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2 - 0
65'
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 1re journée
Argentine
2 - 0
MT : 1-0
65'
Algérie
Regarder en direct sur beIN SPORTS
Temps forts
60'
2 - 0
L. Messi
mi-temps
1 - 0
17'
1 - 0
L. Messi (PD R. De Paul)
Voir le live commenté
Classement live 1 Argentine 3 4 Algérie 0
Possession 51% Argentine Algérie
Tirs 9 5 4 4 1 5
Grosses occasions créées 100% Algérie 1 Argentine 0
Compositions Argentine 4-4-2 Algérie 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 ARG N NUL 2 ALG
Parier sur Winamax boost x10 Jouer comporte des risques : endettement, dépendance. Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)
2095 participants Terminé
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Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Algérie Ibrahim Maza 1
Tirs (%)
#1 Flag Argentine Lionel Messi 2/4 50%
Dribbles réussis
#1 Flag Algérie Ibrahim Maza 2
Fautes subies
#1 Flag Algérie Aïssa Mandi 3 #2 Flag Algérie Ibrahim Maza 2
Duels gagnés (%)
#1 Flag Argentine Thiago Almada 4/6 67% #2 Flag Algérie Rayan Aït-Nouri 6/10 60% #3 Flag Argentine Rodrigo De Paul 4/7 57%
Interceptions
#1 Flag Argentine Rodrigo De Paul 2 #2 Flag Algérie Nabil Bentaleb 2 #3 Flag Algérie Aïssa Mandi 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Algérie Rafik Belghali 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Argentine Lionel Messi 0/5 0% #2 Flag Argentine Lautaro Martínez 0/5 0% #3 Flag Argentine Enzo Fernández 0/5 0%
Passes (%)
#1 Flag Algérie Luca Zidane 34/34 100% #2 Flag Argentine Cristian Romero 56/57 98% #3 Flag Argentine Enzo Fernández 53/55 96%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
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V
V
V
N
V
D
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Cristian Romero Cristian Romero Blessure à l'orteil Cristian Romero Cristian Romero Lésion du ligament collatéral tibial du genou Enzo Barrenechea Enzo Barrenechea Inconnu Nicolás Tagliafico Nicolás Tagliafico Blessure au mollet Emiliano Martínez Emiliano Martínez Doigt cassé
Samir Chergui Samir Chergui Blessure musculaire

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JanDam 03:20 MESSIIIIIIIII 4 Répondre
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Match Argentine - Algérie en direct commenté

1re journée de Coupe du Monde - mercredi 17 juin 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Argentine et Algérie (Coupe du Monde, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Coupe du Monde entre Argentine et Algérie. Ce match aura lieu le mercredi 17 juin 2026 à 03:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Argentine et Algérie.

On en parle

Arbitres

Szymon Marciniak arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Adam Kupsik arbitre assistant
Tomasz Listkiewicz arbitre assistant
Campbell-Kirk Kawana-Waugh quatrième arbitre
Dennis Johan Higler arbitre VAR
Tomasz Kwiatkowski arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Kansas City Stadium Kansas City, Missouri
Kansas City Stadium
  • Année de construction : 1972
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 69045
  • Affluence moyenne : 72610
  • Affluence maximum : 72610
  • Affluence minimum : 72610
  • % de remplissage : 91

Match en direct

Date 17 juin 2026 03:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase Phase de poules - Groupe J - journée 1
Diffusion beIN SPORTS 1
Code ARG-ALG
Zone International
Équipe à domicile Argentine
Équipe à l'extérieur Algérie
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Argentine et Algérie en France ?

Le match est à suivre en direct le 17 juin 2026 à 03:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Argentine Algérie en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Argentine et Algérie ?

Argentine : le coach L. Scaloni a choisi une formation en 4-4-2 : E. Martínez, F. Medina, Lisandro Martínez, C. Romero, G. Montiel, T. Almada, E. Fernández, A. Mac Allister, R. De Paul, L. Martínez, L. Messi.

Algérie : de son côté, l'équipe dirigée par V. Petković évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : L. Zidane, R. Aït-Nouri, R. Bensebaini, A. Mandi, R. Belghali, N. Bentaleb, H. Boudaoui, F. Chaïbi, I. Maza, A. Hadj Moussa, A. Gouiri.

Qui arbitre le match Argentine Algérie ?

Szymon Marciniak est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Argentine Algérie ?

Kansas City, Missouri accueille le match au Kansas City Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Argentine Algérie ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 juin 2026, coup d'envoi 03:00.

Qui a marqué des buts pour Argentine ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Argentine : L. Messi 17' 60'.

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JanDam 03:20 MESSIIIIIIIII 4 Répondre
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