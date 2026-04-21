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Match Lens - Toulouse en direct commenté
Demi-finales de Coupe de France - mardi 21 avril 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lens et Toulouse (Coupe de France, Demi-finales)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Demi-finales de Coupe de France entre Lens et Toulouse. Ce match aura lieu le mardi 21 avril 2026 à 21:10. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lens et Toulouse.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lens et Toulouse en France ?
Le match est à suivre en direct le 21 avril 2026 à 21:10 sur France 2 ou beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Lens Toulouse en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lens et Toulouse ?
Lens : le coach P. Sage a choisi une formation en 3-4-2-1 : R. Risser, M. Sarr, S. Baidoo, I. Ganiou, M. Udol, A. Thomasson, M. Sangaré, Saud Abdulhamid, A. Saint-Maximin, F. Thauvin, O. Édouard.
Toulouse : de son côté, l'équipe dirigée par Carles Martínez évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : K. Haug, R. Nicolaisen, C. Cresswell, S. Koumbassa, D. Méthalie, P. Diop, C. Cásseres, D. Sidibé, S. Hidalgo, A. Dønnum, Emersonn.
- Qui arbitre le match Lens Toulouse ?
Willy Delajod est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lens Toulouse ?
Lens accueille le match au Stade Bollaert-Delelis.
- Quelle est la date et l'heure du match Lens Toulouse ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 avril 2026, coup d'envoi 21:10.
- Qui a marqué des buts pour Lens ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Lens : F. Thauvin 9' (sp.), A. Saint-Maximin 18', M. Udol 35'.
- Qui a marqué le but pour Toulouse ?
Un seul but a été inscrit pour Toulouse par S. Hidalgo 21'.