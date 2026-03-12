Menu Rechercher
1 - 0
62'
UEFA Europa League 2025/2026 8èmes de finale
Celta Vigo
1 - 0
MT : 1-0
62'
Lyon
CANAL+
Temps forts
55'
Borja Iglesias
mi-temps
1 - 0
25'
1 - 0
Javi Rueda (PD W. Swedberg)
Voir le live commenté
Possession 70% Lyon Celta Vigo
Tirs 3 0 8 3 2 10
Grosses occasions créées 67% Celta Vigo 2 Lyon 1
Compositions Celta Vigo 3-4-3 Lyon 4-3-1-2
Qui va gagner ?
1 CEL N NUL 2 OL
651 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Celta de Vigo Óscar Mingueza 1 #2 Logo Celta de Vigo Williot Swedberg 1 #3 Logo Lyon Tyler Morton 1
Tirs (%)
#1 Logo Celta de Vigo Borja Iglesias 2/2 100%
Fautes subies
#1 Logo Celta de Vigo Williot Swedberg 2
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Roman Yaremchuk 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Lyon Noah Nartey 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Celta de Vigo Williot Swedberg 5/7 71% #2 Logo Celta de Vigo Ilaix Moriba 4/6 67% #3 Logo Celta de Vigo Óscar Mingueza 6/11 55%
Interceptions
#1 Logo Lyon Nicolás Tagliafico 2 #2 Logo Celta de Vigo Iago Aspas 2 #3 Logo Celta de Vigo Marcos Alonso 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Celta de Vigo Carl Starfelt 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Noah Nartey 0/6 0% #2 Logo Lyon Roman Yaremchuk 0/4 0% #3 Logo Celta de Vigo Borja Iglesias 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lyon Roman Yaremchuk 0/3 0% #2 Logo Celta de Vigo Williot Swedberg 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lyon Clinton Mata 66/68 97% #2 Logo Lyon Noah Nartey 36/38 95% #3 Logo Lyon Moussa Niakhaté 64/68 94%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Lyon Corentin Tolisso 29 #2 Logo Lyon Tyler Morton 27 #3 Logo Lyon Noah Nartey 21

Analyse avant-match

Série en cours
D
V
V
V
V
N
D
D
D
V
Rencontres précédentes
100% 1 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Hugo Sotelo Hugo Sotelo Blessure au mollet Miguel Román Miguel Román Blessure au pied Franco Cervi Franco Cervi Blessure au mollet Yoel Lago Yoel Lago Coup Joseph Aidoo Joseph Aidoo Rupture du tendon d'Achille
Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Ainsley Maitland-Niles Ainsley Maitland-Niles Blessure à l'aine Pavel Šulc Pavel Šulc Ischio-jambiers Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville Rachid Ghezzal Rachid Ghezzal Inconnu

Top commentaires

Juni Nhó 22:00 Il faut que fonseca réagisse a la mi-temps himbert ferait beaucoup de bien d'entrée de jeu
Match Celta Vigo - Lyon en direct commenté

8èmes de finale de UEFA Europa League - jeudi 12 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Celta Vigo et Lyon (UEFA Europa League, 8èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de UEFA Europa League entre Celta Vigo et Lyon. Ce match aura lieu le jeudi 12 mars 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Celta Vigo et Lyon.

Arbitres

Erik Lambrechts arbitre principal
0
2.4
Moyenne de cartons par match sur 5 matchs arbitrés
Kevin Monteny arbitre assistant
Mathias Hillaert arbitre assistant
Jo De Weirdt arbitre assistant
Nathan Verboomen quatrième arbitre
Jan Boterberg arbitre VAR
Bram Van Driessche arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio Abanca-Balaídos Vigo
Estadio Abanca-Balaídos
  • Année de construction : 1928
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 24791
  • Affluence moyenne : 16535
  • Affluence maximum : 31000
  • % de remplissage : 56

Match en direct

Date 12 mars 2026 21:00
Compétition UEFA Europa League
Saison 2025/2026
Phase 8èmes de finale
Diffusion CANAL+
Code CEL-OL
Zone Europe
Équipe à domicile Celta de Vigo
Équipe à l'extérieur Olympique Lyonnais
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Celta Vigo et Lyon en France ?

Le match est à suivre en direct le 12 mars 2026 à 21:00 sur CANAL+.

Où voir le match Celta Vigo Lyon en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Celta Vigo et Lyon ?

Celta de Vigo : le coach Claudio Giráldez a choisi une formation en 3-4-3 : I. Radu, Marcos Alonso, C. Starfelt, Javi Rodríguez, Óscar Mingueza, I. Moriba, M. Vecino, Javi Rueda, W. Swedberg, Borja Iglesias, Iago Aspas.

Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca évolue dans un système de jeu en 4-3-1-2 : D. Greif, N. Tagliafico, M. Niakhaté, Clinton Mata, S. Kango, Abner, T. Morton, N. Nartey, C. Tolisso, R. Yaremchuk, Endrick.

Qui arbitre le match Celta Vigo Lyon ?

Erik Lambrechts est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Celta Vigo Lyon ?

Vigo accueille le match au Estadio Abanca-Balaídos.

Quelle est la date et l'heure du match Celta Vigo Lyon ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 12 mars 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Celta Vigo ?

Un seul but a été inscrit pour Celta Vigo par Javi Rueda 25'.

Juni Nhó 22:00 Il faut que fonseca réagisse a la mi-temps himbert ferait beaucoup de bien d'entrée de jeu
Comparer les stats du match
