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0 - 3
85'
Liga 2026/2027 12e journée
Valence
0 - 3
MT : 0-2
85'
Real Madrid
Regarder en direct sur DAZN
Temps forts
79'
José Gayà
75'
0 - 3
(PD A. Güler) K. Mbappé
mi-temps
0 - 2
36'
0 - 2
(PD J. Bellingham) A. Güler
28'
0 - 1
F. Valverde
Voir le live commenté
Classement live 2 Real Madrid 30 19 Valence 9
Possession 70% Real Madrid Valence
Tirs 4 2 8 2 10 18
Grosses occasions créées 100% Real Madrid 4 Valence 0
Compositions Valence 5-3-2 Real Madrid 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 VAL N NUL 2 RMA
398 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Real Madrid CF Arda Güler 2 #2 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 1 #3 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 1
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 2/2 100% #2 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 4/6 67% #3 Logo Real Madrid CF Arda Güler 2/3 67%
Dribbles réussis
#1 Logo Real Madrid CF Yan Diomandé 6 #2 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 2 #3 Logo Valence Javi Guerra 2
Fautes subies
#1 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 6 #2 Logo Real Madrid CF Marc Cucurella 4 #3 Logo Real Madrid CF Arda Güler 4
Dépossédé du ballon
#1 Logo Valence Aaron Ndive Mayol de la Cueva 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 6/7 86% #2 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 8/11 73% #3 Logo Real Madrid CF Yan Diomandé 12/17 71%
Interceptions
#1 Logo Valence Pablo Maffeo 3 #2 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 3 #3 Logo Real Madrid CF Ibrahima Konaté 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 2/2 100% #2 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 4/6 67% #3 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Valence Aaron Ndive Mayol de la Cueva 0/6 0% #2 Logo Valence Pepelu 0/5 0% #3 Logo Valence Aimar Blázquez 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Marc Cucurella 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Real Madrid CF Marc Cucurella 67/69 97% #2 Logo Real Madrid CF Ibrahima Konaté 55/57 96% #3 Logo Real Madrid CF Bernardo Silva 46/50 92%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Real Madrid CF Yan Diomandé 23 #2 Logo Real Madrid CF Arda Güler 20
Passes (%)
#1 Logo Valence Stole Dimitrievski 11/30 37%

Analyse avant-match

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Série en cours
V
D
N
N
D
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
21% 10 Victoires 23% 11 Nuls 56% 27 Victoires

Blessures & suspensions

Guido Rodríguez Guido Rodríguez Ischio-jambiers Dani Raba Dani Raba Blessure musculaire Harvey Elliott Harvey Elliott Coup Pablo Maffeo Pablo Maffeo Ischio-jambiers David Otorbi David Otorbi Ischio-jambiers Sergi Canós Sergi Canós Lésion du ligament croisé antérieur du genou Sergi Canós Sergi Canós Hernie Sergi Canós Sergi Canós Hernie Umar Sadiq Umar Sadiq Ischio-jambiers Jesús Vázquez Jesús Vázquez Blessure à l'aine
Rodrygo Rodrygo Lésion du ligament croisé antérieur du genou Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni Coup Raúl Asencio Raúl Asencio Blessure à la jambe Raúl Asencio Raúl Asencio Blessure à la jambe Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Vinícius Júnior Vinícius Júnior Carton rouge

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Dre 22:22 Mourinho commence vraiment à transformer l'équipe, ça joue ensemble, ça défend, même Mbappé fait des efforts. Ce 11 ne devrait plus bouger logiquement. 3 Répondre
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Match Valence - Real Madrid en direct commenté

12e journée de Liga - samedi 7 novembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Valence et Real Madrid (Liga, 12e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 12e journée de Liga entre Valence et Real Madrid. Ce match aura lieu le samedi 7 novembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Valence et Real Madrid.

On en parle

Arbitres

Francisco José Hernández Maeso arbitre principal
0.1
3.1
Moyenne de cartons par match sur 7 matchs arbitrés
Iván Masso Granado arbitre assistant
Abraham Pérez Dapía arbitre assistant
Juan Antonio Campos Salinas quatrième arbitre
Javier Iglesias Villanueva arbitre VAR
Raúl Martín González Francés arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio de Mestalla Valencia
Estadio de Mestalla
  • Année de construction : 1923
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 49430
  • Affluence moyenne : 34238
  • Affluence maximum : 55000
  • % de remplissage : 65

Match en direct

Date 07 novembre 2026 21:00
Compétition Liga
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 12
Diffusion DAZN, Disney+
Code VAL-RMA
Zone Espagne
Équipe à domicile Valence
Équipe à l'extérieur Real Madrid
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Valence et Real Madrid en France ?

Le match est à suivre en direct le 07 novembre 2026 à 21:00 sur DAZN ou Disney+.

Où voir le match Valence Real Madrid en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Disney+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Valence et Real Madrid ?

Valence : le coach J. Aguirre a choisi une formation en 5-3-2 : S. Dimitrievski, J. de Haas, César Tárrega, Pepelu, José Gayà, Pablo Maffeo, Aaron Mayol, G. Rodríguez, Javi Guerra, A. Danjuma, U. Sadiq.

Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par José Mourinho évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : T. Courtois, Marc Cucurella, Dean Huijsen, I. Konaté, F. Valverde, A. Tchouameni, Bernardo Silva, Y. Diomandé, J. Bellingham, A. Güler, K. Mbappé.

Qui arbitre le match Valence Real Madrid ?

Francisco José Hernández Maeso est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Valence Real Madrid ?

Valencia accueille le match au Estadio de Mestalla.

Quelle est la date et l'heure du match Valence Real Madrid ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 07 novembre 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Real Madrid ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Real Madrid : F. Valverde 28', A. Güler 36', K. Mbappé 75'.

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Dre 22:22 Mourinho commence vraiment à transformer l'équipe, ça joue ensemble, ça défend, même Mbappé fait des efforts. Ce 11 ne devrait plus bouger logiquement. 3 Répondre
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