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1 - 0
52'
Ligue 1 McDonald's 2026/2027 7e journée
Strasbourg
1 - 0
MT : 1-0
52'
PSG
Diffusé sur DAZN, Ligue 1+
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
1 - 0
17'
1 - 0
G. Reyna (PD G. Yassine)
Voir le live commenté
Classement live 6 PSG 11 7 Strasbourg 10
Possession 74% PSG Strasbourg
Tirs 10 5 5 5 2 7
Grosses occasions créées 50% Strasbourg 1 PSG 1
Compositions Strasbourg 4-2-3-1 PSG 4-3-3
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Prono

Qui va gagner ?
1 RCSA N NUL 2 PSG
509 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Paris Saint-Germain Dro Fernández 1 #2 Logo Strasbourg Genesis Antwi 1
Tirs (%)
#1 Logo Strasbourg Conrad Harder 2/2 100% #2 Logo Strasbourg Giovanni Reyna 1/2 50%
Fautes subies
#1 Logo Paris Saint-Germain Dro Fernández 2 #2 Logo Strasbourg Oso 2
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Lucas Beraldo 0/2 0% #2 Logo Strasbourg Fabio Baldé 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Strasbourg Gessime Yassine 4
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Dro Fernández 6/7 86% #2 Logo Paris Saint-Germain Lucas Digne 5/7 71% #3 Logo Strasbourg Pape Demba Diop 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Strasbourg Jeyland Mitchell 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Ferran Torres 2/3 67% #2 Logo Strasbourg Giovanni Reyna 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Strasbourg Gessime Yassine 0/8 0% #2 Logo Strasbourg Conrad Harder 0/5 0% #3 Logo Strasbourg Dário Essugo 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Lucas Hernández 0/2 0% #2 Logo Strasbourg Conrad Harder 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Maghnes Akliouche 38/39 97% #2 Logo Paris Saint-Germain Ilya Zabarnyi 69/71 97% #3 Logo Paris Saint-Germain Lucas Hernández 64/66 97%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
D
D
N
V
V
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
10% 3 Victoires 23% 7 Nuls 68% 21 Victoires

Blessures & suspensions

Ismaël Doukouré Ismaël Doukouré Inconnu Dário Essugo Dário Essugo Blessure musculaire Sebastian Nanasi Sebastian Nanasi Inconnu Martial Godo Martial Godo Blessure musculaire Sékou Mara Sékou Mara Blessure à la cheville
Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Maladie Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Blessure à la hanche Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou

Top commentaires

Kar Namaq 17:33 Cette défense 🤔 Digne et Hernandez ne devraient même pas être en équipe seconde. Bravo aux strasbourgeois qui jouent, et bien. 8 Répondre
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Match Strasbourg - PSG en direct commenté

7e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 17 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Strasbourg et PSG (Ligue 1 McDonald's, 7e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 7e journée de Ligue 1 McDonald's entre Strasbourg et PSG. Ce match aura lieu le samedi 17 octobre 2026 à 17:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Strasbourg et PSG.

On en parle

Arbitres

Willy Delajod arbitre principal
0
2.8
Moyenne de cartons par match sur 5 matchs arbitrés
Valentin Evrard arbitre assistant
Erwan Finjean arbitre assistant
Guillaume Paradis quatrième arbitre
Hamid Guenaoui arbitre VAR
Mathieu Vernice arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade de la Meinau Strasbourg
Stade de la Meinau
  • Année de construction : 1906
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 32047
  • Affluence moyenne : 19161
  • Affluence maximum : 31324
  • % de remplissage : 69

Match en direct

Date 17 octobre 2026 17:15
Compétition Ligue 1
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 7
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code RCSA-PSG
Zone France
Équipe à domicile Strasbourg
Équipe à l'extérieur Paris Saint-Germain
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Strasbourg et PSG en France ?

Le match est à suivre en direct le 17 octobre 2026 à 17:15 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match Strasbourg PSG en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions probables du match entre Strasbourg et PSG ?

Strasbourg : le coach Hugo Oliveira a choisi une formation en 4-2-3-1 : F. Jörgensen, Oso, K. Coulibaly, J. Mitchell, G. Antwi, Dário Essugo, Diogo Sousa, Fabio Baldé, G. Reyna, G. Yassine, Jacobo Ortega.

Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Safonov, L. Digne, L. Hernández, I. Zabarnyi, W. Zaïre-Emery, Dro Fernández, Lucas Beraldo, João Neves, K. Kvaratskhelia, Ferran Torres, M. Godts.

Qui arbitre le match Strasbourg PSG ?

Willy Delajod est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Strasbourg PSG ?

Strasbourg accueille le match au Stade de la Meinau.

Quelle est la date et l'heure du match Strasbourg PSG ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 octobre 2026, coup d'envoi 17:15.

Qui a marqué le but pour Strasbourg ?

Un seul but a été inscrit pour Strasbourg par G. Reyna 17'.

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