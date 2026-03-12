Prono
Match Celta Vigo - Lyon en direct commenté
8èmes de finale de UEFA Europa League - jeudi 12 mars 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Celta Vigo et Lyon (UEFA Europa League, 8èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de UEFA Europa League entre Celta Vigo et Lyon. Ce match aura lieu le jeudi 12 mars 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Celta Vigo et Lyon.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Celta Vigo et Lyon en France ?
Le match est à suivre en direct le 12 mars 2026 à 21:00 sur CANAL+.
- Où voir le match Celta Vigo Lyon en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Celta Vigo et Lyon ?
Celta de Vigo : le coach Claudio Giráldez a choisi une formation en 3-4-3 : I. Radu, Marcos Alonso, C. Starfelt, Javi Rodríguez, Óscar Mingueza, I. Moriba, M. Vecino, Javi Rueda, W. Swedberg, Borja Iglesias, Iago Aspas.
Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca évolue dans un système de jeu en 4-3-1-2 : D. Greif, N. Tagliafico, M. Niakhaté, Clinton Mata, S. Kango, Abner, T. Morton, N. Nartey, C. Tolisso, R. Yaremchuk, Endrick.
- Qui arbitre le match Celta Vigo Lyon ?
Erik Lambrechts est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Celta Vigo Lyon ?
Vigo accueille le match au Estadio Abanca-Balaídos.
- Quelle est la date et l'heure du match Celta Vigo Lyon ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 12 mars 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Celta Vigo ?
Un seul but a été inscrit pour Celta Vigo par Javi Rueda 25'.