Match Côte d'Ivoire - Burkina Faso en direct commenté

8èmes de finale de Coupe d'Afrique des Nations - mardi 6 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Côte d'Ivoire et Burkina Faso (Coupe d'Afrique des Nations, 8èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Coupe d'Afrique des Nations entre Côte d'Ivoire et Burkina Faso. Ce match aura lieu le mardi 6 janvier 2026 à 20:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Côte d'Ivoire et Burkina Faso.