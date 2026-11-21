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Match Real Madrid - Celta Vigo en direct commenté
13e journée de Liga - samedi 21 novembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Celta Vigo (Liga, 13e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 13e journée de Liga entre Real Madrid et Celta Vigo. Ce match aura lieu le samedi 21 novembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Celta Vigo.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Celta Vigo en France ?
Le match est à suivre en direct le 21 novembre 2026 à 21:00 sur DAZN ou Disney+.
- Où voir le match Real Madrid Celta Vigo en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Disney+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Celta Vigo ?
Real Madrid : le coach José Mourinho a choisi une formation en 4-2-3-1 : T. Courtois, Álvaro Carreras, I. Konaté, Dean Huijsen, T. Alexander-Arnold, E. Camavinga, Bernardo Silva, Y. Diomandé, J. Bellingham, A. Güler, K. Mbappé.
Celta de Vigo : de son côté, l'équipe dirigée par Claudio Giráldez évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : I. Radu, Marcos Alonso, Yoel Lago, Javi Rodríguez, Javi Galán, I. Moriba, Hugo Burcio, Sergio Carreira, W. Swedberg, Pablo Durán, Hugo Álvarez.
- Qui arbitre le match Real Madrid Celta Vigo ?
Adrián Cordero Vega est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Real Madrid Celta Vigo ?
Madrid accueille le match au Estadio Bernabéu.
- Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Celta Vigo ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 novembre 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Celta Vigo ?
Un seul but a été inscrit pour Celta Vigo par Pablo Durán 6'.