Match Lens - Toulouse en direct commenté

Demi-finales de Coupe de France - mardi 21 avril 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lens et Toulouse (Coupe de France, Demi-finales)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Demi-finales de Coupe de France entre Lens et Toulouse. Ce match aura lieu le mardi 21 avril 2026 à 21:10. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lens et Toulouse.