Match Côte d'Ivoire - Burkina Faso en direct commenté
8èmes de finale de Coupe d'Afrique des Nations - mardi 6 janvier 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Côte d'Ivoire et Burkina Faso (Coupe d'Afrique des Nations, 8èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Coupe d'Afrique des Nations entre Côte d'Ivoire et Burkina Faso. Ce match aura lieu le mardi 6 janvier 2026 à 20:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Côte d'Ivoire et Burkina Faso.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Côte d'Ivoire et Burkina Faso en France ?
Le match est à suivre en direct le 06 janvier 2026 à 20:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Côte d'Ivoire Burkina Faso en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Côte d'Ivoire et Burkina Faso ?
Côte d'Ivoire : le coach E. Faé a choisi une formation en 4-3-3 : Y. Fofana, G. Konan, E. Ndicka, O. Kossounou, G. Doué, C. Inao Oulaï, I. Sangaré, F. Kessié, Y. Diomandé, E. Guessand, A. Diallo.
Burkina Faso : de son côté, l'équipe dirigée par B. Traoré évolue dans un système de jeu en 5-4-1 : H. Koffi, E. Tapsoba, A. Nagalo, I. Dayo, A. Kouassi, S. Yago, C. Irié, S. Simporé, I. Ouédraogo, D. Ouattara, L. Traoré.
- Qui arbitre le match Côte d'Ivoire Burkina Faso ?
Mahmood Ali Mahmood Ismail est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Côte d'Ivoire Burkina Faso ?
Marrakech accueille le match au Stade de Marrakech.
- Quelle est la date et l'heure du match Côte d'Ivoire Burkina Faso ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 06 janvier 2026, coup d'envoi 20:00.
- Qui a marqué des buts pour Côte d'Ivoire ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Côte d'Ivoire : A. Diallo 20', Y. Diomandé 32'.