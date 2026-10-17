Match Strasbourg - PSG en direct commenté

7e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 17 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Strasbourg et PSG (Ligue 1 McDonald's, 7e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 7e journée de Ligue 1 McDonald's entre Strasbourg et PSG. Ce match aura lieu le samedi 17 octobre 2026 à 17:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Strasbourg et PSG.