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0 - 1
46'
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 3e journée
Curaçao
0 - 1
MT : 0-1
46'
Côte d'Ivoire
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 1
7'
0 - 1
(PD Y. Diomandé) N. Pépé
Voir le live commenté
Côtes en live 1 36.0 N 9.50 2 1.04 winamax bonus 100€
Classement live 2 Côte d'Ivoire 6 4 Curaçao 1
Possession 69% Côte d'Ivoire Curaçao
Tirs 4 3 3 1 1 4
Grosses occasions créées 100% Côte d'Ivoire 1 Curaçao 0
Compositions Curaçao 5-4-1 Côte d'Ivoire 4-4-2
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Prono

Qui va gagner ?
CUR
NUL
CIV
1 14 N 8 2 1.16
379 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Côte d'Ivoire Yan Diomandé 1
Tirs (%)
#1 Flag Curaçao Tahith Chong 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag Curaçao Deveron Fonville 3 #2 Flag Curaçao Juninho Bacuna 2
Fautes subies
#1 Flag Curaçao Tahith Chong 2 #2 Flag Côte d'Ivoire Guela Doué 2 #3 Flag Côte d'Ivoire Amad Diallo 2
Tirs (%)
#1 Flag Côte d'Ivoire Amad Diallo 0/3 0%
Dépossédé du ballon
#1 Flag Curaçao Juninho Bacuna 3 #2 Flag Côte d'Ivoire Nicolas Pépé 3
Duels gagnés (%)
#1 Flag Curaçao Deveron Fonville 5/6 83% #2 Flag Côte d'Ivoire Guela Doué 4/5 80% #3 Flag Curaçao Joshua Brenet 4/5 80%
Interceptions
#1 Flag Curaçao Livano Comenencia 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Côte d'Ivoire Ibrahim Sangaré 3/3 100%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Côte d'Ivoire Nicolas Pépé 0/7 0% #2 Flag Curaçao Juninho Bacuna 4/13 31%
Dribbles subis
#1 Flag Côte d'Ivoire Ibrahim Sangaré 3 #2 Flag Côte d'Ivoire Nicolas Pépé 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Curaçao Jürgen Locadia 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag Côte d'Ivoire Ousmane Diomande 48/49 98% #2 Flag Côte d'Ivoire Christopher Opéri 37/38 97% #3 Flag Côte d'Ivoire Odilon Kossounou 37/39 95%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
5% 35% 60%
Série en cours
N
D
V
D
D
D
V
V
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Ar'jany Martha Ar'jany Martha Coup
Ange-Yoan Bonny Ange-Yoan Bonny Blessure à la cheville Ange-Yoan Bonny Ange-Yoan Bonny Blessure au mollet Clément Akpa Clément Akpa Blessure à l'aine Wilfried Singo Wilfried Singo Ischio-jambiers

Top commentaires

Stan 22:08 Pour continuer, la var sert a quoi sérieux, j' ai vu 1 quart des matchs, pas une seule fois elle a été utilisé. Alors qu'il y avait des penaltys non sifflé, des fautes hardcore non sanctionné, Bellingham qui cache sa bouche mais n' est pas exclu comparer a l Équatorien 6 Répondre
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Match Curaçao - Côte d'Ivoire en direct commenté

3e journée de Coupe du Monde - jeudi 25 juin 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Curaçao et Côte d'Ivoire (Coupe du Monde, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Coupe du Monde entre Curaçao et Côte d'Ivoire. Ce match aura lieu le jeudi 25 juin 2026 à 22:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Curaçao et Côte d'Ivoire.

Arbitres

Glenn Nyberg arbitre principal
0
1.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Andreas Söderkvist arbitre assistant
Mahbod Beigi arbitre assistant
Sandro Schärer quatrième arbitre
Leodán Franklin González Cabrera arbitre VAR
Carlos del Cerro Grande arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Philadelphia Stadium Philadelphia, Pennsylvania
Philadelphia Stadium
  • Année de construction : 2003
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 68324
  • Affluence moyenne : 42174
  • Affluence maximum : 68274
  • Affluence minimum : 25797
  • % de remplissage : 61

Match en direct

Date 25 juin 2026 22:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase Phase de poules - Groupe E - journée 3
Diffusion beIN SPORTS 1
Code CUR-CIV
Zone International
Équipe à domicile Curaçao
Équipe à l'extérieur Côte d'Ivoire
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Curaçao et Côte d'Ivoire en France ?

Le match est à suivre en direct le 25 juin 2026 à 22:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Curaçao Côte d'Ivoire en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Curaçao et Côte d'Ivoire ?

Curaçao : le coach D. Advocaat a choisi une formation en 5-4-1 : E. Room, S. Floranus, A. Obispo, J. Gaari, D. Fonville, J. Brenet, J. Bacuna, L. Bacuna, L. Comenencia, T. Chong, J. Locadia.

Côte d'Ivoire : de son côté, l'équipe dirigée par E. Faé évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : Y. Fofana, C. Opéri, O. Kossounou, O. Diomande, G. Doué, Y. Diomandé, I. Sangaré, F. Kessié, A. Diallo, A. Bonny, N. Pépé.

Qui arbitre le match Curaçao Côte d'Ivoire ?

Glenn Nyberg est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Curaçao Côte d'Ivoire ?

Philadelphia, Pennsylvania accueille le match au Philadelphia Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Curaçao Côte d'Ivoire ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 juin 2026, coup d'envoi 22:00.

Qui a marqué le but pour Côte d'Ivoire ?

Un seul but a été inscrit pour Côte d'Ivoire par N. Pépé 7'.

Top commentaires

Stan 22:08 Pour continuer, la var sert a quoi sérieux, j' ai vu 1 quart des matchs, pas une seule fois elle a été utilisé. Alors qu'il y avait des penaltys non sifflé, des fautes hardcore non sanctionné, Bellingham qui cache sa bouche mais n' est pas exclu comparer a l Équatorien 6 Répondre
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