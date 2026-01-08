Menu Rechercher
1 - 0
49'
Trophée des Champions 2025/2026 Finale
PSG
1 - 0
MT : 1-0
49'
Marseille
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
1 - 0
13'
1 - 0
O. Dembélé (PD Vitinha)
Voir le live commenté
Possession 51% PSG Marseille
Tirs 8 6 10 2 2 12
Compositions PSG 4-3-3 Marseille 3-4-3
Qui va gagner ?
1 PSG N NUL 2 OM
3242 participants Terminé
Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé 1/2 50% #2 Logo Marseille Leonardo Balerdi 1/2 50%
Fautes subies
#1 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 2 #2 Logo Paris Saint-Germain Nuno Mendes 2 #3 Logo Marseille Emerson 2
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 0/3 0% #2 Logo Marseille Mason Greenwood 0/2 0% #3 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Nuno Mendes 32/32 100% #2 Logo Paris Saint-Germain Marquinhos 30/31 97% #3 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 34/37 92%

Série en cours
V
V
V
V
N
D
V
V
V
D
Rencontres précédentes
59% 32 Victoires 17% 9 Nuls 24% 13 Victoires

Matvey Safonov Matvey Safonov Blessure à la main Kang-In Lee Kang-In Lee Ischio-jambiers Quentin Ndjantou Quentin Ndjantou Blessure musculaire Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou
Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la cuisse Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Maladie Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à la hanche

Roro 18:55 Salut à tous, bon match et aller Paris🔵🔴 6 Répondre
Match PSG - Marseille en direct commenté

Finale de Trophée des Champions - jeudi 8 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Marseille (Trophée des Champions, Finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Finale de Trophée des Champions entre PSG et Marseille. Ce match aura lieu le jeudi 8 janvier 2026 à 19:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Marseille.

Arbitres

Thomas Léonard arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Huseyin Ocak arbitre assistant
Ludovic Reyes arbitre assistant
Guillaume Paradis quatrième arbitre
Julien Schmitt arbitre VAR
Bastien Dechepy arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Jaber Al-Ahmad International Stadium Ardhiyah
Jaber Al-Ahmad International Stadium
  • Année de construction : 2009
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 60000
  • Affluence moyenne : 9520
  • Affluence maximum : 58000
  • % de remplissage : 23

Date 08 janvier 2026 19:00
Compétition Trophée des Champions
Saison 2025/2026
Phase Finale
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code PSG-OM
Zone France
Équipe à domicile Paris Saint-Germain
Équipe à l'extérieur Olympique de Marseille
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Marseille en France ?

Le match est à suivre en direct le 08 janvier 2026 à 19:00 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match PSG Marseille en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Marseille ?

Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : L. Chevalier, Nuno Mendes, W. Pacho, Marquinhos, W. Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves, K. Kvaratskhelia, O. Dembélé, D. Doué.

Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par R. De Zerbi évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : G. Rulli, F. Medina, L. Balerdi, B. Pavard, Emerson, P. Højbjerg, G. Kondogbia, T. Weah, Igor Paixão, A. Gouiri, M. Greenwood.

Qui arbitre le match PSG Marseille ?

Thomas Léonard est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match PSG Marseille ?

Ardhiyah accueille le match au Jaber Al-Ahmad International Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match PSG Marseille ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 08 janvier 2026, coup d'envoi 19:00.

Qui a marqué le but pour PSG ?

Un seul but a été inscrit pour PSG par O. Dembélé 13'.

