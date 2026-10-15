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Match Rennes - OFI en direct commenté
2e journée de UEFA Europa League - jeudi 15 octobre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Rennes et OFI (UEFA Europa League, 2e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de UEFA Europa League entre Rennes et OFI. Ce match aura lieu le jeudi 15 octobre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Rennes et OFI.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Rennes et OFI en France ?
Le match est à suivre en direct le 15 octobre 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Rennes OFI en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Rennes et OFI ?
Rennes : le coach F. Haise a choisi une formation en 4-3-3 : B. Samba, A. Nagida, A. Aït Boudlal, C. Cresswell, P. Frankowski, M. Camara, V. Rongier, S. Szymański, Mousa Al-Tamari, E. Lepaul, L. Blas.
OFI Heraklion : de son côté, l'équipe dirigée par C. Kontis évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : N. Christogeorgos, K. Krizmanić, D. Nikolaou, A. Poungouras, N. Athanasiou, A. Bouchalakis, T. Androutsos, L. Dickmann, T. Nuss, K. Kodro, T. Fountas.
- Qui arbitre le match Rennes OFI ?
Andrea Colombo est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Rennes OFI ?
Rennes accueille le match au Roazhon Park.
- Quelle est la date et l'heure du match Rennes OFI ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 15 octobre 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour OFI ?
Un seul but a été inscrit pour OFI par T. Fountas 10'.
- Qui a marqué le but pour Rennes ?
Un seul but a été inscrit pour Rennes par A. Nagida 76'.