monaco 4-2-3-1

Prono

Qui va gagner ?
1 RCSA N NUL 2 ASM
219 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Monaco Paris Brunner 2/3 67% #2 Logo Strasbourg Gessime Yassine 1/2 50% #3 Logo Monaco Denis Zakaria 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Monaco Stanis Idumbo 4 #2 Logo Monaco Aleksandr Golovin 4 #3 Logo Monaco Vanderson 3
Fautes subies
#1 Logo Strasbourg Dário Essugo 3 #2 Logo Monaco Lamine Camara 3 #3 Logo Monaco Paris Brunner 2
Ballons touchés
#1 Logo Monaco Eric Dier 105 #2 Logo Monaco Flávio Nazinho 104
Tirs (%)
#1 Logo Strasbourg Oso 0/4 0% #2 Logo Monaco Aleksandr Golovin 0/2 0% #3 Logo Monaco Eric Dier 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Strasbourg Gessime Yassine 3 #2 Logo Strasbourg Dário Essugo 3 #3 Logo Monaco Aleksandr Golovin 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Monaco Stanis Idumbo 8/11 73% #2 Logo Monaco Eric Dier 5/7 71% #3 Logo Monaco Lamine Camara 8/12 67%
Interceptions
#1 Logo Monaco Vanderson 3 #2 Logo Strasbourg Oso 2 #3 Logo Strasbourg Jeyland Mitchell 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Strasbourg Jacobo Ortega 4/5 80% #2 Logo Monaco Eric Dier 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Monaco Paris Brunner 0/6 0% #2 Logo Strasbourg Sebastian Nanasi 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Logo Strasbourg Sebastian Nanasi 3 #2 Logo Strasbourg Gessime Yassine 3 #3 Logo Strasbourg Oso 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Monaco Sadibou Sané 0/4 0% #2 Logo Monaco Lamine Camara 0/2 0% #3 Logo Strasbourg Conrad Harder 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Monaco Sadibou Sané 74/75 99% #2 Logo Monaco Eric Dier 87/91 96% #3 Logo Monaco Denis Zakaria 56/59 95%

Classement buteurs

#4 Logo Monaco Paris Brunner 3 #8 Logo Strasbourg Sam Amo-Ameyaw 2 #8 Logo Strasbourg Gessime Yassine 2 #12 Logo Monaco Eric Dier 1 #12 Logo Strasbourg Diogo Sousa 1 #12 Logo Monaco Flávio Nazinho 1 #12 Logo Strasbourg Jacobo Ortega 1 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
V
D
V
D
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
25% 8 Victoires 22% 7 Nuls 53% 17 Victoires

Blessures & suspensions

Dário Essugo Dário Essugo Blessure musculaire Miloš Luković Miloš Luković Inconnu Guela Doué Guela Doué Blessure musculaire Martial Godo Martial Godo Blessure musculaire Sékou Mara Sékou Mara Blessure à la cheville
Mika Biereth Mika Biereth Blessure au genou Edan Diop Edan Diop Inconnu Eric Dier Eric Dier Blessure à la cheville Ansu Fati Ansu Fati Blessure au mollet Ansu Fati Ansu Fati Blessure au mollet Ansu Fati Ansu Fati Blessure à la cuisse Vanderson Vanderson Ischio-jambiers Denis Zakaria Denis Zakaria Inconnu Denis Zakaria Denis Zakaria Ischio-jambiers Matthis Abline Matthis Abline Blessure au pied Aleksandr Golovin Aleksandr Golovin Blessure à la main Aleksandr Golovin Aleksandr Golovin Blessure à l'aine Stanis Idumbo Stanis Idumbo Blessure à la main

Top commentaires

Juni Nhó 18:28 j'ai misé sur un petit nul 🤞🤞 4 Répondre
Voir tous les commentaires (13)

Match Strasbourg - Monaco en direct commenté

4e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 12 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Strasbourg et Monaco (Ligue 1 McDonald's, 4e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Ligue 1 McDonald's entre Strasbourg et Monaco. Ce match aura lieu le samedi 12 septembre 2026 à 17:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Strasbourg et Monaco.

On en parle

Arbitres

Eric Wattellier arbitre principal
0.3
2.3
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Nicolas Danos arbitre assistant
Julien Aube arbitre assistant
Geoffrey Kubler quatrième arbitre
Yohann Rouinsard arbitre VAR
Nicolas Rainville arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade de la Meinau Strasbourg
Stade de la Meinau
  • Année de construction : 1906
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 32047
  • Affluence moyenne : 19109
  • Affluence maximum : 31324
  • % de remplissage : 69

Match en direct

Date 12 septembre 2026 17:15
Compétition Ligue 1
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 4
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code RCSA-ASM
Zone France
Équipe à domicile Strasbourg
Équipe à l'extérieur AS Monaco
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Strasbourg et Monaco ?

La rencontre s'est soldée par un match nul sur le score de 1-1.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Strasbourg et Monaco en France ?

Le match est à suivre en direct le 12 septembre 2026 à 17:15 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match Strasbourg Monaco en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Strasbourg et Monaco ?

Strasbourg : le coach Hugo Oliveira a choisi une formation en 4-2-3-1 : F. Jörgensen, Oso, I. Doukouré, J. Mitchell, G. Antwi, P. Diop, Diogo Sousa, G. Yassine, G. Reyna, S. Nanasi, Jacobo Ortega.

AS Monaco : de son côté, l'équipe dirigée par Filipe Luís évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : L. Hrádecký, Flávio Nazinho, S. Sané, E. Dier, Vanderson, S. Idumbo, L. Camara, A. Soubeir, D. Zakaria, A. Golovin, P. Brunner.

Qui arbitre le match Strasbourg Monaco ?

Eric Wattellier est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Strasbourg Monaco ?

Strasbourg accueille le match au Stade de la Meinau.

Quelle est la date et l'heure du match Strasbourg Monaco ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 12 septembre 2026, coup d'envoi 17:15.

Qui a marqué le but pour Monaco ?

Un seul but a été inscrit pour Monaco par P. Brunner 71'.

Top commentaires

Juni Nhó 18:28 j'ai misé sur un petit nul 🤞🤞 4 Répondre
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier