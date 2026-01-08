Prono
Match PSG - Marseille en direct commenté
Finale de Trophée des Champions - jeudi 8 janvier 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Marseille (Trophée des Champions, Finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Finale de Trophée des Champions entre PSG et Marseille. Ce match aura lieu le jeudi 8 janvier 2026 à 19:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Marseille.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Marseille en France ?
Le match est à suivre en direct le 08 janvier 2026 à 19:00 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match PSG Marseille en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Marseille ?
Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : L. Chevalier, Nuno Mendes, W. Pacho, Marquinhos, W. Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves, K. Kvaratskhelia, O. Dembélé, D. Doué.
Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par R. De Zerbi évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : G. Rulli, F. Medina, L. Balerdi, B. Pavard, Emerson, P. Højbjerg, G. Kondogbia, T. Weah, Igor Paixão, A. Gouiri, M. Greenwood.
- Qui arbitre le match PSG Marseille ?
Thomas Léonard est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match PSG Marseille ?
Ardhiyah accueille le match au Jaber Al-Ahmad International Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match PSG Marseille ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 08 janvier 2026, coup d'envoi 19:00.
- Qui a marqué le but pour PSG ?
Un seul but a été inscrit pour PSG par O. Dembélé 13'.