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Match Strasbourg - Monaco en direct commenté
4e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 12 septembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Strasbourg et Monaco (Ligue 1 McDonald's, 4e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Ligue 1 McDonald's entre Strasbourg et Monaco. Ce match aura lieu le samedi 12 septembre 2026 à 17:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Strasbourg et Monaco.
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Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Strasbourg et Monaco ?
La rencontre s'est soldée par un match nul sur le score de 1-1.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Strasbourg et Monaco en France ?
Le match est à suivre en direct le 12 septembre 2026 à 17:15 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match Strasbourg Monaco en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Strasbourg et Monaco ?
Strasbourg : le coach Hugo Oliveira a choisi une formation en 4-2-3-1 : F. Jörgensen, Oso, I. Doukouré, J. Mitchell, G. Antwi, P. Diop, Diogo Sousa, G. Yassine, G. Reyna, S. Nanasi, Jacobo Ortega.
AS Monaco : de son côté, l'équipe dirigée par Filipe Luís évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : L. Hrádecký, Flávio Nazinho, S. Sané, E. Dier, Vanderson, S. Idumbo, L. Camara, A. Soubeir, D. Zakaria, A. Golovin, P. Brunner.
- Qui arbitre le match Strasbourg Monaco ?
Eric Wattellier est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Strasbourg Monaco ?
Strasbourg accueille le match au Stade de la Meinau.
- Quelle est la date et l'heure du match Strasbourg Monaco ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 12 septembre 2026, coup d'envoi 17:15.
- Qui a marqué le but pour Monaco ?
Un seul but a été inscrit pour Monaco par P. Brunner 71'.