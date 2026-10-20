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1 - 2
62'
Ligue des Champions UEFA 2026/2027 3e journée
Sabah
1 - 2
MT : 1-1
62'
Dortmund
Diffusé sur CANAL+ LIVE 3
Temps forts
53'
1 - 2
(PD J. Veerman) S. Guirassy
mi-temps
1 - 1
39'
1 - 1
A. McCarthy (PD T. Puchacz)
10'
0 - 1
S. Guirassy
Voir le live commenté
Côtes en live 1 28.0 N 7.00 2 1.13 winamax 1er pari remboursé
Classement live 10 Dortmund 6 24 Sabah 3
Possession 58% Dortmund Sabah
Tirs 7 4 9 3 7 16
Grosses occasions créées 67% Dortmund 2 Sabah 1
Compositions Sabah 4-2-3-1 Dortmund 3-4-2-1
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Prono

Qui va gagner ?
SAB
NUL
BVB
1 8 N 6 2 1.24
200 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo BV Borussia 09 Dortmund Joey Veerman 1 #2 Logo Sabah Tymoteusz Puchacz 1 #3 Logo BV Borussia 09 Dortmund Serhou Guirassy 1
Tirs (%)
#1 Logo BV Borussia 09 Dortmund Fábio Silva 2/2 100% #2 Logo Sabah Veljko Simić 1/2 50% #3 Logo BV Borussia 09 Dortmund Felix Nmecha 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo BV Borussia 09 Dortmund Julian Ryerson 2 #2 Logo Sabah Kaheem Anthony Parris 2
Fautes subies
#1 Logo BV Borussia 09 Dortmund Felix Nmecha 3 #2 Logo Sabah Umarali Rakhmonaliev 2
Tirs (%)
#1 Logo BV Borussia 09 Dortmund Ramy Bensebaïni 0/3 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo BV Borussia 09 Dortmund Julian Ryerson 4/4 100% #2 Logo BV Borussia 09 Dortmund Waldemar Anton 6/8 75% #3 Logo BV Borussia 09 Dortmund Felix Nmecha 5/10 50%
Interceptions
#1 Logo BV Borussia 09 Dortmund Joey Veerman 3 #2 Logo BV Borussia 09 Dortmund Nico Schlotterbeck 2 #3 Logo BV Borussia 09 Dortmund Carney Chukwuemeka 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo BV Borussia 09 Dortmund Joey Veerman 2/2 100% #2 Logo Sabah Steve Loic Solvet 2/2 100% #3 Logo BV Borussia 09 Dortmund Waldemar Anton 4/5 80%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Sabah Kaheem Anthony Parris 0/5 0% #2 Logo Sabah Joy-Lance Mickels 0/4 0% #3 Logo Sabah Umarali Rakhmonaliev 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Sabah Joy-Lance Mickels 0/4 0% #2 Logo Sabah Du Queiroz 0/2 0% #3 Logo Sabah Umarali Rakhmonaliev 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo BV Borussia 09 Dortmund Joey Veerman 52/56 93% #2 Logo BV Borussia 09 Dortmund Felix Nmecha 35/40 88% #3 Logo Sabah Akim Zedadka 32/37 86%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
8% 39% 52%
Série en cours
V
D
V
D
V
N
D
N
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Akim Zedadka Akim Zedadka Inconnu
Serhou Guirassy Serhou Guirassy Maladie Julian Ryerson Julian Ryerson Blessure à la cuisse Ramy Bensebaïni Ramy Bensebaïni Blessure au genou Mussa Kaba Mussa Kaba Blessure à l'épaule Justin Lerma Justin Lerma Blessure à la cuisse Carney Chukwuemeka Carney Chukwuemeka Maladie Giannis Konstantelias Giannis Konstantelias Lésion du ligament croisé antérieur du genou Filippo Mané Filippo Mané Ischio-jambiers Konstantinos Karetsas Konstantinos Karetsas Blessure au pied Emre Can Emre Can Lésion du ligament croisé antérieur du genou

Match Sabah - Dortmund en direct commenté

3e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 20 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Sabah et Dortmund (Ligue des Champions UEFA, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue des Champions UEFA entre Sabah et Dortmund. Ce match aura lieu le mardi 20 octobre 2026 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Sabah et Dortmund.

Arbitres

Javier Alberola Rojas arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Carlos Álvarez Fernández arbitre assistant
Alfredo Rodríguez Moreno arbitre assistant
Víctor García Verdura quatrième arbitre
Valentín Pizarro Gómez arbitre VAR
César Soto Grado arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Bakı Olimpiya Stadionu Baku
Bakı Olimpiya Stadionu
  • Année de construction : 2015
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 68700
  • Affluence moyenne : 18226
  • Affluence maximum : 67200
  • % de remplissage : 31

Match en direct

Date 20 octobre 2026 18:45
Compétition Ligue des Champions
Saison 2026/2027
Phase Phase de Ligue - journée 3
Diffusion CANAL+ LIVE 3
Code SAB-BVB
Zone Europe
Équipe à domicile Sabah
Équipe à l'extérieur Borussia Dortmund
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Sabah et Dortmund en France ?

Le match est à suivre en direct le 20 octobre 2026 à 18:45 sur CANAL+ LIVE 3.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Sabah et Dortmund ?

Sabah : le coach V. Dambrauskas a choisi une formation en 4-2-3-1 : S. Pokatilov, T. Puchacz, A. McCarthy, S. Solvet, A. Zedadka, I. Lepinjica, U. Rakhmonaliev, V. Simić, Du Queiroz, K. Parris, J. Mickels.

Borussia Dortmund : de son côté, l'équipe dirigée par N. Kovač évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : G. Kobel, R. Bensebaini, N. Schlotterbeck, W. Anton, D. Svensson, F. Nmecha, J. Veerman, J. Ryerson, Fábio Silva, C. Chukwuemeka, S. Guirassy.

Qui arbitre le match Sabah Dortmund ?

Javier Alberola Rojas est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Sabah Dortmund ?

Baku accueille le match au Bakı Olimpiya Stadionu.

Quelle est la date et l'heure du match Sabah Dortmund ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 20 octobre 2026, coup d'envoi 18:45.

Qui a marqué des buts pour Dortmund ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Dortmund : S. Guirassy 10' 53'.

Qui a marqué le but pour Sabah ?

Un seul but a été inscrit pour Sabah par A. McCarthy 39'.

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