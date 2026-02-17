Notes des joueurs
Match Dortmund - Atalanta en direct commenté
Tour éliminatoire de Ligue des Champions UEFA - mardi 17 février 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Dortmund et Atalanta (Ligue des Champions UEFA, Tour éliminatoire)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Tour éliminatoire de Ligue des Champions UEFA entre Dortmund et Atalanta. Ce match aura lieu le mardi 17 février 2026 à 21:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Dortmund et Atalanta.
- Quel est le résultat du match entre Dortmund et Atalanta ?
Dortmund a remporté la rencontre sur le score de 2-0.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Dortmund et Atalanta en France ?
Le match est à suivre en direct le 17 février 2026 à 21:15 sur CANAL+ SPORT 360.
- Où voir le match Dortmund Atalanta en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Dortmund et Atalanta ?
Borussia Dortmund : le coach N. Kovač a choisi une formation en 3-4-2-1 : G. Kobel, R. Bensebaini, W. Anton, L. Reggiani, D. Svensson, F. Nmecha, J. Bellingham, J. Ryerson, J. Brandt, M. Beier, S. Guirassy.
Atalanta : de son côté, l'équipe dirigée par R. Palladino évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : M. Carnesecchi, S. Kolašinac, B. Djimsiti, O. Kossounou, L. Bernasconi, Éderson, M. de Roon, D. Zappacosta, N. Zalewski, M. Pašalić, G. Scamacca.
- Qui arbitre le match Dortmund Atalanta ?
Serdar Gözübüyük est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Dortmund Atalanta ?
Dortmund accueille le match au SIGNAL IDUNA PARK.
- Quelle est la date et l'heure du match Dortmund Atalanta ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 février 2026, coup d'envoi 21:15.
- Qui a marqué des buts pour Dortmund ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Dortmund : S. Guirassy 3', M. Beier 42'.