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Ligue 1 McDonald's 2026/2027 5e journée
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PSG
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Classement live 9 PSG 6 16 Marseille 4
Possession 59% PSG Marseille
Tirs 3 2 11 1 1 12
Grosses occasions créées 100% PSG 2 Marseille 0
Compositions Marseille 4-2-3-1 PSG 4-3-3
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Prono

Qui va gagner ?
1 OM N NUL 2 PSG
1776 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 1 #2 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 1
Dribbles réussis
#1 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 3 #2 Logo Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé 2
Fautes subies
#1 Logo Paris Saint-Germain Nuno Mendes 3
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé 0/4 0% #2 Logo Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 0/2 0% #3 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Nuno Mendes 5/6 83% #2 Logo Paris Saint-Germain João Neves 6/8 75% #3 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 6/9 67%
Interceptions
#1 Logo Marseille Nayef Aguerd 2 #2 Logo Marseille Emerson 2 #3 Logo Marseille Amine Harit 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Marquinhos 2/2 100% #2 Logo Paris Saint-Germain João Neves 3/4 75% #3 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 2/4 50%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Marseille Neal Maupay 0/7 0% #2 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 0/4 0% #3 Logo Marseille Amine Harit 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Marseille Amine Gouiri 0/2 0% #2 Logo Marseille Igor Paixão 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain João Neves 32/33 97% #2 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 30/32 94% #3 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 31/34 91%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 20

Analyse avant-match

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Série en cours
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Rencontres précédentes
23% 13 Victoires 16% 9 Nuls 61% 34 Victoires

Blessures & suspensions

Tochukwu Nnadi Tochukwu Nnadi Blessure au genou Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Conrad Egan-Riley Conrad Egan-Riley Blessure à la cuisse Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à la hanche Nayef Aguerd Nayef Aguerd Coup
Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Maladie Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Blessure à la hanche Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou Achraf Hakimi Achraf Hakimi Blessure à la cuisse

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Match Marseille - PSG en direct commenté

5e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 20 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et PSG (Ligue 1 McDonald's, 5e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Ligue 1 McDonald's entre Marseille et PSG. Ce match aura lieu le dimanche 20 septembre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et PSG.

On en parle

Arbitres

François Letexier arbitre principal
0
1.3
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Cyril Mugnier arbitre assistant
Mehdi Rahmouni arbitre assistant
Marc Bollengier quatrième arbitre
Wilfried Bien arbitre VAR
Bastien Dechepy arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Orange Vélodrome Marseille
Orange Vélodrome
  • Année de construction : 1937
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 67394
  • Affluence moyenne : 41092
  • Affluence maximum : 66312
  • % de remplissage : 61

Match en direct

Date 20 septembre 2026 20:45
Compétition Ligue 1
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 5
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code OM-PSG
Zone France
Équipe à domicile Olympique de Marseille
Équipe à l'extérieur Paris Saint-Germain
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et PSG en France ?

Le match est à suivre en direct le 20 septembre 2026 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match Marseille PSG en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et PSG ?

Olympique de Marseille : le coach B. Génésio a choisi une formation en 4-2-3-1 : J. de Lange, Emerson, N. Aguerd, C. Egan-Riley, T. Weah, H. Abdelli, P. Højbjerg, Igor Paixão, A. Harit, A. Gouiri, N. Maupay.

Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Safonov, Nuno Mendes, W. Pacho, Marquinhos, W. Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves, K. Kvaratskhelia, O. Dembélé, D. Doué.

Qui arbitre le match Marseille PSG ?

François Letexier est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Marseille PSG ?

Marseille accueille le match au Orange Vélodrome.

Quelle est la date et l'heure du match Marseille PSG ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 20 septembre 2026, coup d'envoi 20:45.

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