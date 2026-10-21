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Match Bayern Munich - Arsenal en direct commenté
3e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 21 octobre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Bayern Munich et Arsenal (Ligue des Champions UEFA, 3e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue des Champions UEFA entre Bayern Munich et Arsenal. Ce match aura lieu le mercredi 21 octobre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Bayern Munich et Arsenal.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Bayern Munich et Arsenal en France ?
Le match est à suivre en direct le 21 octobre 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Bayern Munich Arsenal en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions probables du match entre Bayern Munich et Arsenal ?
Bayern Munich : le coach V. Kompany a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Neuer, J. Stanišić, Kim Min-Jae, D. Upamecano, K. Laimer, T. Bischof, A. Pavlović, A. Davies, I. Saibari, S. Gnabry, H. Kane.
Arsenal : de son côté, l'équipe dirigée par Mikel Arteta évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : David Raya, R. Calafiori, Gabriel Magalhães, E. Konsa, J. Timber, Bruno Guimarães, D. Rice, M. Ødegaard, N. Madueke, K. Havertz, B. Saka.
- Qui arbitre le match Bayern Munich Arsenal ?
Davide Massa est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Bayern Munich Arsenal ?
München accueille le match au Allianz Arena.
- Quelle est la date et l'heure du match Bayern Munich Arsenal ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 octobre 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Arsenal ?
Un seul but a été inscrit pour Arsenal par E. Eze 26'.
- Qui a marqué le but pour Bayern Munich ?
Un seul but a été inscrit pour Bayern Munich par A. Davies 35'.