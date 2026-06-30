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1 - 0
45+3'
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 16èmes de finale
France
1 - 0
45+3'
Suède
Regarder en direct sur Prime Video
Temps forts
45'
1 - 0
K. Mbappé (PD O. Dembélé)
Voir le live commenté
Côtes en live 1 1.08 N 8.00 2 23.0 winamax bonus 100€
Possession 73% France Suède
Tirs 15 9 2 6 1 3
Grosses occasions créées 100% France 1 Suède 0
Compositions France 4-2-3-1 Suède 3-4-3
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Prono

Qui va gagner ?
FRA
NUL
SWE
1 1.26 N 6 2 10.5
1650 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag France Jules Koundé 1
Tirs (%)
#1 Flag France Kylian Mbappé 3/4 75% #2 Flag Suède Alexander Isak 1/2 50% #3 Flag France Adrien Rabiot 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag France Kylian Mbappé 2
Fautes subies
#1 Flag Suède Viktor Gyökeres 4 #2 Flag Suède Yasin Ayari 2
Tirs (%)
#1 Flag France Ousmane Dembélé 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Flag France Kylian Mbappé 4/5 80% #2 Flag Suède Viktor Gyökeres 6/10 60% #3 Flag France William Saliba 4/7 57%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag France William Saliba 3/3 100% #2 Flag France Jules Koundé 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Suède Yasin Ayari 0/5 0% #2 Flag France Adrien Rabiot 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag France Dayot Upamecano 0/2 0% #2 Flag Suède Daniel Svensson 0/2 0% #3 Flag Suède Viktor Gyökeres 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag France Aurélien Tchouameni 31/33 94% #2 Flag France Michael Olise 31/33 94% #3 Flag France William Saliba 29/31 94%
Corners et centres réussis
#1 Flag France Michael Olise 3

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
59% 34% 7%
Série en cours
V
V
V
V
D
N
D
V
N
D
Rencontres précédentes
60% 3 Victoires 0% 0 Nul 40% 2 Victoires

Blessures & suspensions

N'Golo Kanté N'Golo Kanté Blessure au genou Marcus Thuram Marcus Thuram Blessure au mollet Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni Coup Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Maladie Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Blessure à la hanche Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou
Alexander Isak Alexander Isak Blessure à la cuisse Alexander Bernhardsson Alexander Bernhardsson Blessure musculaire Isak Hien Isak Hien Ischio-jambiers Mattias Svanberg Mattias Svanberg Blessure à l'épaule

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Match France - Suède en direct commenté

16èmes de finale de Coupe du Monde - mardi 30 juin 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre France et Suède (Coupe du Monde, 16èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16èmes de finale de Coupe du Monde entre France et Suède. Ce match aura lieu le mardi 30 juin 2026 à 23:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : France et Suède.

On en parle

Arbitres

Danny Desmond Makkelie arbitre principal
0
3
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Jan de Vries arbitre assistant
Hessel Steegstra arbitre assistant
Mary Victoria Penso quatrième arbitre
Bram Van Driessche arbitre VAR
Dennis Johan Higler arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

New York New Jersey Stadium East Rutherford, New Jersey
New York New Jersey Stadium
  • Année de construction : 2010
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 80663
  • Affluence moyenne : 52240
  • Affluence maximum : 68324
  • Affluence minimum : 29321
  • % de remplissage : 72

Match en direct

Date 30 juin 2026 23:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase 16èmes de finale
Diffusion Prime Video, M6
Code FRA-SWE
Zone International
Équipe à domicile France
Équipe à l'extérieur Suède
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre France et Suède en France ?

Le match est à suivre en direct le 30 juin 2026 à 23:00 sur Prime Video ou M6.

Où voir le match France Suède en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Prime Video.

Quelles sont les compositions officielles du match entre France et Suède ?

France : le coach G. Stéphan a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Maignan, L. Digne, W. Saliba, D. Upamecano, J. Koundé, A. Rabiot, A. Tchouameni, B. Barcola, M. Olise, O. Dembélé, K. Mbappé.

Suède : de son côté, l'équipe dirigée par G. Potter évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : J. Widell Zetterström, G. Gudmundsson, V. Lindelöf, G. Lagerbielke, D. Svensson, Y. Ayari, L. Bergvall, E. Stroud, A. Isak, V. Gyökeres, A. Elanga.

Qui arbitre le match France Suède ?

Danny Desmond Makkelie est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match France Suède ?

East Rutherford, New Jersey accueille le match au New York New Jersey Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match France Suède ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 30 juin 2026, coup d'envoi 23:00.

Qui a marqué le but pour France ?

Un seul but a été inscrit pour France par K. Mbappé 45'.

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