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Match France - Sénégal en direct commenté
1re journée de Coupe du Monde - mardi 16 juin 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre France et Sénégal (Coupe du Monde, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Coupe du Monde entre France et Sénégal. Ce match aura lieu le mardi 16 juin 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : France et Sénégal.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre France et Sénégal en France ?
Le match est à suivre en direct le 16 juin 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.
- Où voir le match France Sénégal en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre France et Sénégal ?
France : le coach D. Deschamps a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Maignan, T. Hernández, W. Saliba, D. Upamecano, J. Koundé, A. Rabiot, A. Tchouameni, D. Doué, O. Dembélé, M. Olise, K. Mbappé.
Sénégal : de son côté, l'équipe dirigée par P. Thiaw évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : É. Mendy, E. Diouf, M. Niakhaté, K. Koulibaly, K. Diatta, P. Gueye, I. Gueye, L. Camara, S. Mané, N. Jackson, I. Sarr.
- Qui arbitre le match France Sénégal ?
Alireza Faghani est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match France Sénégal ?
East Rutherford, New Jersey accueille le match au New York New Jersey Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match France Sénégal ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 16 juin 2026, coup d'envoi 21:00.