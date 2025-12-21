Prono
Match Lyon - Saint-Cyr en direct commenté
32èmes de finale de Coupe de France - dimanche 21 décembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Saint-Cyr (Coupe de France, 32èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 32èmes de finale de Coupe de France entre Lyon et Saint-Cyr. Ce match aura lieu le dimanche 21 décembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Saint-Cyr.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Saint-Cyr en France ?
Le match est à suivre en direct le 21 décembre 2025 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Lyon Saint-Cyr en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Saint-Cyr ?
Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-3-3 : R. Descamps, Abner, R. Kluivert, H. Hateboer, A. Maitland-Niles, T. Morton, M. de Carvalho, K. Merah, Afonso Moreira, M. Satriano, A. Karabec.
Saint-Cyr Collonges : de son côté, l'équipe dirigée par C. Guillot évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : M. Chakri, O. Zemmouri, F. Bakhtia, S. Souare, D. Tahraoui, J. Mombouly, A. Braillon, G. Ndiaye, J. Hebert, L. Obissa, H. Baali.
- Qui arbitre le match Lyon Saint-Cyr ?
Jérémie Pignard est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lyon Saint-Cyr ?
Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Lyon Saint-Cyr ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 décembre 2025, coup d'envoi 21:00.