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Match Argentine - Algérie en direct commenté
1re journée de Coupe du Monde - mercredi 17 juin 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Argentine et Algérie (Coupe du Monde, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Coupe du Monde entre Argentine et Algérie. Ce match aura lieu le mercredi 17 juin 2026 à 03:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Argentine et Algérie.
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FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Argentine et Algérie en France ?
Le match est à suivre en direct le 17 juin 2026 à 03:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Argentine Algérie en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Argentine et Algérie ?
Argentine : le coach L. Scaloni a choisi une formation en 4-4-2 : E. Martínez, F. Medina, Lisandro Martínez, C. Romero, G. Montiel, T. Almada, E. Fernández, A. Mac Allister, R. De Paul, L. Martínez, L. Messi.
Algérie : de son côté, l'équipe dirigée par V. Petković évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : L. Zidane, R. Aït-Nouri, R. Bensebaini, A. Mandi, R. Belghali, N. Bentaleb, H. Boudaoui, F. Chaïbi, I. Maza, A. Hadj Moussa, A. Gouiri.
- Qui arbitre le match Argentine Algérie ?
Szymon Marciniak est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Argentine Algérie ?
Kansas City, Missouri accueille le match au Kansas City Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Argentine Algérie ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 juin 2026, coup d'envoi 03:00.
- Qui a marqué des buts pour Argentine ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Argentine : L. Messi 17' 60'.