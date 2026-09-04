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Match Betis - Real Madrid en direct commenté
4e journée de Liga - vendredi 4 septembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Betis et Real Madrid (Liga, 4e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Liga entre Betis et Real Madrid. Ce match aura lieu le vendredi 4 septembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Betis et Real Madrid.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Betis et Real Madrid en France ?
Le match est à suivre en direct le 04 septembre 2026 à 21:00 sur DAZN ou Disney+.
- Où voir le match Betis Real Madrid en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Disney+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Betis et Real Madrid ?
Real Bétis : le coach M. Pellegrini a choisi une formation en 4-2-3-1 : Álvaro Valles, Fran García, Natan, Diego Llorente, Héctor Bellerín, F. Bernal, Marc Roca, Pablo Fornals, Isco, Antony, C. Hernández.
Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par José Mourinho évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : T. Courtois, Marc Cucurella, Dean Huijsen, I. Konaté, D. Dumfries, E. Camavinga, F. Valverde, Vinícius Júnior, J. Bellingham, A. Güler, K. Mbappé.
- Qui arbitre le match Betis Real Madrid ?
Alejandro José Hernández Hernández est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Betis Real Madrid ?
Sevilla accueille le match au Estadio La Cartuja de Sevilla.
- Quelle est la date et l'heure du match Betis Real Madrid ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 septembre 2026, coup d'envoi 21:00.