Match Rijeka - Strasbourg en direct commenté
8èmes de finale de UEFA Europa Conference League - jeudi 12 mars 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Rijeka et Strasbourg (UEFA Europa Conference League, 8èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de UEFA Europa Conference League entre Rijeka et Strasbourg. Ce match aura lieu le jeudi 12 mars 2026 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Rijeka et Strasbourg.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Rijeka et Strasbourg en France ?
Le match est à suivre en direct le 12 mars 2026 à 18:45 sur CANAL+ SPORT.
- Où voir le match Rijeka Strasbourg en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Rijeka et Strasbourg ?
Rijeka : le coach Víctor Sánchez a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Zlomislić, M. Devetak, S. Radeljić, A. Majstorović, A. Oreč, Tiago Dantas, A. Barco, A. Gojak, T. Fruk, M. Ndockyt, D. Adu-Adjei.
Strasbourg : de son côté, l'équipe dirigée par G. O'Neil évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : M. Penders, B. Chilwell, L. Høgsberg, I. Doukouré, S. Amo-Ameyaw, V. Barco, S. El Mourabet, G. Doué, J. Enciso, S. Nanasi, J. Panichelli.
- Qui arbitre le match Rijeka Strasbourg ?
Vassilios Fotias est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Rijeka Strasbourg ?
Rijeka accueille le match au Stadion HNK Rijeka.
- Quelle est la date et l'heure du match Rijeka Strasbourg ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 12 mars 2026, coup d'envoi 18:45.
- Qui a marqué le but pour Strasbourg ?
Un seul but a été inscrit pour Strasbourg par J. Panichelli 2'.