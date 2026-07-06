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1 - 2
MT
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 8èmes de finale
États-Unis
1 - 2
MT
Belgique
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
mi-temps
1 - 2
33'
1 - 2
(PD L. Trossard) C. De Ketelaere
31'
1 - 1
M. Tillman
9'
0 - 1
(PD N. Raskin) C. De Ketelaere
Voir le live commenté
Possession 53% Belgique États-Unis
Tirs 3 2 6 1 5 11
Grosses occasions créées 100% Belgique 4 États-Unis 0
Compositions États-Unis 4-3-3 Belgique 4-3-3
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Prono

Qui va gagner ?
USA
NUL
BEL
1 2.5 N 3.4 2 2.75
651 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Belgique Maxim De Cuyper 1 #2 Flag Belgique Leandro Trossard 1 #3 Flag Belgique Timothy Castagne 1
Tirs (%)
#1 Flag Belgique Charles De Ketelaere 3/3 100%
Dribbles réussis
#1 Flag Belgique Dodi Lukébakio 4 #2 Flag États-Unis Sergiño Dest 2 #3 Flag États-Unis Christian Pulišić 2
Tirs (%)
#1 Flag Belgique Leandro Trossard 0/2 0% #2 Flag Belgique Dodi Lukébakio 0/2 0% #3 Flag Belgique Youri Tielemans 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Flag États-Unis Alex Freeman 5/6 83% #2 Flag Belgique Charles De Ketelaere 6/9 67% #3 Flag États-Unis Antonee Robinson 4/7 57%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag États-Unis Alex Freeman 2/2 100% #2 Flag Belgique Charles De Ketelaere 3/6 50%
Duels gagnés (%)
#1 Flag États-Unis Tyler Adams 0/5 0% #2 Flag États-Unis Christian Pulišić 0/5 0% #3 Flag Belgique Leandro Trossard 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Flag États-Unis Tyler Adams 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag États-Unis Tim Ream 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag États-Unis Tim Ream 31/32 97% #2 Flag États-Unis Chris Richards 28/31 90%

Analyse avant-match

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Probabilité de victoire
32% 39% 29%
Série en cours
V
D
V
V
D
V
V
N
N
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 100% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Sergiño Dest Sergiño Dest Blessure à l'aine Mark McKenzie Mark McKenzie Inconnu Mark McKenzie Mark McKenzie Blessure au pied Folarin Balogun Folarin Balogun Blessure à la cheville Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Tanner Tessmann Tanner Tessmann Blessure musculaire
Leandro Trossard Leandro Trossard Blessure au mollet Jérémy Doku Jérémy Doku Maladie Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Blessure à l'aine Thomas Meunier Thomas Meunier Ischio-jambiers

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Dominique DESCHAMPS 02:46 La meilleure réponse, les éliminer sur le terrain 4 Répondre
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Match États-Unis - Belgique en direct commenté

8èmes de finale de Coupe du Monde - mardi 7 juillet 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre États-Unis et Belgique (Coupe du Monde, 8èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Coupe du Monde entre États-Unis et Belgique. Ce match aura lieu le mardi 7 juillet 2026 à 02:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : États-Unis et Belgique.

On en parle

Arbitres

Adham Mohammad Tumah Makhadmeh arbitre principal
0
1.5
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Mohammad Mustafa Hassan Al Kalaf arbitre assistant
Ahmad Moannes Nadi Al Roalle arbitre assistant
Pierre Ghislain Atcho quatrième arbitre
Nicolás Gallo Barragán arbitre VAR
Khamis Mohamed Al Marri arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Seattle Stadium Seattle, Washington
Seattle Stadium
  • Année de construction : 2002
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 66925
  • Affluence moyenne : 39445
  • Affluence maximum : 66925
  • Affluence minimum : 7042
  • % de remplissage : 56

Match en direct

Date 07 juillet 2026 02:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase 8èmes de finale
Diffusion beIN SPORTS 1
Code USA-BEL
Zone International
Équipe à domicile États-Unis
Équipe à l'extérieur Belgique
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre États-Unis et Belgique en France ?

Le match est à suivre en direct le 07 juillet 2026 à 02:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match États-Unis Belgique en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre États-Unis et Belgique ?

États-Unis : le coach M. Pochettino a choisi une formation en 4-3-3 : M. Freese, A. Robinson, T. Ream, C. Richards, A. Freeman, M. Tillman, T. Adams, W. McKennie, C. Pulišić, F. Balogun, S. Dest.

Belgique : de son côté, l'équipe dirigée par R. Garcia évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : T. Courtois, M. De Cuyper, B. Mechele, N. Ngoy, T. Castagne, Y. Tielemans, A. Onana, N. Raskin, L. Trossard, C. De Ketelaere, D. Lukébakio.

Qui arbitre le match États-Unis Belgique ?

Adham Mohammad Tumah Makhadmeh est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match États-Unis Belgique ?

Seattle, Washington accueille le match au Seattle Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match États-Unis Belgique ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 07 juillet 2026, coup d'envoi 02:00.

Qui a marqué des buts pour Belgique ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Belgique : C. De Ketelaere 9' 33'.

Qui a marqué le but pour États-Unis ?

Un seul but a été inscrit pour États-Unis par M. Tillman 31'.

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