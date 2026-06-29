Menu Rechercher
0 - 0
16'
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 16èmes de finale
Brésil
0 - 0
16'
Japon
Regarder en direct sur Prime Video
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Côtes en live 1 1.82 N 2.95 2 4.40 winamax bonus 100€
Possession 69% Brésil Japon
Tirs 4 3 1 1 0 1
Compositions Brésil 4-3-3 Japon 3-4-2-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
BRA
NUL
JAP
1 1.75 N 3.6 2 5
980 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Fautes subies
#1 Flag Brésil Vinícius Júnior 2
Tirs (%)
#1 Flag Brésil Bruno Guimarães 0/3 0%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
48% 35% 17%
Série en cours
V
V
N
V
V
N
V
N
V
V
Rencontres précédentes
67% 2 Victoires 0% 0 Nul 33% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Rodrygo Rodrygo Lésion du ligament croisé antérieur du genou Kaio Jorge Kaio Jorge Blessure à la cuisse Wesley Wesley Blessure musculaire Alex Sandro Alex Sandro Blessure à la cuisse Igor Thiago Igor Thiago Blessure au genou Sávio Sávio Blessure au genou Raphinha Raphinha Ischio-jambiers Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Ederson Ederson Blessure à l'oeil Gabriel Sara Gabriel Sara Blessure musculaire
Shuto Machino Shuto Machino Maladie Shunsuke Mito Shunsuke Mito Inconnu Takefusa Kubo Takefusa Kubo Blessure au genou Takumi Minamino Takumi Minamino Lésion du ligament croisé antérieur du genou Ko Itakura Ko Itakura Ischio-jambiers

Top commentaires

ghyom 19:10 Paqueta en pleine tête ! La chute est tellement comique ! XD 2 Répondre
Voir tous les commentaires (14)

Match Brésil - Japon en direct commenté

16èmes de finale de Coupe du Monde - lundi 29 juin 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Brésil et Japon (Coupe du Monde, 16èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16èmes de finale de Coupe du Monde entre Brésil et Japon. Ce match aura lieu le lundi 29 juin 2026 à 19:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Brésil et Japon.

On en parle

Arbitres

Maurizio Mariani arbitre principal
0
1.3
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Alberto Tegoni arbitre assistant
Daniele Bindoni arbitre assistant
Sandro Schärer quatrième arbitre
Ivan Bebek arbitre VAR
Marco Di Bello arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Houston Stadium Houston, Texas
Houston Stadium
  • Année de construction : 2002
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 68777
  • Affluence moyenne : 60109
  • Affluence maximum : 68777
  • Affluence minimum : 43036
  • % de remplissage : 96

Match en direct

Date 29 juin 2026 19:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase 16èmes de finale
Diffusion Prime Video, M6
Code BRA-JAP
Zone International
Équipe à domicile Brésil
Équipe à l'extérieur Japon
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Brésil et Japon en France ?

Le match est à suivre en direct le 29 juin 2026 à 19:00 sur Prime Video ou M6.

Où voir le match Brésil Japon en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Prime Video.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Brésil et Japon ?

Brésil : le coach C. Ancelotti a choisi une formation en 4-3-3 : Alisson Becker, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Danilo, Lucas Paquetá, Casemiro, Bruno Guimarães, Vinícius Júnior, Matheus Cunha, Rayan.

Japon : de son côté, l'équipe dirigée par H. Moriyasu évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : Z. Suzuki, H. Ito, S. Taniguchi, T. Tomiyasu, K. Nakamura, D. Kamada, K. Sano, R. Dōan, D. Maeda, J. Ito, A. Ueda.

Qui arbitre le match Brésil Japon ?

Maurizio Mariani est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Brésil Japon ?

Houston, Texas accueille le match au Houston Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Brésil Japon ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 29 juin 2026, coup d'envoi 19:00.

Top commentaires

ghyom 19:10 Paqueta en pleine tête ! La chute est tellement comique ! XD 2 Répondre
Voir tous les commentaires (14)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier