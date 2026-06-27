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Match Croatie - Ghana en direct commenté
3e journée de Coupe du Monde - samedi 27 juin 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Croatie et Ghana (Coupe du Monde, 3e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Coupe du Monde entre Croatie et Ghana. Ce match aura lieu le samedi 27 juin 2026 à 23:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Croatie et Ghana.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Croatie et Ghana en France ?
Le match est à suivre en direct le 27 juin 2026 à 23:00 sur beIN SPORTS 2.
- Où voir le match Croatie Ghana en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Croatie et Ghana ?
Croatie : le coach Z. Dalić a choisi une formation en 4-2-3-1 : D. Livaković, I. Perišić, M. Pongračić, J. Šutalo, J. Stanišić, M. Kovačić, L. Modrić, M. Baturina, P. Sučić, N. Vlašić, A. Budimir.
Ghana : de son côté, l'équipe dirigée par Carlos Queiroz évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : B. Asare, G. Mensah, D. Luckassen, J. Adjetey, M. Senaya, K. Sibo, E. Owusu, T. Partey, A. Semenyo, J. Ayew, K. Sulemana.
- Qui arbitre le match Croatie Ghana ?
Drew Thomas Fischer est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Croatie Ghana ?
Philadelphia, Pennsylvania accueille le match au Philadelphia Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Croatie Ghana ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 27 juin 2026, coup d'envoi 23:00.
- Qui a marqué le but pour Croatie ?
Un seul but a été inscrit pour Croatie par P. Sučić 31'.