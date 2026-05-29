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Match Nice - ASSE en direct commenté
Finales de Barrages Ligue 1 McDonald's - vendredi 29 mai 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nice et ASSE (Barrages Ligue 1 McDonald's, Finales)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Finales de Barrages Ligue 1 McDonald's entre Nice et ASSE. Ce match aura lieu le vendredi 29 mai 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Nice et ASSE.
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Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Nice et ASSE ?
Nice a remporté la rencontre sur le score de 4-1.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Nice et ASSE en France ?
Le match est à suivre en direct le 29 mai 2026 à 20:45 sur beIN SPORTS 1 ou Ligue 1+.
- Où voir le match Nice ASSE en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Nice et ASSE ?
OGC Nice : le coach C. Puel a choisi une formation en 3-4-2-1 : Y. Diouf, K. Peprah Oppong, Dante, A. Mendy, M. Bard, M. Sanson, D. Coulibaly, J. Clauss, T. Louchet, M. Cho, E. Wahi.
Saint-Étienne : de son côté, l'équipe dirigée par P. Montanier évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : G. Larsonneur, K. Pedro, M. Bernauer, J. Le Cardinal, D. Appiah, L. Gadegbeku, A. Kanté, A. Boakye, Z. Davitashvili, L. Stassin, I. Cardona.
- Qui arbitre le match Nice ASSE ?
Ruddy Buquet est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Nice ASSE ?
Nice accueille le match au Allianz Riviera.
- Quelle est la date et l'heure du match Nice ASSE ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 29 mai 2026, coup d'envoi 20:45.