Match Rennes - OFI en direct commenté

2e journée de UEFA Europa League - jeudi 15 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Rennes et OFI (UEFA Europa League, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de UEFA Europa League entre Rennes et OFI. Ce match aura lieu le jeudi 15 octobre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Rennes et OFI.