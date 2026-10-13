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2 - 0
80'
Ligue des Champions UEFA 2026/2027 2e journée
Atlético
2 - 0
MT : 1-0
80'
Man United
Diffusé sur CANAL+ LIVE 3
Temps forts
79'
2 - 0
A. Lookman
74'
L. Yoro
mi-temps
1 - 0
1'
1 - 0
Pablo Barrios (PD Álex Baena)
Voir le live commenté
Classement live 7 Man United 3 12 Atlético 3
Possession 61% Atlético Man United
Tirs 11 6 4 5 3 7
Grosses occasions créées 80% Man United 4 Atlético 1
Compositions Atlético 4-4-2 Man United 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 ATM N NUL 2 MUN
315 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Manchester United FC Youri Tielemans 2 #2 Logo Atlético Madrid Alejandro Grimaldo 1 #3 Logo Manchester United FC Lisandro Martínez 1
Tirs (%)
#1 Logo Manchester United FC Bryan Mbeumo 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Manchester United FC Carlos Baleba 2 #2 Logo Atlético Madrid Marcos Llorente 2
Fautes subies
#1 Logo Atlético Madrid Jonathan David 2 #2 Logo Manchester United FC Bruno Fernandes 2 #3 Logo Atlético Madrid Kang-In Lee 2
Tirs (%)
#1 Logo Atlético Madrid Julián Álvarez 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Manchester United FC Bruno Fernandes 4/4 100% #2 Logo Atlético Madrid Marcos Llorente 5/6 83% #3 Logo Manchester United FC Carlos Baleba 6/8 75%
Interceptions
#1 Logo Atlético Madrid Cristian Romero 3 #2 Logo Atlético Madrid Marcos Llorente 2 #3 Logo Atlético Madrid Pablo Barrios 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Manchester United FC Diogo Dalot 2/3 67% #2 Logo Atlético Madrid Cristian Romero 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Manchester United FC Marcus Rashford 0/8 0% #2 Logo Atlético Madrid Álex Baena 0/6 0% #3 Logo Atlético Madrid Kang-In Lee 0/5 0%
Passes (%)
#1 Logo Atlético Madrid Pablo Barrios 49/52 94% #2 Logo Manchester United FC Lisandro Martínez 48/51 94% #3 Logo Atlético Madrid Marcos Llorente 59/63 94%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
V
V
V
D
N
N
D
D
V
Rencontres précédentes
50% 2 Victoires 25% 1 Nul 25% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Cristian Romero Cristian Romero Blessure au genou Cristian Romero Cristian Romero Blessure à l'orteil Jan Oblak Jan Oblak Inconnu Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure musculaire Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure à la cuisse
Kobbie Mainoo Kobbie Mainoo Blessure au mollet Patrick Dorgu Patrick Dorgu Ischio-jambiers Marcus Rashford Marcus Rashford Ischio-jambiers Benjamin Šeško Benjamin Šeško Blessure à la jambe Lisandro Martínez Lisandro Martínez Coup Ayden Heaven Ayden Heaven Coup Mason Mount Mason Mount Coup Matthijs de Ligt Matthijs de Ligt Maladie Matthijs de Ligt Matthijs de Ligt Inconnu Manuel Ugarte Manuel Ugarte Lésion du ligament croisé antérieur du genou

Match Atlético - Man United en direct commenté

2e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 13 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Atlético et Man United (Ligue des Champions UEFA, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Ligue des Champions UEFA entre Atlético et Man United. Ce match aura lieu le mardi 13 octobre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Atlético et Man United.

On en parle

Arbitres

Glenn Nyberg arbitre principal
Andreas Söderkvist arbitre assistant
Mahbod Beigi arbitre assistant
Kristoffer Karlsson quatrième arbitre
Dennis Johan Higler arbitre VAR
Pol van Boekel arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Riyadh Air Metropolitano Madrid
Riyadh Air Metropolitano
  • Année de construction : 1994
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 70692
  • Affluence moyenne : 47175
  • Affluence maximum : 70514
  • % de remplissage : 71

Match en direct

Date 13 octobre 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions
Saison 2026/2027
Phase Phase de Ligue - journée 2
Diffusion CANAL+ LIVE 3
Code ATM-MUN
Zone Europe
Équipe à domicile Atlético Madrid
Équipe à l'extérieur Manchester United
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Atlético et Man United en France ?

Le match est à suivre en direct le 13 octobre 2026 à 21:00 sur CANAL+ LIVE 3.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Atlético et Man United ?

Atlético Madrid : le coach D. Simeone a choisi une formation en 4-4-2 : J. Oblak, Alejandro Grimaldo, D. Hancko, C. Romero, Marcos Llorente, Álex Baena, J. Cardoso, Pablo Barrios, G. Simeone, J. Alvarez, Lee Kang-In.

Manchester United : de son côté, l'équipe dirigée par M. Carrick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : S. Lammens, A. Heaven, Lisandro Martínez, L. Yoro, Diogo Dalot, Andrey Santos, C. Baleba, M. Rashford, Y. Tielemans, Bruno Fernandes, B. Mbeumo.

Qui arbitre le match Atlético Man United ?

Glenn Nyberg est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Atlético Man United ?

Madrid accueille le match au Riyadh Air Metropolitano.

Quelle est la date et l'heure du match Atlético Man United ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 13 octobre 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Atlético ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Atlético : Pablo Barrios 1', A. Lookman 79'.

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