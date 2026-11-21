Match Real Madrid - Celta Vigo en direct commenté

13e journée de Liga - samedi 21 novembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Celta Vigo (Liga, 13e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 13e journée de Liga entre Real Madrid et Celta Vigo. Ce match aura lieu le samedi 21 novembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Celta Vigo.