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Match Valence - Real Madrid en direct commenté
12e journée de Liga - samedi 7 novembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Valence et Real Madrid (Liga, 12e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 12e journée de Liga entre Valence et Real Madrid. Ce match aura lieu le samedi 7 novembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Valence et Real Madrid.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Valence et Real Madrid en France ?
Le match est à suivre en direct le 07 novembre 2026 à 21:00 sur DAZN ou Disney+.
- Où voir le match Valence Real Madrid en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Disney+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Valence et Real Madrid ?
Valence : le coach J. Aguirre a choisi une formation en 5-3-2 : S. Dimitrievski, J. de Haas, César Tárrega, Pepelu, José Gayà, Pablo Maffeo, Aaron Mayol, G. Rodríguez, Javi Guerra, A. Danjuma, U. Sadiq.
Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par José Mourinho évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : T. Courtois, Marc Cucurella, Dean Huijsen, I. Konaté, F. Valverde, A. Tchouameni, Bernardo Silva, Y. Diomandé, J. Bellingham, A. Güler, K. Mbappé.
- Qui arbitre le match Valence Real Madrid ?
Francisco José Hernández Maeso est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Valence Real Madrid ?
Valencia accueille le match au Estadio de Mestalla.
- Quelle est la date et l'heure du match Valence Real Madrid ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 07 novembre 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Real Madrid ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Real Madrid : F. Valverde 28', A. Güler 36', K. Mbappé 75'.