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Match France - Côte d'Ivoire en direct commenté
Friendlies 1 de Matchs Amicaux - jeudi 4 juin 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre France et Côte d'Ivoire (Matchs Amicaux, Friendlies 1)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Friendlies 1 de Matchs Amicaux entre France et Côte d'Ivoire. Ce match aura lieu le jeudi 4 juin 2026 à 21:10. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : France et Côte d'Ivoire.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre France et Côte d'Ivoire en France ?
Le match est à suivre en direct le 04 juin 2026 à 21:10 sur TF1.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre France et Côte d'Ivoire ?
France : le coach D. Deschamps a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Maignan, T. Hernández, I. Konaté, D. Upamecano, J. Koundé, A. Rabiot, A. Tchouameni, M. Thuram, Cherki, M. Olise, K. Mbappé.
Côte d'Ivoire : de son côté, l'équipe dirigée par E. Faé évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : Y. Fofana, G. Konan, E. Agbadou, W. Singo, G. Doué, S. Adingra, S. Fofana, F. Kessié, Y. Diomandé, O. Diakité, E. Wahi.
- Qui arbitre le match France Côte d'Ivoire ?
Sebastian Gishamer est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match France Côte d'Ivoire ?
Nantes accueille le match au Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau.
- Quelle est la date et l'heure du match France Côte d'Ivoire ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 juin 2026, coup d'envoi 21:10.