Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Top commentaires
Match Brésil - Japon en direct commenté
16èmes de finale de Coupe du Monde - lundi 29 juin 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Brésil et Japon (Coupe du Monde, 16èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16èmes de finale de Coupe du Monde entre Brésil et Japon. Ce match aura lieu le lundi 29 juin 2026 à 19:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Brésil et Japon.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Brésil et Japon en France ?
Le match est à suivre en direct le 29 juin 2026 à 19:00 sur Prime Video ou M6.
- Où voir le match Brésil Japon en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Prime Video.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Brésil et Japon ?
Brésil : le coach C. Ancelotti a choisi une formation en 4-3-3 : Alisson Becker, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Danilo, Lucas Paquetá, Casemiro, Bruno Guimarães, Vinícius Júnior, Matheus Cunha, Rayan.
Japon : de son côté, l'équipe dirigée par H. Moriyasu évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : Z. Suzuki, H. Ito, S. Taniguchi, T. Tomiyasu, K. Nakamura, D. Kamada, K. Sano, R. Dōan, D. Maeda, J. Ito, A. Ueda.
- Qui arbitre le match Brésil Japon ?
Maurizio Mariani est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Brésil Japon ?
Houston, Texas accueille le match au Houston Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Brésil Japon ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 29 juin 2026, coup d'envoi 19:00.