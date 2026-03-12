Menu Rechercher
23'
UEFA Europa Conference League 2025/2026 8èmes de finale
Rijeka
0 - 1
23'
Strasbourg
Diffusé sur CANAL+ SPORT
Temps forts
2'
0 - 1
(PD S. Nanasi) J. Panichelli
Voir le live commenté
Possession 54% Strasbourg Rijeka
Tirs 6 4 2 2 2 4
Compositions Rijeka 4-2-3-1 Strasbourg 3-4-2-1
Prono

Qui va gagner ?
1 RIJ N NUL 2 RCSA
242 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Strasbourg Joaquín Panichelli 2/4 50% #2 Logo Rijeka Toni Fruk 2/5 40%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
V
N
V
N
N
V
N
V
N
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Damir Kreilach Damir Kreilach Blessure au mollet
Maxi Oyedele Maxi Oyedele Inconnu Diego Moreira Diego Moreira Blessure musculaire Ben Chilwell Ben Chilwell Maladie Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure au mollet Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure musculaire Aaron Anselmino Aaron Anselmino Ischio-jambiers

Match Rijeka - Strasbourg en direct commenté

8èmes de finale de UEFA Europa Conference League - jeudi 12 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Rijeka et Strasbourg (UEFA Europa Conference League, 8èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de UEFA Europa Conference League entre Rijeka et Strasbourg. Ce match aura lieu le jeudi 12 mars 2026 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Rijeka et Strasbourg.

Arbitres

Vassilios Fotias arbitre principal
0.3
2.8
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Andreas Meintanas arbitre assistant
Michalis Papadakis arbitre assistant
Alexandros Tsakalidis quatrième arbitre
Athanasios Tzilos arbitre VAR
Angelos Evangelou arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stadion HNK Rijeka Rijeka
Stadion HNK Rijeka
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 8279
  • Affluence moyenne : 3035
  • Affluence maximum : 8191
  • % de remplissage : 36

Match en direct

Date 12 mars 2026 18:45
Compétition UEFA Europa Conference League
Saison 2025/2026
Phase 8èmes de finale
Diffusion CANAL+ SPORT
Code RIJ-RCSA
Zone Europe
Équipe à domicile Rijeka
Équipe à l'extérieur Strasbourg
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Rijeka et Strasbourg en France ?

Le match est à suivre en direct le 12 mars 2026 à 18:45 sur CANAL+ SPORT.

Où voir le match Rijeka Strasbourg en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Rijeka et Strasbourg ?

Rijeka : le coach Víctor Sánchez a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Zlomislić, M. Devetak, S. Radeljić, A. Majstorović, A. Oreč, Tiago Dantas, A. Barco, A. Gojak, T. Fruk, M. Ndockyt, D. Adu-Adjei.

Strasbourg : de son côté, l'équipe dirigée par G. O'Neil évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : M. Penders, B. Chilwell, L. Høgsberg, I. Doukouré, S. Amo-Ameyaw, V. Barco, S. El Mourabet, G. Doué, J. Enciso, S. Nanasi, J. Panichelli.

Qui arbitre le match Rijeka Strasbourg ?

Vassilios Fotias est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Rijeka Strasbourg ?

Rijeka accueille le match au Stadion HNK Rijeka.

Quelle est la date et l'heure du match Rijeka Strasbourg ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 12 mars 2026, coup d'envoi 18:45.

Qui a marqué le but pour Strasbourg ?

Un seul but a été inscrit pour Strasbourg par J. Panichelli 2'.

