Menu Rechercher
0 - 0
30'
Matchs Amicaux 2026 Friendlies 1
France
0 - 0
30'
Côte d'Ivoire
Diffusé sur TF1
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Possession 68% France Côte d'Ivoire
Tirs 4 2 1 2 0 1
Compositions France 4-2-3-1 Côte d'Ivoire 4-4-2
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 FRA N NUL 2 CIV
2460 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Fautes subies
#1 Flag France Adrien Rabiot 2 #2 Flag Côte d'Ivoire Oumar Diakité 2
Passes (%)
#1 Flag France Aurélien Tchouameni 30/30 100% #2 Flag France Dayot Upamecano 32/33 97%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
V
V
V
N
V
V
D
V
V
Rencontres précédentes
50% 1 Victoire 50% 1 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

William Saliba William Saliba Coup Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Maladie Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Blessure à la hanche Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou
Clément Akpa Clément Akpa Blessure à l'aine

Match France - Côte d'Ivoire en direct commenté

Friendlies 1 de Matchs Amicaux - jeudi 4 juin 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre France et Côte d'Ivoire (Matchs Amicaux, Friendlies 1)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Friendlies 1 de Matchs Amicaux entre France et Côte d'Ivoire. Ce match aura lieu le jeudi 4 juin 2026 à 21:10. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : France et Côte d'Ivoire.

On en parle

Arbitres

Sebastian Gishamer arbitre principal
Roland Riedel arbitre assistant
Santino Schreiner arbitre assistant
Arnes Talic quatrième arbitre
Christopher Jäeger arbitre VAR
Manuel Schüttengruber arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau Nantes
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
  • Année de construction : 1984
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 38285
  • Affluence moyenne : 20288
  • Affluence maximum : 36609
  • % de remplissage : 55

Match en direct

Date 04 juin 2026 21:10
Compétition Matchs Amicaux
Saison 2026
Phase Friendlies 1
Diffusion TF1
Code FRA-CIV
Zone International
Équipe à domicile France
Équipe à l'extérieur Côte d'Ivoire
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre France et Côte d'Ivoire en France ?

Le match est à suivre en direct le 04 juin 2026 à 21:10 sur TF1.

Quelles sont les compositions officielles du match entre France et Côte d'Ivoire ?

France : le coach D. Deschamps a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Maignan, T. Hernández, I. Konaté, D. Upamecano, J. Koundé, A. Rabiot, A. Tchouameni, M. Thuram, Cherki, M. Olise, K. Mbappé.

Côte d'Ivoire : de son côté, l'équipe dirigée par E. Faé évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : Y. Fofana, G. Konan, E. Agbadou, W. Singo, G. Doué, S. Adingra, S. Fofana, F. Kessié, Y. Diomandé, O. Diakité, E. Wahi.

Qui arbitre le match France Côte d'Ivoire ?

Sebastian Gishamer est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match France Côte d'Ivoire ?

Nantes accueille le match au Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau.

Quelle est la date et l'heure du match France Côte d'Ivoire ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 juin 2026, coup d'envoi 21:10.

Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier