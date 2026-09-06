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2 - 3
terminé
Ligue 1 McDonald's 2026/2027 3e journée
Marseille
2 - 3
MT : 1-2
terminé
Paris FC
Temps forts
86'
2 - 3
(SP) L. Sinayoko
53'
2 - 2
A. Gouiri (PD A. Harit)
mi-temps
1 - 2
19'
1 - 2
(PD P. Pagis) L. Sinayoko
7'
1 - 1
A. Gouiri
1'
0 - 1
(PD L. Koleosho) L. Sinayoko

Notes des joueurs

#1 Logo Paris FC L. Sinayoko 8.6 #2 Logo Marseille A. Gouiri 7.3 #3 Logo Paris FC I. Kebbal 7.0 Voir le classement complet
#1 Logo Paris FC L. Sinayoko 8.5 #2 Logo Marseille A. Gouiri 7.7 #3 Logo Paris FC I. Kebbal 7.2 Voir le classement complet
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Statistiques

Classement live 2 Paris FC 7 10 Marseille 3
Possession 60% Marseille Paris FC
Tirs 14 9 11 5 7 18
Grosses occasions créées 60% Paris FC 3 Marseille 2
Compositions Marseille 4-2-3-1 Paris FC 4-2-3-1

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Stats joueurs

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Grosses occasions créées
#1 Logo Marseille Amine Harit 2 #2 Logo Paris FC Pablo Pagis 2 #3 Logo Paris FC Luca Koleosho 1
Tirs (%)
#1 Logo Paris FC Lassine Sinayoko 4/4 100% #2 Logo Marseille Amine Gouiri 3/5 60% #3 Logo Marseille Angel Gomes 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Marseille Amine Harit 3 #2 Logo Paris FC Luca Koleosho 2
Fautes subies
#1 Logo Marseille Conrad Egan-Riley 3 #2 Logo Paris FC Lassine Sinayoko 3 #3 Logo Paris FC Pierre Lees-Melou 2
Ballons touchés
#1 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 105 #2 Logo Marseille Nayef Aguerd 102
Tirs (%)
#1 Logo Paris FC Pablo Pagis 0/2 0% #2 Logo Paris FC Luca Koleosho 1/4 25%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Marseille Amine Harit 3 #2 Logo Marseille Amine Gouiri 3 #3 Logo Paris FC Lassine Sinayoko 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Marseille Conrad Egan-Riley 9/10 90% #2 Logo Paris FC Adama Camara 10/12 83% #3 Logo Marseille Timothy Weah 5/6 83%
Interceptions
#1 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 3 #2 Logo Marseille Amine Harit 2 #3 Logo Paris FC Pablo Pagis 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Marseille Conrad Egan-Riley 2/2 100% #2 Logo Marseille Nayef Aguerd 4/5 80% #3 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Marseille Amine Gouiri 0/7 0% #2 Logo Paris FC Pablo Pagis 0/7 0% #3 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Logo Paris FC Pierre Lees-Melou 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris FC Lassine Sinayoko 0/4 0% #2 Logo Paris FC Ilan Kebbal 0/3 0%
Passes (%)
#1 Logo Marseille Nayef Aguerd 91/94 97% #2 Logo Marseille Timothy Weah 54/56 96% #3 Logo Paris FC Ilan Kebbal 40/42 95%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 28 #2 Logo Marseille Emerson 25

Classement buteurs

#1 Logo Paris FC Lassine Sinayoko 4 #1 Logo Marseille Amine Gouiri 4 #12 Logo Paris FC Vincent Marchetti 1 #12 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 1 Voir le classement complet

Analyse avant-match

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Série en cours
D
V
D
V
V
V
N
D
D
N
Rencontres précédentes
50% 1 Victoire 50% 1 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Tochukwu Nnadi Tochukwu Nnadi Blessure au genou Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Conrad Egan-Riley Conrad Egan-Riley Blessure à la cuisse Igor Paixão Igor Paixão Blessure musculaire Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à la hanche Nayef Aguerd Nayef Aguerd Coup
Moses Simon Moses Simon Fracture de la jambe Emmanuel Mbemba Emmanuel Mbemba Inconnu Samir Chergui Samir Chergui Blessure musculaire Jean-Philippe Krasso Jean-Philippe Krasso Inconnu Pablo Pagis Pablo Pagis Blessure musculaire Otávio Otávio Blessure à la cuisse

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JanDam 22:41 Un bon match dans l’ensemble. Bravo au PFC 4 Répondre
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Match Marseille - Paris FC en direct commenté

3e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 6 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Paris FC (Ligue 1 McDonald's, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue 1 McDonald's entre Marseille et Paris FC. Ce match aura lieu le dimanche 6 septembre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Paris FC.

On en parle

Arbitres

Clément Turpin arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Benjamin Pages arbitre assistant
Nicolas Danos arbitre assistant
Hakim Ben El Hadj quatrième arbitre
Nicolas Rainville arbitre VAR
Hamid Guenaoui arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Orange Vélodrome Marseille
Orange Vélodrome
  • Année de construction : 1937
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 67394
  • Affluence moyenne : 41216
  • Affluence maximum : 66312
  • % de remplissage : 61

Match en direct

Date 06 septembre 2026 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 3
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code OM-PFC
Zone France
Équipe à domicile Olympique de Marseille
Équipe à l'extérieur Paris FC
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Marseille et Paris FC ?

Paris FC a remporté la rencontre sur le score de 2-3.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Paris FC en France ?

Le match est à suivre en direct le 06 septembre 2026 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match Marseille Paris FC en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et Paris FC ?

Olympique de Marseille : le coach B. Génésio a choisi une formation en 4-2-3-1 : J. de Lange, Emerson, N. Aguerd, C. Egan-Riley, T. Weah, P. Højbjerg, H. Abdelli, Igor Paixão, A. Gomes, A. Harit, A. Gouiri.

Paris FC : de son côté, l'équipe dirigée par L. Rosenior évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : K. Trapp, H. Traoré, D. Coppola, S. Chergui, A. Camara, P. Lees-Melou, M. Lopez, L. Koleosho, P. Pagis, I. Kebbal, L. Sinayoko.

Qui arbitre le match Marseille Paris FC ?

Clément Turpin est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Marseille Paris FC ?

Marseille accueille le match au Orange Vélodrome.

Quelle est la date et l'heure du match Marseille Paris FC ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 06 septembre 2026, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué des buts pour Paris FC ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Paris FC : L. Sinayoko 1' 19' 86' (sp.).

Qui a marqué des buts pour Marseille ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Marseille : A. Gouiri 7' 53'.

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