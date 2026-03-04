Menu Rechercher
52'
Coupe de France 2025/2026 Quarts de finale
Marseille
MT : 1-1
52'
Toulouse
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
13'
Y. Gboho
2'
M. Greenwood (SP)
Voir le live commenté
Possession 64% Marseille Toulouse
Tirs 10 8 3 2 4 7
Grosses occasions créées 100% Toulouse 2 Marseille 0
Compositions Marseille 4-3-3 Toulouse 3-4-3
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Toulouse Aron Dønnum 2
Dribbles réussis
#1 Logo Toulouse Yann Gboho 3 #2 Logo Marseille Igor Paixão 2
Fautes subies
#1 Logo Marseille Mason Greenwood 2 #2 Logo Marseille Timothy Weah 2 #3 Logo Marseille Facundo Medina 2
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Pierre-Emerick Aubameyang 0/2 0% #2 Logo Marseille Arthur Vermeeren 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Toulouse Cristian Cásseres 8/10 80% #2 Logo Marseille Geoffrey Kondogbia 6/8 75% #3 Logo Toulouse Charlie Cresswell 5/7 71%
Interceptions
#1 Logo Marseille Leonardo Balerdi 3 #2 Logo Marseille Timothy Weah 2 #3 Logo Toulouse Pape Demba Diop 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Toulouse Djibril Sidibé 3/3 100% #2 Logo Toulouse Cristian Cásseres 5/6 83% #3 Logo Toulouse Charlie Cresswell 5/7 71%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Toulouse Emersonn 0/7 0% #2 Logo Marseille Himad Abdelli 0/5 0% #3 Logo Toulouse Dayann Methalie 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Marseille Arthur Vermeeren 0/3 0% #2 Logo Marseille Himad Abdelli 0/2 0% #3 Logo Marseille Facundo Medina 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Marseille Nayef Aguerd 46/48 96% #2 Logo Marseille Leonardo Balerdi 57/60 95% #3 Logo Marseille Facundo Medina 37/40 93%
Corners et centres réussis
#1 Logo Toulouse Aron Dønnum 3

Analyse avant-match

Série en cours
V
D
N
D
V
D
N
D
D
V
Rencontres précédentes
44% 20 Victoires 40% 18 Nuls 16% 7 Victoires

Blessures & suspensions

Quinten Timber Quinten Timber Inconnu Quinten Timber Quinten Timber Blessure à l'épaule Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à la hanche Nayef Aguerd Nayef Aguerd Coup
Rasmus Nicolaisen Rasmus Nicolaisen Blessure à la cuisse Frank Magri Frank Magri Blessure au genou Yann Gboho Yann Gboho Blessure au genou Abu Francis Abu Francis Fracture de la jambe Rafik Messali Rafik Messali Blessure à la cheville Djibril Sidibé Djibril Sidibé Blessure musculaire

Match Marseille - Toulouse en direct commenté

Quarts de finale de Coupe de France - mercredi 4 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Toulouse (Coupe de France, Quarts de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Quarts de finale de Coupe de France entre Marseille et Toulouse. Ce match aura lieu le mercredi 4 mars 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Toulouse.

On en parle

Arbitres

Jérémie Pignard arbitre principal
Mehdi Rahmouni arbitre assistant
Aurélien Drouet arbitre assistant
Hakim Ben El Hadj quatrième arbitre
Ruddy Buquet arbitre VAR
Marc Bollengier arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Orange Vélodrome Marseille
Orange Vélodrome
  • Année de construction : 1937
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 67394
  • Affluence moyenne : 40571
  • Affluence maximum : 66312
  • % de remplissage : 60

Match en direct

Date 04 mars 2026 21:00
Compétition Coupe de France
Saison 2025/2026
Phase Quarts de finale
Diffusion beIN SPORTS 1
Code OM-TFC
Zone France
Équipe à domicile Olympique de Marseille
Équipe à l'extérieur Toulouse
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Toulouse en France ?

Le match est à suivre en direct le 04 mars 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Marseille Toulouse en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et Toulouse ?

Olympique de Marseille : le coach H. Beye a choisi une formation en 4-3-3 : G. Rulli, F. Medina, N. Aguerd, L. Balerdi, T. Weah, H. Abdelli, G. Kondogbia, A. Vermeeren, Igor Paixão, P. Aubameyang, M. Greenwood.

Toulouse : de son côté, l'équipe dirigée par Carles Martínez évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : K. Haug, R. Nicolaisen, C. Cresswell, M. McKenzie, D. Méthalie, C. Cásseres, P. Diop, D. Sidibé, Y. Gboho, Emersonn, A. Dønnum.

Qui arbitre le match Marseille Toulouse ?

Jérémie Pignard est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Marseille Toulouse ?

Marseille accueille le match au Orange Vélodrome.

Quelle est la date et l'heure du match Marseille Toulouse ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 mars 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Marseille ?

Un seul but a été inscrit pour Marseille par M. Greenwood 2' (sp.).

Qui a marqué le but pour Toulouse ?

Un seul but a été inscrit pour Toulouse par Y. Gboho 13'.

Comparer les stats du match
