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Match États-Unis - Belgique en direct commenté
8èmes de finale de Coupe du Monde - mardi 7 juillet 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre États-Unis et Belgique (Coupe du Monde, 8èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Coupe du Monde entre États-Unis et Belgique. Ce match aura lieu le mardi 7 juillet 2026 à 02:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : États-Unis et Belgique.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre États-Unis et Belgique en France ?
Le match est à suivre en direct le 07 juillet 2026 à 02:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match États-Unis Belgique en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre États-Unis et Belgique ?
États-Unis : le coach M. Pochettino a choisi une formation en 4-3-3 : M. Freese, A. Robinson, T. Ream, C. Richards, A. Freeman, M. Tillman, T. Adams, W. McKennie, C. Pulišić, F. Balogun, S. Dest.
Belgique : de son côté, l'équipe dirigée par R. Garcia évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : T. Courtois, M. De Cuyper, B. Mechele, N. Ngoy, T. Castagne, Y. Tielemans, A. Onana, N. Raskin, L. Trossard, C. De Ketelaere, D. Lukébakio.
- Qui arbitre le match États-Unis Belgique ?
Adham Mohammad Tumah Makhadmeh est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match États-Unis Belgique ?
Seattle, Washington accueille le match au Seattle Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match États-Unis Belgique ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 07 juillet 2026, coup d'envoi 02:00.
- Qui a marqué des buts pour Belgique ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Belgique : C. De Ketelaere 9' 33'.
- Qui a marqué le but pour États-Unis ?
Un seul but a été inscrit pour États-Unis par M. Tillman 31'.