Match PSG - Le Mans en direct commenté

6e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 10 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Le Mans (Ligue 1 McDonald's, 6e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Le Mans. Ce match aura lieu le samedi 10 octobre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Le Mans.