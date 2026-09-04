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0 - 0
67'
Liga 2026/2027 4e journée
Betis
0 - 0
MT : 0-0
67'
Real Madrid
Diffusé sur DAZN, Disney+
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
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Pas d'événements majeurs
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Classement live 1 Real Madrid 10 6 Betis 7
Possession 58% Real Madrid Betis
Tirs 7 5 11 2 6 17
Grosses occasions créées 100% Real Madrid 5 Betis 0
Compositions Betis 4-2-3-1 Real Madrid 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 BET N NUL 2 RMA
532 participants Terminé
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Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Real Madrid CF Arda Güler 3 #2 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 1 #3 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 1
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 3/5 60% #2 Logo Real Bétis Cucho Hernández 1/2 50% #3 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 4 #2 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 2
Fautes subies
#1 Logo Real Bétis Fran García 2 #2 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 2 #3 Logo Real Madrid CF Arda Güler 2
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Arda Güler 0/2 0% #2 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 1/4 25% #3 Logo Real Bétis Antony 1/4 25%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Bétis Fran García 4/4 100% #2 Logo Real Bétis Marc Bartra 4/5 80% #3 Logo Real Bétis Pablo Fornals 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Real Bétis Facundo Bernal Cruz 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 2/2 100% #2 Logo Real Bétis Álvaro Vallés 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Arda Güler 0/6 0% #2 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 0/5 0% #3 Logo Real Madrid CF Eduardo Camavinga 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Bétis Cucho Hernández 0/3 0%
Passes (%)
#1 Logo Real Madrid CF Eduardo Camavinga 40/41 98% #2 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 60/62 97% #3 Logo Real Bétis Isco 32/34 94%
Corners et centres réussis
#1 Logo Real Madrid CF Arda Güler 5

Analyse avant-match

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Série en cours
D
V
V
D
N
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
15% 6 Victoires 30% 12 Nuls 55% 22 Victoires

Blessures & suspensions

Pablo Fornals Pablo Fornals Inconnu Iker Losada Iker Losada Coup Junior Firpo Junior Firpo Ischio-jambiers Diego Conde Diego Conde Blessure à l'épaule Gonzalo Ezequiel Petit Abad Gonzalo Ezequiel Petit Abad Blessure à la cuisse Ángel Ortiz Ángel Ortiz Inconnu
Rodrygo Rodrygo Lésion du ligament croisé antérieur du genou Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni Coup Endrick Endrick Blessure musculaire Éder Militão Éder Militão Ischio-jambiers Raúl Asencio Raúl Asencio Blessure à la jambe Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Ferland Mendy Ferland Mendy Blessure à la cuisse

Top commentaires

Aubin 21:39 Vini l'efficacité n'est pas là, mais je le trouve vraiment plus mobile depuis le 1er match, il bouge mieux. les buts viendront 3 Répondre
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Match Betis - Real Madrid en direct commenté

4e journée de Liga - vendredi 4 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Betis et Real Madrid (Liga, 4e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Liga entre Betis et Real Madrid. Ce match aura lieu le vendredi 4 septembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Betis et Real Madrid.

On en parle

Arbitres

Alejandro José Hernández Hernández arbitre principal
Diego Sánchez Rojo arbitre assistant
José Enrique Naranjo Pérez arbitre assistant
Marcos Cerdán Aguilar arbitre assistant
Juan Antonio Campos Salinas quatrième arbitre
Juan Luis Pulido Santana arbitre VAR
Javier Iglesias Villanueva arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio La Cartuja de Sevilla Sevilla
Estadio La Cartuja de Sevilla
  • Année de construction : 1999
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 72000
  • Affluence moyenne : 27238
  • Affluence maximum : 67447
  • % de remplissage : 43

Match en direct

Date 04 septembre 2026 21:00
Compétition Liga
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 4
Diffusion DAZN, Disney+
Code BET-RMA
Zone Espagne
Équipe à domicile Real Bétis
Équipe à l'extérieur Real Madrid
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Betis et Real Madrid en France ?

Le match est à suivre en direct le 04 septembre 2026 à 21:00 sur DAZN ou Disney+.

Où voir le match Betis Real Madrid en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Disney+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Betis et Real Madrid ?

Real Bétis : le coach M. Pellegrini a choisi une formation en 4-2-3-1 : Álvaro Valles, Fran García, Natan, Diego Llorente, Héctor Bellerín, F. Bernal, Marc Roca, Pablo Fornals, Isco, Antony, C. Hernández.

Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par José Mourinho évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : T. Courtois, Marc Cucurella, Dean Huijsen, I. Konaté, D. Dumfries, E. Camavinga, F. Valverde, Vinícius Júnior, J. Bellingham, A. Güler, K. Mbappé.

Qui arbitre le match Betis Real Madrid ?

Alejandro José Hernández Hernández est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Betis Real Madrid ?

Sevilla accueille le match au Estadio La Cartuja de Sevilla.

Quelle est la date et l'heure du match Betis Real Madrid ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 septembre 2026, coup d'envoi 21:00.

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Aubin 21:39 Vini l'efficacité n'est pas là, mais je le trouve vraiment plus mobile depuis le 1er match, il bouge mieux. les buts viendront 3 Répondre
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