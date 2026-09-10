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Match Man United - Sabah en direct commenté
1re journée de Ligue des Champions UEFA - jeudi 10 septembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Man United et Sabah (Ligue des Champions UEFA, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue des Champions UEFA entre Man United et Sabah. Ce match aura lieu le jeudi 10 septembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Man United et Sabah.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Man United et Sabah en France ?
Le match est à suivre en direct le 10 septembre 2026 à 21:00 sur CANAL+ LIVE 3.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Man United et Sabah ?
Manchester United : le coach M. Carrick a choisi une formation en 4-2-3-1 : S. Lammens, P. Dorgu, Lisandro Martínez, L. Yoro, N. Mazraoui, K. Mainoo, Y. Tielemans, Matheus Cunha, Bruno Fernandes, B. Mbeumo, B. Šeško.
Sabah : de son côté, l'équipe dirigée par V. Dambrauskas évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : S. Pokatilov, T. Puchacz, A. McCarthy, R. Daşdəmirov, A. Zedadka, I. Lepinjica, U. Rakhmonaliev, C. Nwachukwu, V. Simić, K. Parris, J. Mickels.
- Qui arbitre le match Man United Sabah ?
Willy Delajod est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Man United Sabah ?
Manchester accueille le match au Old Trafford.
- Quelle est la date et l'heure du match Man United Sabah ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 septembre 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Man United ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Man United : Matheus Cunha 27', Bruno Fernandes 43', B. Šeško 45', Lisandro Martínez 68'.