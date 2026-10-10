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Match PSG - Le Mans en direct commenté
6e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 10 octobre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Le Mans (Ligue 1 McDonald's, 6e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Le Mans. Ce match aura lieu le samedi 10 octobre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Le Mans.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Le Mans en France ?
Le match est à suivre en direct le 10 octobre 2026 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+ 2.
- Où voir le match PSG Le Mans en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions probables du match entre PSG et Le Mans ?
Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : M. Safonov, L. Digne, L. Hernández, I. Zabarnyi, A. Hakimi, Dro Fernández, Lucas Beraldo, João Neves, M. Godts, Ferran Torres, M. Akliouche.
Le Mans : de son côté, l'équipe dirigée par P. Videira évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : N. Kocik, H. Voyer, S. Yohou, N. Boissé, L. Calodat, L. Bretelle, A. Lauray, J. Vercruysse, R. Bamba, L. Mafouta, H. Diallo.
- Qui arbitre le match PSG Le Mans ?
Mathieu Vernice est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match PSG Le Mans ?
Paris accueille le match au Parc des Princes.
- Quelle est la date et l'heure du match PSG Le Mans ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 octobre 2026, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué le but pour PSG ?
Un seul but a été inscrit pour PSG par Lucas Beraldo 20' (sp.).