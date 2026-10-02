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Match France - Italie en direct commenté
3e journée de UEFA Nations League - vendredi 2 octobre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre France et Italie (UEFA Nations League, 3e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de UEFA Nations League entre France et Italie. Ce match aura lieu le vendredi 2 octobre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : France et Italie.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre France et Italie en France ?
Le match est à suivre en direct le 02 octobre 2026 à 20:45 sur TF1.
- Quelles sont les compositions probables du match entre France et Italie ?
France : le coach Z. Zidane a choisi une formation en 4-3-3 : M. Maignan, A. Truffert, D. Upamecano, J. Jacquet, P. Kalulu, A. Rabiot, L. da Cunha, Cherki, D. Doué, O. Dembélé, M. Olise.
Italie : de son côté, l'équipe dirigée par R. Mancini évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : G. Donnarumma, R. Calafiori, A. Bastoni, G. Scalvini, M. Kayode, N. Fagioli, S. Tonali, D. Frattesi, S. Esposito, F. Esposito, M. Kean.
- Qui arbitre le match France Italie ?
Jesús Gil Manzano est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match France Italie ?
Saint-Denis accueille le match au Stade de France.
- Quelle est la date et l'heure du match France Italie ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 02 octobre 2026, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué le but pour France ?
Un seul but a été inscrit pour France par M. Olise 55'.
- Qui a marqué le but pour Italie ?
Un seul but a été inscrit pour Italie par A. Bastoni 68'.