Ligue des Champions UEFA 2025/2026 Tour éliminatoire
Dortmund
Atalanta
42'
M. Beier (PD S. Guirassy)
3'
1 - 0
S. Guirassy (PD J. Ryerson)

Notes des joueurs

#1 Logo BV Borussia 09 Dortmund G. Kobel 8.3 #2 Logo BV Borussia 09 Dortmund J. Ryerson 8.2 #3 Logo BV Borussia 09 Dortmund F. Nmecha 7.8 Voir le classement complet
#1 Logo BV Borussia 09 Dortmund S. Guirassy 8.2 #2 Logo BV Borussia 09 Dortmund J. Ryerson 7.7 #3 Logo BV Borussia 09 Dortmund R. Bensebaini 7.7 Voir le classement complet
Statistiques

Possession 56% Atalanta Dortmund
Tirs 9 7 4 2 3 7
Grosses occasions créées 75% Dortmund 3 Atalanta 1
Compositions Dortmund 3-4-2-1 Atalanta 3-4-2-1

Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo BV Borussia 09 Dortmund Julian Ryerson 2 #2 Logo BV Borussia 09 Dortmund Serhou Guirassy 1 #3 Logo Atalanta Nikola Krstović 1
Tirs (%)
#1 Logo BV Borussia 09 Dortmund Maximilian Beier 1/2 50% #2 Logo Atalanta Nikola Krstović 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo BV Borussia 09 Dortmund Jobe Bellingham 2
Fautes subies
#1 Logo Atalanta Nicola Zalewski 3 #2 Logo BV Borussia 09 Dortmund Serhou Guirassy 2 #3 Logo Atalanta Odilon Kossounou 2
Dépossédé du ballon
#1 Logo Atalanta Gianluca Scamacca 5 #2 Logo BV Borussia 09 Dortmund Carney Chukwuemeka 4 #3 Logo Atalanta Éderson 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo BV Borussia 09 Dortmund Ramy Bensebaïni 8/9 89% #2 Logo Atalanta Nicola Zalewski 5/6 83% #3 Logo Atalanta Sead Kolašinac 4/5 80%
Interceptions
#1 Logo BV Borussia 09 Dortmund Ramy Bensebaïni 3 #2 Logo BV Borussia 09 Dortmund Daniel Svensson 2 #3 Logo Atalanta Marten de Roon 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Atalanta Éderson 3/3 100% #2 Logo BV Borussia 09 Dortmund Ramy Bensebaïni 3/4 75% #3 Logo Atalanta Gianluca Scamacca 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Atalanta Gianluca Scamacca 0/9 0% #2 Logo BV Borussia 09 Dortmund Carney Chukwuemeka 0/6 0% #3 Logo BV Borussia 09 Dortmund Daniel Svensson 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo BV Borussia 09 Dortmund Waldemar Anton 0/3 0% #2 Logo Atalanta Odilon Kossounou 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo BV Borussia 09 Dortmund Jobe Bellingham 31/32 97% #2 Logo Atalanta Odilon Kossounou 52/54 96% #3 Logo BV Borussia 09 Dortmund Ramy Bensebaïni 65/71 92%
Corners et centres réussis
#1 Logo BV Borussia 09 Dortmund Julian Ryerson 3

Classement buteurs

#13 Logo BV Borussia 09 Dortmund Serhou Guirassy 4 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Rencontres précédentes
50% 2 Victoires 25% 1 Nul 25% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Serhou Guirassy Serhou Guirassy Maladie Ramy Bensebaïni Ramy Bensebaïni Blessure au genou Filippo Calixte Mané Filippo Calixte Mané Ischio-jambiers Filippo Calixte Mané Filippo Calixte Mané Blessure à la cuisse Salih Özcan Salih Özcan Lésion du ligament collatéral fibulaire du genou
Charles De Ketelaere Charles De Ketelaere Blessure au genou Nikola Krstović Nikola Krstović Inconnu Marten de Roon Marten de Roon Ischio-jambiers

Arbitres

Serdar Gözübüyük arbitre principal
Patrick Inia arbitre assistant
Rogier Honig arbitre assistant
Jeroen Manschot quatrième arbitre
Bram Van Driessche arbitre VAR
Pol van Boekel arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

SIGNAL IDUNA PARK Dortmund
SIGNAL IDUNA PARK
  • Année de construction : 1974
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 81365
  • Affluence moyenne : 65749
  • Affluence maximum : 81365
  • % de remplissage : 80

Date 17 février 2026 21:15
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Tour éliminatoire
Diffusion CANAL+ SPORT 360
Code BVB-ATA
Zone Europe
Équipe à domicile Borussia Dortmund
Équipe à l'extérieur Atalanta
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Dortmund et Atalanta ?

Dortmund a remporté la rencontre sur le score de 2-0.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Dortmund et Atalanta en France ?

Le match est à suivre en direct le 17 février 2026 à 21:15 sur CANAL+ SPORT 360.

Où voir le match Dortmund Atalanta en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Dortmund et Atalanta ?

Borussia Dortmund : le coach N. Kovač a choisi une formation en 3-4-2-1 : G. Kobel, R. Bensebaini, W. Anton, L. Reggiani, D. Svensson, F. Nmecha, J. Bellingham, J. Ryerson, J. Brandt, M. Beier, S. Guirassy.

Atalanta : de son côté, l'équipe dirigée par R. Palladino évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : M. Carnesecchi, S. Kolašinac, B. Djimsiti, O. Kossounou, L. Bernasconi, Éderson, M. de Roon, D. Zappacosta, N. Zalewski, M. Pašalić, G. Scamacca.

Qui arbitre le match Dortmund Atalanta ?

Serdar Gözübüyük est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Dortmund Atalanta ?

Dortmund accueille le match au SIGNAL IDUNA PARK.

Quelle est la date et l'heure du match Dortmund Atalanta ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 février 2026, coup d'envoi 21:15.

Qui a marqué des buts pour Dortmund ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Dortmund : S. Guirassy 3', M. Beier 42'.

