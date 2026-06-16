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Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 1re journée
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Sénégal
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Côtes en live 1 1.96 N 2.80 2 4.60 winamax boost x10
Classement live 1 France 1 2 Sénégal 1
Possession 56% France Sénégal
Tirs 1 1 4 0 1 5
Grosses occasions créées 100% Sénégal 1 France 0
Compositions France 4-2-3-1 Sénégal 4-3-3
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Prono

Qui va gagner ?
FRA
NUL
SEN
1 1.5 N 4.55 2 6
Parier sur Winamax boost x10 Jouer comporte des risques : endettement, dépendance. Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)
3032 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Sénégal El Hadji Malick Diouf 1
Dribbles réussis
#1 Flag Sénégal Krépin Diatta 2
Fautes subies
#1 Flag Sénégal Sadio Mané 3
Tirs (%)
#1 Flag Sénégal Ismaïla Sarr 0/3 0%
Dépossédé du ballon
#1 Flag Sénégal Nicolas Jackson 4
Duels gagnés (%)
#1 Flag Sénégal Krépin Diatta 5/5 100% #2 Flag Sénégal Sadio Mané 5/7 71% #3 Flag France Dayot Upamecano 4/6 67%
Interceptions
#1 Flag France Dayot Upamecano 2 #2 Flag Sénégal Pape Gueye 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag France Aurélien Tchouameni 2/2 100% #2 Flag France Theo Hernández 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Sénégal Nicolas Jackson 0/9 0% #2 Flag France Désiré Doué 0/5 0% #3 Flag Sénégal Ismaïla Sarr 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Flag France Désiré Doué 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Sénégal Nicolas Jackson 0/3 0% #2 Flag Sénégal Ismaïla Sarr 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag France William Saliba 41/44 93% #2 Flag Sénégal Moussa Niakhaté 32/35 91% #3 Flag France Aurélien Tchouameni 40/45 89%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
50% 38% 12%
Série en cours
V
D
V
V
V
N
D
V
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

William Saliba William Saliba Coup William Saliba William Saliba Blessure au dos Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Maladie Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Blessure à la hanche Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou

Top commentaires

Doudou 21:35 On n'était pas bon avant la pause pub. Maintenant on est mauvais 8 Répondre
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Match France - Sénégal en direct commenté

1re journée de Coupe du Monde - mardi 16 juin 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre France et Sénégal (Coupe du Monde, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Coupe du Monde entre France et Sénégal. Ce match aura lieu le mardi 16 juin 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : France et Sénégal.

On en parle

Arbitres

Alireza Faghani arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
George Lakrindis arbitre assistant
Andrew Lindsay arbitre assistant
Sandro Schärer quatrième arbitre
Armando Villarreal arbitre VAR
Abdullah Atif Abdulrhman Al Shehri arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

New York New Jersey Stadium East Rutherford, New Jersey
New York New Jersey Stadium
  • Année de construction : 2010
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 82500
  • Affluence moyenne : 48328
  • Affluence maximum : 80663
  • Affluence minimum : 29321
  • % de remplissage : 59

Match en direct

Date 16 juin 2026 21:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase Phase de poules - Groupe I - journée 1
Diffusion beIN SPORTS 1, M6
Code FRA-SEN
Zone International
Équipe à domicile France
Équipe à l'extérieur Sénégal
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre France et Sénégal en France ?

Le match est à suivre en direct le 16 juin 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.

Où voir le match France Sénégal en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre France et Sénégal ?

France : le coach D. Deschamps a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Maignan, T. Hernández, W. Saliba, D. Upamecano, J. Koundé, A. Rabiot, A. Tchouameni, D. Doué, O. Dembélé, M. Olise, K. Mbappé.

Sénégal : de son côté, l'équipe dirigée par P. Thiaw évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : É. Mendy, E. Diouf, M. Niakhaté, K. Koulibaly, K. Diatta, P. Gueye, I. Gueye, L. Camara, S. Mané, N. Jackson, I. Sarr.

Qui arbitre le match France Sénégal ?

Alireza Faghani est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match France Sénégal ?

East Rutherford, New Jersey accueille le match au New York New Jersey Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match France Sénégal ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 16 juin 2026, coup d'envoi 21:00.

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