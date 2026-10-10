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1 - 0
33'
Ligue 1 McDonald's 2026/2027 6e journée
PSG
1 - 0
33'
Le Mans
Diffusé sur DAZN, Ligue 1+ 2
Temps forts
20'
1 - 0
Lucas Beraldo (SP)
Voir le live commenté
Classement live 5 PSG 11 11 Le Mans 6
Possession 67% PSG Le Mans
Tirs 6 4 3 2 0 3
Grosses occasions créées 50% Le Mans 1 PSG 1
Compositions PSG 4-3-3 Le Mans 3-5-2
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Prono

Qui va gagner ?
1 PSG N NUL 2 LEM
646 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Le Mans FC Habib Diallo 1 #2 Logo Paris Saint-Germain Maghnes Akliouche 1
Fautes subies
#1 Logo Paris Saint-Germain Lucas Digne 2
Tirs (%)
#1 Logo Le Mans FC Jean Vercruysse 0/2 0% #2 Logo Paris Saint-Germain Achraf Hakimi 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Lucas Digne 5/6 83%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Lucas Digne 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Le Mans FC Alexandre Lauray 0/4 0% #2 Logo Le Mans FC Habib Diallo 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Le Mans FC Habib Diallo 0/4 0% #2 Logo Le Mans FC Alexandre Lauray 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Ilya Zabarnyi 31/31 100% #2 Logo Paris Saint-Germain Lucas Digne 31/33 94% #3 Logo Paris Saint-Germain Lucas Hernández 30/33 91%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
V
V
D
N
D
V
N
N
D
Rencontres précédentes
67% 10 Victoires 20% 3 Nuls 13% 2 Victoires

Blessures & suspensions

Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Maladie Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Blessure à la hanche Senny Mayulu Senny Mayulu Blessure à l'aine Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou
Samuel Yohou Samuel Yohou Blessure à la cuisse Adil Bourabaa Adil Bourabaa Blessure à la cheville Djibril Sidibé Djibril Sidibé Blessure musculaire Djibril Sidibé Djibril Sidibé Accumulation de cartons jaunes

Top commentaires

🔴 TIC✌️TAC 🔵 20:49 Bon match à tous et allez Paris 🔴🏆🔵 3 Répondre
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Match PSG - Le Mans en direct commenté

6e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 10 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Le Mans (Ligue 1 McDonald's, 6e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Le Mans. Ce match aura lieu le samedi 10 octobre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Le Mans.

On en parle

Arbitres

Mathieu Vernice arbitre principal
0.3
2.3
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Steven Torregrossa arbitre assistant
Nicolas Rodrigues arbitre assistant
Antoine Valnet quatrième arbitre
Cyril Gringore arbitre VAR
Julien Schmitt arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Parc des Princes Paris
Parc des Princes
  • Année de construction : 1897
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 47929
  • Affluence moyenne : 37429
  • Affluence maximum : 47929
  • % de remplissage : 79

Match en direct

Date 10 octobre 2026 20:45
Compétition Ligue 1
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 6
Diffusion DAZN, Ligue 1+ 2
Code PSG-LEM
Zone France
Équipe à domicile Paris Saint-Germain
Équipe à l'extérieur Le Mans
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Le Mans en France ?

Le match est à suivre en direct le 10 octobre 2026 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+ 2.

Où voir le match PSG Le Mans en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Ligue 1+.

Quelles sont les compositions probables du match entre PSG et Le Mans ?

Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : M. Safonov, L. Digne, L. Hernández, I. Zabarnyi, A. Hakimi, Dro Fernández, Lucas Beraldo, João Neves, M. Godts, Ferran Torres, M. Akliouche.

Le Mans : de son côté, l'équipe dirigée par P. Videira évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : N. Kocik, H. Voyer, S. Yohou, N. Boissé, L. Calodat, L. Bretelle, A. Lauray, J. Vercruysse, R. Bamba, L. Mafouta, H. Diallo.

Qui arbitre le match PSG Le Mans ?

Mathieu Vernice est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match PSG Le Mans ?

Paris accueille le match au Parc des Princes.

Quelle est la date et l'heure du match PSG Le Mans ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 octobre 2026, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué le but pour PSG ?

Un seul but a été inscrit pour PSG par Lucas Beraldo 20' (sp.).

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