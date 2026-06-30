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Match France - Suède en direct commenté
16èmes de finale de Coupe du Monde - mardi 30 juin 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre France et Suède (Coupe du Monde, 16èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16èmes de finale de Coupe du Monde entre France et Suède. Ce match aura lieu le mardi 30 juin 2026 à 23:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : France et Suède.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre France et Suède en France ?
Le match est à suivre en direct le 30 juin 2026 à 23:00 sur Prime Video ou M6.
- Où voir le match France Suède en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Prime Video.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre France et Suède ?
France : le coach G. Stéphan a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Maignan, L. Digne, W. Saliba, D. Upamecano, J. Koundé, A. Rabiot, A. Tchouameni, B. Barcola, M. Olise, O. Dembélé, K. Mbappé.
Suède : de son côté, l'équipe dirigée par G. Potter évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : J. Widell Zetterström, G. Gudmundsson, V. Lindelöf, G. Lagerbielke, D. Svensson, Y. Ayari, L. Bergvall, E. Stroud, A. Isak, V. Gyökeres, A. Elanga.
- Qui arbitre le match France Suède ?
Danny Desmond Makkelie est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match France Suède ?
East Rutherford, New Jersey accueille le match au New York New Jersey Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match France Suède ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 30 juin 2026, coup d'envoi 23:00.
- Qui a marqué le but pour France ?
Un seul but a été inscrit pour France par K. Mbappé 45'.