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Match Curaçao - Côte d'Ivoire en direct commenté
3e journée de Coupe du Monde - jeudi 25 juin 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Curaçao et Côte d'Ivoire (Coupe du Monde, 3e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Coupe du Monde entre Curaçao et Côte d'Ivoire. Ce match aura lieu le jeudi 25 juin 2026 à 22:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Curaçao et Côte d'Ivoire.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Curaçao et Côte d'Ivoire en France ?
Le match est à suivre en direct le 25 juin 2026 à 22:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Curaçao Côte d'Ivoire en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Curaçao et Côte d'Ivoire ?
Curaçao : le coach D. Advocaat a choisi une formation en 5-4-1 : E. Room, S. Floranus, A. Obispo, J. Gaari, D. Fonville, J. Brenet, J. Bacuna, L. Bacuna, L. Comenencia, T. Chong, J. Locadia.
Côte d'Ivoire : de son côté, l'équipe dirigée par E. Faé évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : Y. Fofana, C. Opéri, O. Kossounou, O. Diomande, G. Doué, Y. Diomandé, I. Sangaré, F. Kessié, A. Diallo, A. Bonny, N. Pépé.
- Qui arbitre le match Curaçao Côte d'Ivoire ?
Glenn Nyberg est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Curaçao Côte d'Ivoire ?
Philadelphia, Pennsylvania accueille le match au Philadelphia Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Curaçao Côte d'Ivoire ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 juin 2026, coup d'envoi 22:00.
- Qui a marqué le but pour Côte d'Ivoire ?
Un seul but a été inscrit pour Côte d'Ivoire par N. Pépé 7'.