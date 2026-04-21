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3 - 1
54'
Coupe de France 2025/2026 Demi-finales
Lens
3 - 1
MT : 3-1
54'
Toulouse
Diffusé sur France 2, beIN SPORTS 1
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
3 - 1
35'
3 - 1
M. Udol (PD Saud Abdulhamid)
21'
2 - 1
(PD Emersonn) S. Hidalgo
18'
2 - 0
A. Saint-Maximin (PD F. Thauvin)
9'
1 - 0
F. Thauvin (SP)
Voir le live commenté
Possession 61% Lens Toulouse
Tirs 7 2 4 5 1 5
Grosses occasions créées 50% Lens 1 Toulouse 1
Compositions Lens 3-4-2-1 Toulouse 3-4-2-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 RCL N NUL 2 TFC
704 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Lens Saud Abdulhamid 1 #2 Logo Toulouse Emersonn 1
Tirs (%)
#1 Logo Lens Allan Saint-Maximin 2/2 100% #2 Logo Toulouse Santiago Hidalgo 1/2 50% #3 Logo Lens Odsonne Édouard 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Lens Matthieu Udol 2 #2 Logo Lens Odsonne Édouard 2 #3 Logo Lens Allan Saint-Maximin 2
Fautes subies
#1 Logo Toulouse Santiago Hidalgo 4 #2 Logo Toulouse Djibril Sidibé 2 #3 Logo Lens Ismaëlo Ganiou 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lens Saud Abdulhamid 5/6 83% #2 Logo Toulouse Rasmus Nicolaisen 4/5 80% #3 Logo Toulouse Cristian Cásseres 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Toulouse Pape Demba Diop 4 #2 Logo Lens Florian Thauvin 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lens Samson Baidoo 2/2 100% #2 Logo Lens Ismaëlo Ganiou 2/3 67% #3 Logo Toulouse Charlie Cresswell 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Toulouse Dayann Methalie 0/5 0% #2 Logo Lens Florian Thauvin 0/5 0% #3 Logo Lens Mamadou Sangaré 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Toulouse Charlie Cresswell 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Toulouse Santiago Hidalgo 0/3 0% #2 Logo Lens Odsonne Édouard 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lens Adrien Thomasson 31/31 100% #2 Logo Lens Malang Sarr 48/53 91% #3 Logo Toulouse Charlie Cresswell 36/40 90%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
D
V
D
V
D
D
D
V
V
Rencontres précédentes
54% 14 Victoires 27% 7 Nuls 19% 5 Victoires

Blessures & suspensions

Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure musculaire Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure musculaire Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Maladie Kyllian Antonio Kyllian Antonio Blessure au pied Régis Gurtner Régis Gurtner Ischio-jambiers Jonathan Gradit Jonathan Gradit Fracture de la jambe Wesley Saïd Wesley Saïd Blessure à la cuisse Allan Saint-Maximin Allan Saint-Maximin Blessure musculaire
Yann Gboho Yann Gboho Blessure au genou Mark McKenzie Mark McKenzie Inconnu Abu Francis Abu Francis Fracture de la jambe Rafik Messali Rafik Messali Blessure à la cheville Djibril Sidibé Djibril Sidibé Blessure musculaire

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VR 46 21:32 Allez Toulouse 3 Répondre
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Match Lens - Toulouse en direct commenté

Demi-finales de Coupe de France - mardi 21 avril 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lens et Toulouse (Coupe de France, Demi-finales)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Demi-finales de Coupe de France entre Lens et Toulouse. Ce match aura lieu le mardi 21 avril 2026 à 21:10. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lens et Toulouse.

Arbitres

Willy Delajod arbitre principal
0
2.3
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Valentin Evrard arbitre assistant
Erwan Finjean arbitre assistant
Thomas Léonard quatrième arbitre
Wilfried Bien arbitre VAR
Mathieu Vernice arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Bollaert-Delelis Lens
Stade Bollaert-Delelis
  • Année de construction : 1933
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 41233
  • Affluence moyenne : 30518
  • Affluence maximum : 41052
  • % de remplissage : 74

Match en direct

Date 21 avril 2026 21:10
Compétition Coupe de France
Saison 2025/2026
Phase Demi-finales
Diffusion France 2, beIN SPORTS 1
Code RCL-TFC
Zone France
Équipe à domicile Lens
Équipe à l'extérieur Toulouse
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lens et Toulouse en France ?

Le match est à suivre en direct le 21 avril 2026 à 21:10 sur France 2 ou beIN SPORTS 1.

Où voir le match Lens Toulouse en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lens et Toulouse ?

Lens : le coach P. Sage a choisi une formation en 3-4-2-1 : R. Risser, M. Sarr, S. Baidoo, I. Ganiou, M. Udol, A. Thomasson, M. Sangaré, Saud Abdulhamid, A. Saint-Maximin, F. Thauvin, O. Édouard.

Toulouse : de son côté, l'équipe dirigée par Carles Martínez évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : K. Haug, R. Nicolaisen, C. Cresswell, S. Koumbassa, D. Méthalie, P. Diop, C. Cásseres, D. Sidibé, S. Hidalgo, A. Dønnum, Emersonn.

Qui arbitre le match Lens Toulouse ?

Willy Delajod est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lens Toulouse ?

Lens accueille le match au Stade Bollaert-Delelis.

Quelle est la date et l'heure du match Lens Toulouse ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 avril 2026, coup d'envoi 21:10.

Qui a marqué des buts pour Lens ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Lens : F. Thauvin 9' (sp.), A. Saint-Maximin 18', M. Udol 35'.

Qui a marqué le but pour Toulouse ?

Un seul but a été inscrit pour Toulouse par S. Hidalgo 21'.

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VR 46 21:32 Allez Toulouse 3 Répondre
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