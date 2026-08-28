Menu Rechercher
0 - 0
14'
Ligue 1 McDonald's 2026/2027 2e journée
Lille
0 - 0
14'
PSG
Regarder en direct sur Ligue 1+
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 1 Lille 4 6 PSG 2
Possession 60% PSG Lille
Tirs 3 2 2 1 0 2
Grosses occasions créées 100% Lille 1 PSG 0
Compositions Lille 4-2-3-1 PSG 4-3-3
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 LOSC N NUL 2 PSG
900 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Lille Ethan Mbappé 1
Tirs (%)
#1 Logo Lille Félix Correia 0/2 0%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
N
V
D
V
N
D
V
N
D
Rencontres précédentes
20% 11 Victoires 29% 16 Nuls 52% 29 Victoires

Blessures & suspensions

Tiago Santos Tiago Santos Blessure à la tête Osame Sahraoui Osame Sahraoui Blessure à la jambe
Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Maladie Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Blessure à la hanche Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou Nuno Mendes Nuno Mendes Carton rouge

Top commentaires

Guilhermino Morais 18:36 La dernière fois que c’est arrivé date de 2021… Doit y avoir une belle cote niveau pari sportif si ça arrive… ^^ 2 Répondre
Voir tous les commentaires (20)

Match Lille - PSG en direct commenté

2e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 28 août 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lille et PSG (Ligue 1 McDonald's, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lille et PSG. Ce match aura lieu le vendredi 28 août 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lille et PSG.

On en parle

Arbitres

Eric Wattellier arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Cyril Mugnier arbitre assistant
Nicolas Danos arbitre assistant
Guillaume Paradis quatrième arbitre
Bruno Coue arbitre VAR
Alexandre Castro arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy Villeneuve d'Ascq
Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy
  • Année de construction : 2012
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 50083
  • Affluence moyenne : 33476
  • Affluence maximum : 49712
  • % de remplissage : 68

Match en direct

Date 28 août 2026 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 2
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code LOSC-PSG
Zone France
Équipe à domicile LOSC Lille
Équipe à l'extérieur Paris Saint-Germain
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lille et PSG en France ?

Le match est à suivre en direct le 28 août 2026 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match Lille PSG en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lille et PSG ?

LOSC Lille : le coach D. Ancelotti a choisi une formation en 4-2-3-1 : B. Özer, R. Perraud, Alexsandro Ribeiro, N. Ngoy, Tiago Santos, N. Bentaleb, B. André, Félix Correia, H. Haraldsson, E. Mbappé, O. Giroud.

Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Safonov, Lucas Beraldo, W. Pacho, Marquinhos, A. Hakimi, Fabián Ruiz, Vitinha, W. Zaïre-Emery, M. Akliouche, Ferran Torres, D. Doué.

Qui arbitre le match Lille PSG ?

Eric Wattellier est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lille PSG ?

Villeneuve d'Ascq accueille le match au Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy.

Quelle est la date et l'heure du match Lille PSG ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 28 août 2026, coup d'envoi 20:45.

Top commentaires

Guilhermino Morais 18:36 La dernière fois que c’est arrivé date de 2021… Doit y avoir une belle cote niveau pari sportif si ça arrive… ^^ 2 Répondre
Voir tous les commentaires (20)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier