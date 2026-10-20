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Match Sabah - Dortmund en direct commenté
3e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 20 octobre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Sabah et Dortmund (Ligue des Champions UEFA, 3e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue des Champions UEFA entre Sabah et Dortmund. Ce match aura lieu le mardi 20 octobre 2026 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Sabah et Dortmund.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Sabah et Dortmund en France ?
Le match est à suivre en direct le 20 octobre 2026 à 18:45 sur CANAL+ LIVE 3.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Sabah et Dortmund ?
Sabah : le coach V. Dambrauskas a choisi une formation en 4-2-3-1 : S. Pokatilov, T. Puchacz, A. McCarthy, S. Solvet, A. Zedadka, I. Lepinjica, U. Rakhmonaliev, V. Simić, Du Queiroz, K. Parris, J. Mickels.
Borussia Dortmund : de son côté, l'équipe dirigée par N. Kovač évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : G. Kobel, R. Bensebaini, N. Schlotterbeck, W. Anton, D. Svensson, F. Nmecha, J. Veerman, J. Ryerson, Fábio Silva, C. Chukwuemeka, S. Guirassy.
- Qui arbitre le match Sabah Dortmund ?
Javier Alberola Rojas est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Sabah Dortmund ?
Baku accueille le match au Bakı Olimpiya Stadionu.
- Quelle est la date et l'heure du match Sabah Dortmund ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 20 octobre 2026, coup d'envoi 18:45.
- Qui a marqué des buts pour Dortmund ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Dortmund : S. Guirassy 10' 53'.
- Qui a marqué le but pour Sabah ?
Un seul but a été inscrit pour Sabah par A. McCarthy 39'.