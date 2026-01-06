Menu Rechercher
2 - 0
MT
Coupe d'Afrique des Nations 2025 Morocco 8èmes de finale
Côte d'Ivoire
2 - 0
MT
Burkina Faso
Temps forts
mi-temps
2 - 0
32'
2 - 0
Y. Diomandé (PD A. Diallo)
20'
1 - 0
A. Diallo (PD E. Guessand)
Possession 66% Côte d'Ivoire Burkina Faso
Tirs 13 11 1 2 1 2
Compositions Côte d'Ivoire 4-3-3 Burkina Faso 5-4-1
Prono

Qui va gagner ?
1 CIV N NUL 2 BFA
634 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Dribbles réussis
#1 Flag Côte d'Ivoire Yan Diomandé 5 #2 Flag Burkina Faso Cyriaque Irié 2
Fautes subies
#1 Flag Côte d'Ivoire Amad Diallo 2 #2 Flag Burkina Faso Arsène Kouassi 2 #3 Flag Côte d'Ivoire Guela Doué 2
Tirs (%)
#1 Flag Côte d'Ivoire Christ Inao 0/2 0% #2 Flag Côte d'Ivoire Amad Diallo 1/4 25%
Dépossédé du ballon
#1 Flag Burkina Faso Arsène Kouassi 3
Duels gagnés (%)
#1 Flag Côte d'Ivoire Guela Doué 4/4 100% #2 Flag Côte d'Ivoire Christ Inao 4/4 100% #3 Flag Côte d'Ivoire Ghislain Konan 5/6 83%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Côte d'Ivoire Ghislain Konan 2/2 100% #2 Flag Côte d'Ivoire Guela Doué 2/2 100% #3 Flag Côte d'Ivoire Evann Guessand 2/4 50%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Burkina Faso Steeve Yago 0/8 0% #2 Flag Burkina Faso Saïdou Simporé 0/6 0% #3 Flag Burkina Faso Ismahila Ouédraogo 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Flag Burkina Faso Steeve Yago 4
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Burkina Faso Edmond Tapsoba 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag Côte d'Ivoire Ibrahim Sangaré 57/59 97% #2 Flag Côte d'Ivoire Christ Inao 34/36 94% #3 Flag Côte d'Ivoire Evan NDicka 38/41 93%

Analyse avant-match

Série en cours
V
N
V
V
D
V
D
V
V
V
Rencontres précédentes
50% 1 Victoire 0% 0 Nul 50% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Clément Akpa Clément Akpa Maladie Wilfried Singo Wilfried Singo Blessure musculaire

Top commentaires

Bad Gone69 19:55 Allez victoire des éléphants 🇨🇮🐘💪 1 Répondre
Match Côte d'Ivoire - Burkina Faso en direct commenté

8èmes de finale de Coupe d'Afrique des Nations - mardi 6 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Côte d'Ivoire et Burkina Faso (Coupe d'Afrique des Nations, 8èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Coupe d'Afrique des Nations entre Côte d'Ivoire et Burkina Faso. Ce match aura lieu le mardi 6 janvier 2026 à 20:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Côte d'Ivoire et Burkina Faso.

Arbitres

Mahmood Ali Mahmood Ismail arbitre principal
0
2
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Dimbiniaina Andriatianarivelo arbitre assistant
Liban Abdourazak Ahmed arbitre assistant
Ahmad Imtehaz Heeralall quatrième arbitre
Brahamou Sadou Ali arbitre VAR
Mustapha Ghorbal arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade de Marrakech Marrakech
Stade de Marrakech
  • Année de construction : 2011
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 41356
  • Affluence moyenne : 5776
  • Affluence maximum : 40000
  • % de remplissage : 14

Match en direct

Date 06 janvier 2026 20:00
Compétition Coupe d'Afrique des Nations
Saison 2025 Morocco
Phase 8èmes de finale
Diffusion beIN SPORTS 1
Code CIV-BFA
Zone Afrique
Équipe à domicile Côte d'Ivoire
Équipe à l'extérieur Burkina Faso
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Côte d'Ivoire et Burkina Faso en France ?

Le match est à suivre en direct le 06 janvier 2026 à 20:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Côte d'Ivoire Burkina Faso en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Côte d'Ivoire et Burkina Faso ?

Côte d'Ivoire : le coach E. Faé a choisi une formation en 4-3-3 : Y. Fofana, G. Konan, E. Ndicka, O. Kossounou, G. Doué, C. Inao Oulaï, I. Sangaré, F. Kessié, Y. Diomandé, E. Guessand, A. Diallo.

Burkina Faso : de son côté, l'équipe dirigée par B. Traoré évolue dans un système de jeu en 5-4-1 : H. Koffi, E. Tapsoba, A. Nagalo, I. Dayo, A. Kouassi, S. Yago, C. Irié, S. Simporé, I. Ouédraogo, D. Ouattara, L. Traoré.

Qui arbitre le match Côte d'Ivoire Burkina Faso ?

Mahmood Ali Mahmood Ismail est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Côte d'Ivoire Burkina Faso ?

Marrakech accueille le match au Stade de Marrakech.

Quelle est la date et l'heure du match Côte d'Ivoire Burkina Faso ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 06 janvier 2026, coup d'envoi 20:00.

Qui a marqué des buts pour Côte d'Ivoire ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Côte d'Ivoire : A. Diallo 20', Y. Diomandé 32'.

Comparer les stats du match
