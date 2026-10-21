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1 - 1
MT
Ligue des Champions UEFA 2026/2027 3e journée
Bayern Munich
1 - 1
MT
Arsenal
Diffusé sur CANAL+ FOOT
Temps forts
mi-temps
1 - 1
35'
1 - 1
A. Davies (PD H. Kane)
26'
0 - 1
(PD M. Ødegaard) E. Eze
Voir le live commenté
Côtes en live 1 2.30 N 2.60 2 3.15 winamax 1er pari remboursé
Classement live 7 Arsenal 7 13 Bayern Munich 5
Possession 56% Arsenal Bayern Munich
Tirs 5 3 5 2 1 6
Grosses occasions créées 67% Bayern Munich 2 Arsenal 1
Compositions Bayern Munich 4-2-3-1 Arsenal 4-3-3
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Prono

Qui va gagner ?
BAY
NUL
ARS
1 2.25 N 3.6 2 2.65
556 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Bayern Munich Ismael Saibari 1 #2 Logo Bayern Munich Harry Kane 1 #3 Logo Arsenal FC Martin Ødegaard 1
Tirs (%)
#1 Logo Bayern Munich Serge Gnabry 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Arsenal FC Noni Madueke 2
Fautes subies
#1 Logo Arsenal FC Kai Havertz 2 #2 Logo Arsenal FC Bruno Guimarães 2 #3 Logo Arsenal FC Eberechi Eze 2
Tirs (%)
#1 Logo Arsenal FC Riccardo Calafiori 0/3 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Arsenal FC Declan Rice 5/6 83% #2 Logo Arsenal FC Bruno Guimarães 4/5 80% #3 Logo Arsenal FC Noni Madueke 5/9 56%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Bayern Munich Dayot Upamecano 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Bayern Munich Serge Gnabry 0/5 0% #2 Logo Bayern Munich Konrad Laimer 0/5 0% #3 Logo Bayern Munich Alphonso Davies 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Logo Bayern Munich Serge Gnabry 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Arsenal FC Kai Havertz 0/2 0% #2 Logo Bayern Munich Josip Stanišić 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Arsenal FC Gabriel Magalhães 32/33 97% #2 Logo Arsenal FC Declan Rice 31/36 86% #3 Logo Arsenal FC Martin Ødegaard 29/34 85%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
31% 42% 26%
Série en cours
V
N
N
V
V
V
V
V
D
V
Rencontres précédentes
44% 4 Victoires 11% 1 Nul 44% 4 Victoires

Blessures & suspensions

Sacha Boey Sacha Boey Inconnu Jamal Musiala Jamal Musiala Inconnu Jamal Musiala Jamal Musiala Blessure à la cuisse Josip Stanišić Josip Stanišić Ischio-jambiers Josip Stanišić Josip Stanišić Maladie Maycon Douglas Normanha Cardozo Maycon Douglas Normanha Cardozo Blessure à l'épaule
William Saliba William Saliba Blessure au dos Piero Hincapié Piero Hincapié Blessure musculaire Piero Hincapié Piero Hincapié Blessure à la cheville Kepa Arrizabalaga Kepa Arrizabalaga Coup Christos Tzolis Christos Tzolis Ischio-jambiers Declan Rice Declan Rice Blessure au mollet Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Bukayo Saka Bukayo Saka Entorse du tendon d'Achille

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Mame diarra Diop 21:35 Le match est lancé 1 Répondre
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Match Bayern Munich - Arsenal en direct commenté

3e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 21 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Bayern Munich et Arsenal (Ligue des Champions UEFA, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue des Champions UEFA entre Bayern Munich et Arsenal. Ce match aura lieu le mercredi 21 octobre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Bayern Munich et Arsenal.

On en parle

Arbitres

Davide Massa arbitre principal
0.3
2
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Filippo Meli arbitre assistant
Alessio Berti arbitre assistant
Fabio Maresca quatrième arbitre
Marco Di Bello arbitre VAR
Carlos del Cerro Grande arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Allianz Arena München
Allianz Arena
  • Année de construction : 2005
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 75024
  • Affluence moyenne : 57928
  • Affluence maximum : 75000
  • % de remplissage : 78

Match en direct

Date 21 octobre 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions
Saison 2026/2027
Phase Phase de Ligue - journée 3
Diffusion CANAL+ FOOT
Code BAY-ARS
Zone Europe
Équipe à domicile Bayern Munich
Équipe à l'extérieur Arsenal
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Bayern Munich et Arsenal en France ?

Le match est à suivre en direct le 21 octobre 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Bayern Munich Arsenal en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions probables du match entre Bayern Munich et Arsenal ?

Bayern Munich : le coach V. Kompany a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Neuer, J. Stanišić, Kim Min-Jae, D. Upamecano, K. Laimer, T. Bischof, A. Pavlović, A. Davies, I. Saibari, S. Gnabry, H. Kane.

Arsenal : de son côté, l'équipe dirigée par Mikel Arteta évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : David Raya, R. Calafiori, Gabriel Magalhães, E. Konsa, J. Timber, Bruno Guimarães, D. Rice, M. Ødegaard, N. Madueke, K. Havertz, B. Saka.

Qui arbitre le match Bayern Munich Arsenal ?

Davide Massa est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Bayern Munich Arsenal ?

München accueille le match au Allianz Arena.

Quelle est la date et l'heure du match Bayern Munich Arsenal ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 octobre 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Arsenal ?

Un seul but a été inscrit pour Arsenal par E. Eze 26'.

Qui a marqué le but pour Bayern Munich ?

Un seul but a été inscrit pour Bayern Munich par A. Davies 35'.

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Mame diarra Diop 21:35 Le match est lancé 1 Répondre
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