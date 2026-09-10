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4 - 0
82'
Ligue des Champions UEFA 2026/2027 1re journée
Man United
4 - 0
MT : 3-0
82'
Sabah
Diffusé sur CANAL+ LIVE 3
Temps forts
68'
4 - 0
Lisandro Martínez
mi-temps
3 - 0
45'
3 - 0
B. Šeško
43'
2 - 0
Bruno Fernandes (PD Y. Tielemans)
27'
1 - 0
Matheus Cunha (PD P. Dorgu)
Voir le live commenté
Classement live 3 Man United 3 35 Sabah 0
Possession 58% Man United Sabah
Tirs 21 11 6 10 0 6
Grosses occasions créées 80% Man United 4 Sabah 1
Compositions Man United 4-2-3-1 Sabah 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 MUN N NUL 2 SAB
397 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Sabah Kaheem Anthony Parris 1 #2 Logo Manchester United FC Bruno Fernandes 1 #3 Logo Manchester United FC Patrick Dorgu 1
Tirs (%)
#1 Logo Manchester United FC Matheus Cunha 3/4 75% #2 Logo Manchester United FC Joshua Zirkzee 2/3 67% #3 Logo Manchester United FC Bruno Fernandes 2/3 67%
Dribbles réussis
#1 Logo Manchester United FC Joshua Zirkzee 2 #2 Logo Manchester United FC Bryan Mbeumo 2 #3 Logo Sabah Ivan Lepinjica 2
Fautes subies
#1 Logo Sabah Joy-Lance Mickels 3 #2 Logo Sabah Akim Zedadka 3 #3 Logo Manchester United FC Patrick Dorgu 2
Tirs (%)
#1 Logo Manchester United FC Noussair Mazraoui 0/4 0% #2 Logo Manchester United FC Patrick Dorgu 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Sabah Tymoteusz Puchacz 4/4 100% #2 Logo Manchester United FC Patrick Dorgu 8/10 80% #3 Logo Manchester United FC Lisandro Martínez 4/5 80%
Interceptions
#1 Logo Sabah Rəhman Daşdəmirov 2 #2 Logo Sabah Ivan Lepinjica 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Sabah Akim Zedadka 3/3 100% #2 Logo Manchester United FC Lisandro Martínez 2/2 100% #3 Logo Manchester United FC Patrick Dorgu 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Sabah Veljko Simić 0/5 0% #2 Logo Manchester United FC Noussair Mazraoui 0/5 0% #3 Logo Manchester United FC Leny Yoro 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Sabah Ivan Lepinjica 0/2 0% #2 Logo Sabah Veljko Simić 0/2 0% #3 Logo Sabah Kaheem Anthony Parris 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Manchester United FC Youri Tielemans 46/47 98% #2 Logo Manchester United FC Kobbie Mainoo 81/83 98% #3 Logo Manchester United FC Patrick Dorgu 37/38 97%
Corners et centres réussis
#1 Logo Manchester United FC Patrick Dorgu 3
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Manchester United FC Kobbie Mainoo 22

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
N
V
D
D
V
V
D
V
D
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Tom Heaton Tom Heaton Ischio-jambiers Kobbie Mainoo Kobbie Mainoo Blessure au mollet Marcus Rashford Marcus Rashford Ischio-jambiers Amad Diallo Amad Diallo Blessure à la cheville Lisandro Martínez Lisandro Martínez Coup Ayden Heaven Ayden Heaven Coup Mason Mount Mason Mount Coup Matthijs de Ligt Matthijs de Ligt Maladie Matthijs de Ligt Matthijs de Ligt Inconnu Manuel Ugarte Manuel Ugarte Lésion du ligament croisé antérieur du genou
Akim Zedadka Akim Zedadka Inconnu

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Match Man United - Sabah en direct commenté

1re journée de Ligue des Champions UEFA - jeudi 10 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Man United et Sabah (Ligue des Champions UEFA, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue des Champions UEFA entre Man United et Sabah. Ce match aura lieu le jeudi 10 septembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Man United et Sabah.

On en parle

Arbitres

Willy Delajod arbitre principal
0
1.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Erwan Finjean arbitre assistant
Valentin Evrard arbitre assistant
Mathieu Vernice quatrième arbitre
Momčilo Marković arbitre VAR
Jérôme Brisard arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Old Trafford Manchester
Old Trafford
  • Année de construction : 1910
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 74244
  • Affluence moyenne : 64733
  • Affluence maximum : 76004
  • % de remplissage : 86

Match en direct

Date 10 septembre 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions
Saison 2026/2027
Phase Phase de Ligue - journée 1
Diffusion CANAL+ LIVE 3
Code MUN-SAB
Zone Europe
Équipe à domicile Manchester United
Équipe à l'extérieur Sabah
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Man United et Sabah en France ?

Le match est à suivre en direct le 10 septembre 2026 à 21:00 sur CANAL+ LIVE 3.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Man United et Sabah ?

Manchester United : le coach M. Carrick a choisi une formation en 4-2-3-1 : S. Lammens, P. Dorgu, Lisandro Martínez, L. Yoro, N. Mazraoui, K. Mainoo, Y. Tielemans, Matheus Cunha, Bruno Fernandes, B. Mbeumo, B. Šeško.

Sabah : de son côté, l'équipe dirigée par V. Dambrauskas évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : S. Pokatilov, T. Puchacz, A. McCarthy, R. Daşdəmirov, A. Zedadka, I. Lepinjica, U. Rakhmonaliev, C. Nwachukwu, V. Simić, K. Parris, J. Mickels.

Qui arbitre le match Man United Sabah ?

Willy Delajod est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Man United Sabah ?

Manchester accueille le match au Old Trafford.

Quelle est la date et l'heure du match Man United Sabah ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 septembre 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Man United ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Man United : Matheus Cunha 27', Bruno Fernandes 43', B. Šeško 45', Lisandro Martínez 68'.

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