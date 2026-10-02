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1 - 1
83'
UEFA Nations League 2026/2027 3e journée
France
1 - 1
MT : 0-0
83'
Italie
Diffusé sur TF1
Temps forts
68'
1 - 1
A. Bastoni
55'
1 - 0
M. Olise (PD Cherki)
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 1 France 7 3 Italie 4
Possession 66% France Italie
Tirs 15 9 8 6 3 11
Grosses occasions créées 100% Italie 1 France 0
Compositions France 4-3-3 Italie 4-3-3
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Prono

Qui va gagner ?
1 FRA N NUL 2 ITA
1204 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Italie Michael Kayode 1
Tirs (%)
#1 Flag Italie Moise Kean 2/2 100% #2 Flag France Michael Olise 2/3 67% #3 Flag France Adrien Rabiot 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag France Désiré Doué 4 #2 Flag France Adrien Truffert 3 #3 Flag Italie Michael Kayode 3
Fautes subies
#1 Flag France Adrien Rabiot 4 #2 Flag Italie Francesco Pio Esposito 4 #3 Flag France Rayan Cherki 3
Tirs (%)
#1 Flag Italie Davide Frattesi 0/3 0%
Dépossédé du ballon
#1 Flag France Michael Olise 3
Duels gagnés (%)
#1 Flag France Adrien Rabiot 8/9 89% #2 Flag Italie Francesco Pio Esposito 5/7 71% #3 Flag France Rayan Cherki 7/10 70%
Interceptions
#1 Flag France Pierre Kalulu 5 #2 Flag France Michael Olise 4 #3 Flag France Dayot Upamecano 3
Duels gagnés (%)
#1 Flag Italie Nicolò Fagioli 0/9 0% #2 Flag Italie Sebastiano Esposito 0/7 0% #3 Flag France Lucas da Cunha 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Flag Italie Sebastiano Esposito 4 #2 Flag Italie Nicolò Fagioli 4
Passes (%)
#1 Flag France Jérémy Jacquet 76/77 99% #2 Flag France Adrien Truffert 46/47 98% #3 Flag France Lucas da Cunha 78/81 96%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Flag France Michael Olise 32 #2 Flag France Rayan Cherki 31 #3 Flag France Lucas da Cunha 27
Passes (%)
#1 Flag Italie Gianluigi Donnarumma 16/32 50%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
V
D
D
V
V
D
V
V
D
Rencontres précédentes
67% 4 Victoires 0% 0 Nul 33% 2 Victoires

Blessures & suspensions

Jérémy Jacquet Jérémy Jacquet Blessure à l'épaule Kylian Mbappé Kylian Mbappé Blessure au genou N'Golo Kanté N'Golo Kanté Blessure au genou William Saliba William Saliba Blessure au dos Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni Coup Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Maladie Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Blessure à la hanche Jean-Philippe Mateta Jean-Philippe Mateta Ischio-jambiers Robin Risser Robin Risser Blessure aux côtes Warren Zaïre-Emery Warren Zaïre-Emery Blessure à la cuisse
Matteo Dagasso Matteo Dagasso Blessure musculaire Jeff Ekhator Jeff Ekhator Ischio-jambiers Filippo Mané Filippo Mané Blessure musculaire Filippo Mané Filippo Mané Ischio-jambiers Francesco Pio Esposito Francesco Pio Esposito Blessure musculaire Francesco Camarda Francesco Camarda Maladie

Match France - Italie en direct commenté

3e journée de UEFA Nations League - vendredi 2 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre France et Italie (UEFA Nations League, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de UEFA Nations League entre France et Italie. Ce match aura lieu le vendredi 2 octobre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : France et Italie.

On en parle

Arbitres

Jesús Gil Manzano arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Guadalupe Porras Ayuso arbitre assistant
Raúl Cabañero Martínez arbitre assistant
Juan Martínez Munuera quatrième arbitre
Valentín Pizarro Gómez arbitre VAR
Guillermo Cuadra Fernández arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade de France Saint-Denis
Stade de France
  • Année de construction : 1998
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 81338
  • Affluence moyenne : 58059
  • Affluence maximum : 80000
  • % de remplissage : 75

Match en direct

Date 02 octobre 2026 20:45
Compétition UEFA Nations League
Saison 2026/2027
Phase Ligue A - Groupe 1 - journée 3
Diffusion TF1
Code FRA-ITA
Zone Europe
Équipe à domicile France
Équipe à l'extérieur Italie
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre France et Italie en France ?

Le match est à suivre en direct le 02 octobre 2026 à 20:45 sur TF1.

Quelles sont les compositions probables du match entre France et Italie ?

France : le coach Z. Zidane a choisi une formation en 4-3-3 : M. Maignan, A. Truffert, D. Upamecano, J. Jacquet, P. Kalulu, A. Rabiot, L. da Cunha, Cherki, D. Doué, O. Dembélé, M. Olise.

Italie : de son côté, l'équipe dirigée par R. Mancini évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : G. Donnarumma, R. Calafiori, A. Bastoni, G. Scalvini, M. Kayode, N. Fagioli, S. Tonali, D. Frattesi, S. Esposito, F. Esposito, M. Kean.

Qui arbitre le match France Italie ?

Jesús Gil Manzano est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match France Italie ?

Saint-Denis accueille le match au Stade de France.

Quelle est la date et l'heure du match France Italie ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 02 octobre 2026, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué le but pour France ?

Un seul but a été inscrit pour France par M. Olise 55'.

Qui a marqué le but pour Italie ?

Un seul but a été inscrit pour Italie par A. Bastoni 68'.

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