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1 - 0
MT
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 3e journée
Croatie
1 - 0
MT
Ghana
Diffusé sur beIN SPORTS 2
Temps forts
mi-temps
1 - 0
31'
1 - 0
P. Sučić (PD M. Kovačić)
Voir le live commenté
Côtes en live 1 1.14 N 5.50 2 24.0 winamax bonus 100€
Classement live 1 Croatie 6 3 Ghana 4
Possession 54% Croatie Ghana
Tirs 5 3 1 2 0 1
Compositions Croatie 4-2-3-1 Ghana 4-3-3
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Prono

Qui va gagner ?
CRO
NUL
GHA
1 1.8 N 3.25 2 5.2
256 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Dribbles réussis
#1 Flag Croatie Martin Baturina 2
Fautes subies
#1 Flag Croatie Martin Baturina 4 #2 Flag Croatie Petar Sučić 3
Dépossédé du ballon
#1 Flag Croatie Martin Baturina 3
Duels gagnés (%)
#1 Flag Croatie Petar Sučić 4/4 100% #2 Flag Ghana Marvin Senaya 4/6 67% #3 Flag Croatie Martin Baturina 6/10 60%
Interceptions
#1 Flag Ghana Gideon Mensah 3 #2 Flag Ghana Marvin Senaya 2 #3 Flag Ghana Thomas Partey 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Ghana Derrick Luckassen 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Ghana Kamaldeen Sulemana 0/4 0% #2 Flag Ghana Elisha Owusu 0/4 0%
Passes (%)
#1 Flag Croatie Mateo Kovačić 42/43 98% #2 Flag Croatie Marin Pongračić 39/40 98% #3 Flag Croatie Josip Šutalo 60/62 97%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
51% 32% 18%
Série en cours
V
D
V
D
D
N
V
N
D
D
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Josip Stanišić Josip Stanišić Ischio-jambiers
Nathaniel Adjei Nathaniel Adjei Blessure à la cheville Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Iñaki Williams Iñaki Williams Blessure au pied Lawrence Ati Zigi Lawrence Ati Zigi Blessure à l'aine Lawrence Agyekum Lawrence Agyekum Blessure à l'épaule

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Match Croatie - Ghana en direct commenté

3e journée de Coupe du Monde - samedi 27 juin 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Croatie et Ghana (Coupe du Monde, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Coupe du Monde entre Croatie et Ghana. Ce match aura lieu le samedi 27 juin 2026 à 23:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Croatie et Ghana.

Arbitres

Drew Thomas Fischer arbitre principal
0
0.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Lyes Arfa arbitre assistant
Micheal Andrew Barwegen arbitre assistant
Campbell-Kirk Kawana-Waugh quatrième arbitre
Rodolpho Toski Marques arbitre VAR
Guillermo Pacheco Larios arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Philadelphia Stadium Philadelphia, Pennsylvania
Philadelphia Stadium
  • Année de construction : 2003
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 68324
  • Affluence moyenne : 46532
  • Affluence maximum : 68324
  • Affluence minimum : 25797
  • % de remplissage : 67

Match en direct

Date 27 juin 2026 23:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase Phase de poules - Groupe L - journée 3
Diffusion beIN SPORTS 2
Code CRO-GHA
Zone International
Équipe à domicile Croatie
Équipe à l'extérieur Ghana
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Croatie et Ghana en France ?

Le match est à suivre en direct le 27 juin 2026 à 23:00 sur beIN SPORTS 2.

Où voir le match Croatie Ghana en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Croatie et Ghana ?

Croatie : le coach Z. Dalić a choisi une formation en 4-2-3-1 : D. Livaković, I. Perišić, M. Pongračić, J. Šutalo, J. Stanišić, M. Kovačić, L. Modrić, M. Baturina, P. Sučić, N. Vlašić, A. Budimir.

Ghana : de son côté, l'équipe dirigée par Carlos Queiroz évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : B. Asare, G. Mensah, D. Luckassen, J. Adjetey, M. Senaya, K. Sibo, E. Owusu, T. Partey, A. Semenyo, J. Ayew, K. Sulemana.

Qui arbitre le match Croatie Ghana ?

Drew Thomas Fischer est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Croatie Ghana ?

Philadelphia, Pennsylvania accueille le match au Philadelphia Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Croatie Ghana ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 27 juin 2026, coup d'envoi 23:00.

Qui a marqué le but pour Croatie ?

Un seul but a été inscrit pour Croatie par P. Sučić 31'.

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