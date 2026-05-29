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4 - 1
terminé
Barrages Ligue 1 McDonald's 2025/2026 Finales
Nice
4 - 1
Agrégé 4-1
terminé
ASSE
Temps forts
90+2'
4 - 1
E. Wahi (PD S. Diop)
87'
3 - 1
E. Wahi (PD T. Louchet)
81'
2 - 1
K. Boudache (PD E. Wahi)
79'
1 - 1
(SP) Z. Davitashvili
76'
(VAR - décision : Pénalty) M. Nadé
62'
1 - 0
J. Clauss
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs

Statistiques

Possession 51% Nice ASSE
Tirs 20 10 11 10 2 13
Grosses occasions créées 57% Nice 4 ASSE 3
Compositions Nice 3-4-2-1 ASSE 4-3-3
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1 OGCN N NUL 2 ASSE
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Grosses occasions créées
#1 Logo St Étienne Dennis Appiah 2 #2 Logo OGC Nice Sofiane Diop 1 #3 Logo OGC Nice Kaïl Boudache 1
Tirs (%)
#1 Logo OGC Nice Kaïl Boudache 2/2 100% #2 Logo OGC Nice Elye Wahi 5/8 63%
Dribbles réussis
#1 Logo OGC Nice Melvin Bard 2 #2 Logo OGC Nice Djibril Coulibaly 2 #3 Logo St Étienne Luan Gadegbeku 2
Fautes subies
#1 Logo St Étienne Augustine Boakye 2 #2 Logo OGC Nice Antoine Mendy 2
Tirs (%)
#1 Logo St Étienne Lucas Stassin 0/3 0% #2 Logo OGC Nice Mohamed-Ali Cho 0/3 0% #3 Logo St Étienne Irvin Cardona 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo St Étienne Augustine Boakye 3 #2 Logo St Étienne Lucas Stassin 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo OGC Nice Melvin Bard 4/4 100% #2 Logo St Étienne Florian Tardieu 4/4 100% #3 Logo OGC Nice Dante 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo St Étienne Kévin Pedro 3 #2 Logo OGC Nice Djibril Coulibaly 3 #3 Logo OGC Nice Antoine Mendy 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo St Étienne Florian Tardieu 3/3 100% #2 Logo OGC Nice Dante 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo St Étienne Augustine Boakye 0/5 0% #2 Logo St Étienne Dennis Appiah 0/5 0% #3 Logo St Étienne Zuriko Davitashvili 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo OGC Nice Kaïl Boudache 0/3 0% #2 Logo OGC Nice Djibril Coulibaly 0/2 0% #3 Logo St Étienne Dennis Appiah 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo OGC Nice Kojo Peprah Oppong 46/48 96% #2 Logo St Étienne Abdoulaye Kanté 36/38 95% #3 Logo OGC Nice Dante 56/60 93%

Classement buteurs

#1 Logo OGC Nice Elye Wahi 2 #2 Logo St Étienne Zuriko Davitashvili 1 #2 Logo OGC Nice Kaïl Boudache 1 #2 Logo OGC Nice Jonathan Clauss 1 Voir le classement complet

Analyse avant-match

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Série en cours
N
D
N
D
N
N
V
V
D
D
Rencontres précédentes
52% 22 Victoires 17% 7 Nuls 31% 13 Victoires

Blessures & suspensions

Morgan Sanson Morgan Sanson Blessure à la cuisse Jonathan Clauss Jonathan Clauss Blessure à la cuisse Everton Pereira da Silva Everton Pereira da Silva Blessure à la cheville Salis Abdul Samed Salis Abdul Samed Blessure à l'aine Juma Bah Juma Bah Blessure au mollet Dante Dante Blessure au genou Melvin Bard Melvin Bard Maladie Sofiane Diop Sofiane Diop Maladie Charles Vanhoutte Charles Vanhoutte Blessure à l'aine
Irvin Cardona Irvin Cardona Inconnu

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Match Nice - ASSE en direct commenté

Finales de Barrages Ligue 1 McDonald's - vendredi 29 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nice et ASSE (Barrages Ligue 1 McDonald's, Finales)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Finales de Barrages Ligue 1 McDonald's entre Nice et ASSE. Ce match aura lieu le vendredi 29 mai 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Nice et ASSE.

On en parle

Arbitres

Ruddy Buquet arbitre principal
0
2
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Huseyin Ocak arbitre assistant
Erwan Finjean arbitre assistant
Thomas Léonard quatrième arbitre
Cyril Gringore arbitre VAR
Nicolas Rainville arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Allianz Riviera Nice
Allianz Riviera
  • Année de construction : 2013
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 35624
  • Affluence moyenne : 16683
  • Affluence maximum : 35596
  • % de remplissage : 47

Match en direct

Date 29 mai 2026 20:45
Compétition Barrages Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Finales
Diffusion beIN SPORTS 1, Ligue 1+
Code OGCN-ASSE
Zone France
Équipe à domicile OGC Nice
Équipe à l'extérieur Saint-Étienne
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Nice et ASSE ?

Nice a remporté la rencontre sur le score de 4-1.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Nice et ASSE en France ?

Le match est à suivre en direct le 29 mai 2026 à 20:45 sur beIN SPORTS 1 ou Ligue 1+.

Où voir le match Nice ASSE en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Nice et ASSE ?

OGC Nice : le coach C. Puel a choisi une formation en 3-4-2-1 : Y. Diouf, K. Peprah Oppong, Dante, A. Mendy, M. Bard, M. Sanson, D. Coulibaly, J. Clauss, T. Louchet, M. Cho, E. Wahi.

Saint-Étienne : de son côté, l'équipe dirigée par P. Montanier évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : G. Larsonneur, K. Pedro, M. Bernauer, J. Le Cardinal, D. Appiah, L. Gadegbeku, A. Kanté, A. Boakye, Z. Davitashvili, L. Stassin, I. Cardona.

Qui arbitre le match Nice ASSE ?

Ruddy Buquet est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Nice ASSE ?

Nice accueille le match au Allianz Riviera.

Quelle est la date et l'heure du match Nice ASSE ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 29 mai 2026, coup d'envoi 20:45.

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