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Match Atlético - Man United en direct commenté
2e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 13 octobre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Atlético et Man United (Ligue des Champions UEFA, 2e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Ligue des Champions UEFA entre Atlético et Man United. Ce match aura lieu le mardi 13 octobre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Atlético et Man United.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Atlético et Man United en France ?
Le match est à suivre en direct le 13 octobre 2026 à 21:00 sur CANAL+ LIVE 3.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Atlético et Man United ?
Atlético Madrid : le coach D. Simeone a choisi une formation en 4-4-2 : J. Oblak, Alejandro Grimaldo, D. Hancko, C. Romero, Marcos Llorente, Álex Baena, J. Cardoso, Pablo Barrios, G. Simeone, J. Alvarez, Lee Kang-In.
Manchester United : de son côté, l'équipe dirigée par M. Carrick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : S. Lammens, A. Heaven, Lisandro Martínez, L. Yoro, Diogo Dalot, Andrey Santos, C. Baleba, M. Rashford, Y. Tielemans, Bruno Fernandes, B. Mbeumo.
- Qui arbitre le match Atlético Man United ?
Glenn Nyberg est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Atlético Man United ?
Madrid accueille le match au Riyadh Air Metropolitano.
- Quelle est la date et l'heure du match Atlético Man United ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 13 octobre 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Atlético ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Atlético : Pablo Barrios 1', A. Lookman 79'.