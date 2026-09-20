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Match Marseille - PSG en direct commenté
5e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 20 septembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et PSG (Ligue 1 McDonald's, 5e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Ligue 1 McDonald's entre Marseille et PSG. Ce match aura lieu le dimanche 20 septembre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et PSG.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et PSG en France ?
Le match est à suivre en direct le 20 septembre 2026 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match Marseille PSG en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et PSG ?
Olympique de Marseille : le coach B. Génésio a choisi une formation en 4-2-3-1 : J. de Lange, Emerson, N. Aguerd, C. Egan-Riley, T. Weah, H. Abdelli, P. Højbjerg, Igor Paixão, A. Harit, A. Gouiri, N. Maupay.
Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Safonov, Nuno Mendes, W. Pacho, Marquinhos, W. Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves, K. Kvaratskhelia, O. Dembélé, D. Doué.
- Qui arbitre le match Marseille PSG ?
François Letexier est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Marseille PSG ?
Marseille accueille le match au Orange Vélodrome.
- Quelle est la date et l'heure du match Marseille PSG ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 20 septembre 2026, coup d'envoi 20:45.