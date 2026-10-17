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Match Strasbourg - PSG en direct commenté
7e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 17 octobre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Strasbourg et PSG (Ligue 1 McDonald's, 7e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 7e journée de Ligue 1 McDonald's entre Strasbourg et PSG. Ce match aura lieu le samedi 17 octobre 2026 à 17:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Strasbourg et PSG.
On en parle
«Ils peuvent faire souffler les joueurs» : le PSG est-il vraiment avantagé en Ligue des Champions à cause de la Ligue 1 ?
- 17:03
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Strasbourg et PSG en France ?
Le match est à suivre en direct le 17 octobre 2026 à 17:15 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match Strasbourg PSG en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions probables du match entre Strasbourg et PSG ?
Strasbourg : le coach Hugo Oliveira a choisi une formation en 4-2-3-1 : F. Jörgensen, Oso, K. Coulibaly, J. Mitchell, G. Antwi, Dário Essugo, Diogo Sousa, Fabio Baldé, G. Reyna, G. Yassine, Jacobo Ortega.
Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Safonov, L. Digne, L. Hernández, I. Zabarnyi, W. Zaïre-Emery, Dro Fernández, Lucas Beraldo, João Neves, K. Kvaratskhelia, Ferran Torres, M. Godts.
- Qui arbitre le match Strasbourg PSG ?
Willy Delajod est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Strasbourg PSG ?
Strasbourg accueille le match au Stade de la Meinau.
- Quelle est la date et l'heure du match Strasbourg PSG ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 octobre 2026, coup d'envoi 17:15.
- Qui a marqué le but pour Strasbourg ?
Un seul but a été inscrit pour Strasbourg par G. Reyna 17'.