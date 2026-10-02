Match France - Italie en direct commenté

3e journée de UEFA Nations League - vendredi 2 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre France et Italie (UEFA Nations League, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de UEFA Nations League entre France et Italie. Ce match aura lieu le vendredi 2 octobre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : France et Italie.