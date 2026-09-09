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5 - 1
84'
Ligue des Champions UEFA 2026/2027 1re journée
PSG
5 - 1
MT : 3-0
84'
Slovan
Regarder en direct sur CANAL+
Temps forts
59'
5 - 1
(PD T. Barseghyan) S. Camara
57'
5 - 0
Ferran Torres (PD O. Dembélé)
47'
4 - 0
Ferran Torres (PD M. Akliouche)
mi-temps
3 - 0
31'
3 - 0
Ferran Torres (PD O. Dembélé)
23'
2 - 0
O. Dembélé (PD Dro Fernández)
17'
1 - 0
O. Dembélé
Voir le live commenté
Classement live 2 PSG 3 36 Slovan 0
Possession 73% PSG Slovan
Tirs 32 20 3 12 2 5
Grosses occasions créées 83% PSG 5 Slovan 1
Compositions PSG 4-3-3 Slovan 4-3-3
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Prono

Qui va gagner ?
1 PSG N NUL 2 SLO
1227 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé 3 #2 Logo Paris Saint-Germain Ferran Torres 2 #3 Logo Slovan Bratislava Tigran Barseghyan 1
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 2/2 100% #2 Logo Paris Saint-Germain Ferran Torres 3/6 50% #3 Logo Paris Saint-Germain Achraf Hakimi 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé 4 #2 Logo Slovan Bratislava Suleiman Camara 2 #3 Logo Slovan Bratislava Kenan Bajrič 2
Fautes subies
#1 Logo Slovan Bratislava Suleiman Camara 3 #2 Logo Paris Saint-Germain Maghnes Akliouche 2
Ballons touchés
#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 113 #2 Logo Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 104
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 0/3 0% #2 Logo Paris Saint-Germain Maghnes Akliouche 0/3 0% #3 Logo Slovan Bratislava Suleiman Camara 1/4 25%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Paris Saint-Germain Ferran Torres 4 #2 Logo Paris Saint-Germain Maghnes Akliouche 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Slovan Bratislava Peter Pokorný 7/10 70% #2 Logo Slovan Bratislava Sandro Cruz 6/9 67% #3 Logo Slovan Bratislava Suleiman Camara 8/14 57%
Interceptions
#1 Logo Slovan Bratislava Peter Pokorný 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Slovan Bratislava Sandro Cruz 2/2 100% #2 Logo Paris Saint-Germain Ilya Zabarnyi 3/4 75% #3 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Slovan Bratislava Rash Rahim Ibrahim 0/6 0% #2 Logo Paris Saint-Germain Ferran Torres 0/6 0% #3 Logo Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Slovan Bratislava Andraž Šporar 0/3 0% #2 Logo Slovan Bratislava Rash Rahim Ibrahim 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 102/106 96% #2 Logo Paris Saint-Germain Dro Fernández 48/50 96% #3 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 36/38 95%
Corners et centres réussis
#1 Logo Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé 3
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 40 #2 Logo Paris Saint-Germain Achraf Hakimi 33 #3 Logo Paris Saint-Germain Maghnes Akliouche 33
Passes (%)
#1 Logo Slovan Bratislava Dominik Takáč 22/42 52%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
D
N
N
D
V
V
N
V
V
N
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Maladie Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Blessure à la hanche Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou

Top commentaires

Shoota Babylone 21:20 Dommage pour Mendes.. 9 Répondre
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Match PSG - Slovan en direct commenté

1re journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 9 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Slovan (Ligue des Champions UEFA, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue des Champions UEFA entre PSG et Slovan. Ce match aura lieu le mercredi 9 septembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Slovan.

On en parle

Arbitres

Mykola Balakin arbitre principal
0
1
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Viktor Matiash arbitre assistant
Oleksandr Berkut arbitre assistant
Dmytro Panchyshyn quatrième arbitre
Matej Jug arbitre VAR
Michael Salisbury arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Parc des Princes Paris
Parc des Princes
  • Année de construction : 1897
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 47929
  • Affluence moyenne : 37227
  • Affluence maximum : 47929
  • % de remplissage : 79

Match en direct

Date 09 septembre 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions
Saison 2026/2027
Phase Phase de Ligue - journée 1
Diffusion CANAL+
Code PSG-SLO
Zone Europe
Équipe à domicile Paris Saint-Germain
Équipe à l'extérieur Slovan Bratislava
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Slovan en France ?

Le match est à suivre en direct le 09 septembre 2026 à 21:00 sur CANAL+.

Où voir le match PSG Slovan en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions probables du match entre PSG et Slovan ?

Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : M. Safonov, Nuno Mendes, W. Pacho, I. Zabarnyi, A. Hakimi, Fabián Ruiz, Vitinha, Dro Fernández, M. Akliouche, O. Dembélé, Ferran Torres.

Slovan Bratislava : de son côté, l'équipe dirigée par Y. Touré évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : D. Takáč, Sandro Cruz, K. Bajrič, S. Marković, C. Blackman, R. Ibrahim, P. Pokorný, C. Martínez, S. Camara, A. Šporar, T. Barseghyan.

Qui arbitre le match PSG Slovan ?

Mykola Balakin est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match PSG Slovan ?

Paris accueille le match au Parc des Princes.

Quelle est la date et l'heure du match PSG Slovan ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 09 septembre 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour PSG ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : O. Dembélé 17' 23', Ferran Torres 31' 47' 57'.

Qui a marqué le but pour Slovan ?

Un seul but a été inscrit pour Slovan par S. Camara 59'.

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Shoota Babylone 21:20 Dommage pour Mendes.. 9 Répondre
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