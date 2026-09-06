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Match Marseille - Paris FC en direct commenté
3e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 6 septembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Paris FC (Ligue 1 McDonald's, 3e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue 1 McDonald's entre Marseille et Paris FC. Ce match aura lieu le dimanche 6 septembre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Paris FC.
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Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Marseille et Paris FC ?
Paris FC a remporté la rencontre sur le score de 2-3.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Paris FC en France ?
Le match est à suivre en direct le 06 septembre 2026 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match Marseille Paris FC en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et Paris FC ?
Olympique de Marseille : le coach B. Génésio a choisi une formation en 4-2-3-1 : J. de Lange, Emerson, N. Aguerd, C. Egan-Riley, T. Weah, P. Højbjerg, H. Abdelli, Igor Paixão, A. Gomes, A. Harit, A. Gouiri.
Paris FC : de son côté, l'équipe dirigée par L. Rosenior évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : K. Trapp, H. Traoré, D. Coppola, S. Chergui, A. Camara, P. Lees-Melou, M. Lopez, L. Koleosho, P. Pagis, I. Kebbal, L. Sinayoko.
- Qui arbitre le match Marseille Paris FC ?
Clément Turpin est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Marseille Paris FC ?
Marseille accueille le match au Orange Vélodrome.
- Quelle est la date et l'heure du match Marseille Paris FC ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 06 septembre 2026, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué des buts pour Paris FC ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Paris FC : L. Sinayoko 1' 19' 86' (sp.).
- Qui a marqué des buts pour Marseille ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Marseille : A. Gouiri 7' 53'.