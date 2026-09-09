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Match PSG - Slovan en direct commenté
1re journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 9 septembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Slovan (Ligue des Champions UEFA, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue des Champions UEFA entre PSG et Slovan. Ce match aura lieu le mercredi 9 septembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Slovan.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Slovan en France ?
Le match est à suivre en direct le 09 septembre 2026 à 21:00 sur CANAL+.
- Où voir le match PSG Slovan en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions probables du match entre PSG et Slovan ?
Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : M. Safonov, Nuno Mendes, W. Pacho, I. Zabarnyi, A. Hakimi, Fabián Ruiz, Vitinha, Dro Fernández, M. Akliouche, O. Dembélé, Ferran Torres.
Slovan Bratislava : de son côté, l'équipe dirigée par Y. Touré évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : D. Takáč, Sandro Cruz, K. Bajrič, S. Marković, C. Blackman, R. Ibrahim, P. Pokorný, C. Martínez, S. Camara, A. Šporar, T. Barseghyan.
- Qui arbitre le match PSG Slovan ?
Mykola Balakin est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match PSG Slovan ?
Paris accueille le match au Parc des Princes.
- Quelle est la date et l'heure du match PSG Slovan ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 09 septembre 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour PSG ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : O. Dembélé 17' 23', Ferran Torres 31' 47' 57'.
- Qui a marqué le but pour Slovan ?
Un seul but a été inscrit pour Slovan par S. Camara 59'.