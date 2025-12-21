Menu Rechercher
Coupe de France 2025/2026 32èmes de finale
Lyon
0 - 0
38'
Saint-Cyr
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Pas d'événements majeurs
Possession 69% Lyon Saint-Cyr
Tirs 8 6 1 2 0 1
Grosses occasions créées 100% Lyon 2 Saint-Cyr 0
Compositions Lyon 4-3-3 Saint-Cyr 4-4-2
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Lyon Afonso Moreira 1 #2 Logo Lyon Ainsley Maitland-Niles 1
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Abner 1/2 50%
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Ainsley Maitland-Niles 0/2 0% #2 Logo Lyon Ruben Kluivert 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Saint-Cyr Collonges Hamza Baali 3 #2 Logo Lyon Adam Karabec 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Ruben Kluivert 5/5 100% #2 Logo Saint-Cyr Collonges Sekhouba Souare 4/5 80% #3 Logo Lyon Mathys de Carvalho 4/5 80%
Interceptions
#1 Logo Saint-Cyr Collonges Sekhouba Souare 2 #2 Logo Lyon Afonso Moreira 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lyon Ruben Kluivert 5/5 100% #2 Logo Lyon Abner 2/2 100% #3 Logo Saint-Cyr Collonges Sekhouba Souare 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Saint-Cyr Collonges Hamza Baali 0/6 0% #2 Logo Lyon Adam Karabec 0/4 0% #3 Logo Saint-Cyr Collonges Lyvann Obissa Mvie 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Saint-Cyr Collonges Junior Mombouly Dav Antillo 0/3 0% #2 Logo Saint-Cyr Collonges Lyvann Obissa Mvie 0/3 0% #3 Logo Lyon Khalis Merah 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lyon Ruben Kluivert 28/32 88% #2 Logo Lyon Hans Hateboer 26/30 87%
Corners et centres réussis
#1 Logo Lyon Ainsley Maitland-Niles 3

Série en cours
V
V
D
V
V
V
V
D
D
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Orel Mangala Orel Mangala Blessure musculaire Tanner Tessmann Tanner Tessmann Blessure musculaire Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville Malick Fofana Malick Fofana Blessure à la cheville

Match Lyon - Saint-Cyr en direct commenté

32èmes de finale de Coupe de France - dimanche 21 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Saint-Cyr (Coupe de France, 32èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 32èmes de finale de Coupe de France entre Lyon et Saint-Cyr. Ce match aura lieu le dimanche 21 décembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Saint-Cyr.

Arbitres

Jérémie Pignard arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Aurélien Drouet arbitre assistant
Brice Brossette arbitre assistant
Brice Bayour quatrième arbitre

Lieu du match

Groupama Stadium Décines-Charpieu
Groupama Stadium
  • Année de construction : 2016
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 61556
  • Affluence moyenne : 30196
  • Affluence maximum : 58257
  • % de remplissage : 51

Match en direct

Date 21 décembre 2025 21:00
Compétition Coupe de France
Saison 2025/2026
Phase 32èmes de finale
Diffusion beIN SPORTS 1
Code OL-SCC
Zone France
Équipe à domicile Olympique Lyonnais
Équipe à l'extérieur Saint-Cyr Collonges
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Saint-Cyr en France ?

Le match est à suivre en direct le 21 décembre 2025 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Lyon Saint-Cyr en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Saint-Cyr ?

Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-3-3 : R. Descamps, Abner, R. Kluivert, H. Hateboer, A. Maitland-Niles, T. Morton, M. de Carvalho, K. Merah, Afonso Moreira, M. Satriano, A. Karabec.

Saint-Cyr Collonges : de son côté, l'équipe dirigée par C. Guillot évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : M. Chakri, O. Zemmouri, F. Bakhtia, S. Souare, D. Tahraoui, J. Mombouly, A. Braillon, G. Ndiaye, J. Hebert, L. Obissa, H. Baali.

Qui arbitre le match Lyon Saint-Cyr ?

Jérémie Pignard est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lyon Saint-Cyr ?

Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Lyon Saint-Cyr ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 décembre 2025, coup d'envoi 21:00.

Top commentaires
Comparer les stats du match
