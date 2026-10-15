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1 - 1
79'
UEFA Europa League 2026/2027 2e journée
Rennes
1 - 1
MT : 0-1
79'
OFI
Diffusé sur CANAL+ FOOT
Temps forts
76'
1 - 1
A. Nagida
mi-temps
0 - 1
10'
0 - 1
(PD N. Athanasiou) T. Fountas
Voir le live commenté
Classement live 13 OFI 4 20 Rennes 2
Possession 69% Rennes OFI
Tirs 20 14 0 6 1 1
Compositions Rennes 4-3-3 OFI 3-4-3
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Prono

Qui va gagner ?
1 SRFC N NUL 2 OFI
146 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Mahamadou Nagida 2/4 50% #2 Logo Stade Rennais FC Charlie Cresswell 1/2 50% #3 Logo Stade Rennais FC Valentin Rongier 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Stade Rennais FC Przemysław Frankowski 2 #2 Logo Stade Rennais FC Mousa Al-Tamari 2
Fautes subies
#1 Logo Stade Rennais FC Abdelhamid Aït Boudlal 3 #2 Logo Stade Rennais FC Sebastian Szymański 2 #3 Logo OFI Heraklion Thiago Thomas Nuss 2
Tirs (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Abdelhamid Aït Boudlal 0/2 0% #2 Logo Stade Rennais FC Mousa Al-Tamari 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo OFI Heraklion Thiago Thomas Nuss 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo OFI Heraklion Giannis Apostolakis 4/4 100% #2 Logo Stade Rennais FC Przemysław Frankowski 9/12 75% #3 Logo OFI Heraklion Lorenzo Dickmann 5/7 71%
Interceptions
#1 Logo Stade Rennais FC Abdelhamid Aït Boudlal 7 #2 Logo OFI Heraklion Thanasis Androutsos 3 #3 Logo OFI Heraklion Andreas Bouchalakis 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Esteban Lepaul 2/2 100% #2 Logo Stade Rennais FC Przemysław Frankowski 3/4 75% #3 Logo Stade Rennais FC Charlie Cresswell 8/11 73%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Mahamadou Nagida 0/6 0% #2 Logo Stade Rennais FC Mousa Al-Tamari 0/6 0% #3 Logo Stade Rennais FC Mahdi Camara 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Mahdi Camara 0/2 0% #2 Logo OFI Heraklion Thanasis Androutsos 0/2 0% #3 Logo OFI Heraklion Thiago Thomas Nuss 2/9 22%
Passes (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Mahamadou Nagida 44/47 94% #2 Logo Stade Rennais FC Mahdi Camara 41/45 91% #3 Logo Stade Rennais FC Sebastian Szymański 39/43 91%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Stade Rennais FC Valentin Rongier 23 #2 Logo Stade Rennais FC Mahamadou Nagida 21
Passes (%)
#1 Logo OFI Heraklion Nikos Christogeorgos 8/30 27%

Analyse avant-match

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Série en cours
V
D
D
N
V
V
V
V
D
D
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure musculaire Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Maladie Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure au mollet Valentin Rongier Valentin Rongier Blessure à l'aine Valentin Rongier Valentin Rongier Maladie Issa Soumaré Issa Soumaré Blessure à la cheville Issa Soumaré Issa Soumaré Blessure au talon Anthony Rouault Anthony Rouault Blessure à l'épaule Arnaud Nordin Arnaud Nordin Ischio-jambiers Arnaud Nordin Arnaud Nordin Blessure à la cheville Mousa Al-Tamari Mousa Al-Tamari Blessure à la cheville

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Match Rennes - OFI en direct commenté

2e journée de UEFA Europa League - jeudi 15 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Rennes et OFI (UEFA Europa League, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de UEFA Europa League entre Rennes et OFI. Ce match aura lieu le jeudi 15 octobre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Rennes et OFI.

Arbitres

Andrea Colombo arbitre principal
0
1.7
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Filippo Meli arbitre assistant
Valerio Colarossi arbitre assistant
Simone Sozza quatrième arbitre
Kristoffer Hagenes arbitre VAR
Marco Di Bello arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Roazhon Park Rennes
Roazhon Park
  • Année de construction : 1912
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 31127
  • Affluence moyenne : 21309
  • Affluence maximum : 29278
  • % de remplissage : 68

Match en direct

Date 15 octobre 2026 21:00
Compétition UEFA Europa League
Saison 2026/2027
Phase Phase de Ligue - journée 2
Diffusion CANAL+ FOOT
Code SRFC-OFI
Zone Europe
Équipe à domicile Rennes
Équipe à l'extérieur OFI Heraklion
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Rennes et OFI en France ?

Le match est à suivre en direct le 15 octobre 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Rennes OFI en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Rennes et OFI ?

Rennes : le coach F. Haise a choisi une formation en 4-3-3 : B. Samba, A. Nagida, A. Aït Boudlal, C. Cresswell, P. Frankowski, M. Camara, V. Rongier, S. Szymański, Mousa Al-Tamari, E. Lepaul, L. Blas.

OFI Heraklion : de son côté, l'équipe dirigée par C. Kontis évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : N. Christogeorgos, K. Krizmanić, D. Nikolaou, A. Poungouras, N. Athanasiou, A. Bouchalakis, T. Androutsos, L. Dickmann, T. Nuss, K. Kodro, T. Fountas.

Qui arbitre le match Rennes OFI ?

Andrea Colombo est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Rennes OFI ?

Rennes accueille le match au Roazhon Park.

Quelle est la date et l'heure du match Rennes OFI ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 15 octobre 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour OFI ?

Un seul but a été inscrit pour OFI par T. Fountas 10'.

Qui a marqué le but pour Rennes ?

Un seul but a été inscrit pour Rennes par A. Nagida 76'.

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