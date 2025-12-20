Prono
Match Vendée FF - PSG en direct commenté
32èmes de finale de Coupe de France - samedi 20 décembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Vendée FF et PSG (Coupe de France, 32èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 32èmes de finale de Coupe de France entre Vendée FF et PSG. Ce match aura lieu le samedi 20 décembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Vendée FF et PSG.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Vendée FF et PSG en France ?
Le match est à suivre en direct le 20 décembre 2025 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Vendée FF PSG en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Vendée FF et PSG ?
Fontenay : le coach L. Lambert a choisi une formation en 4-3-3 : N. Renou, M. Bisleau, Y. Leriche, N. Fromaget, A. Moisdon, D. Vinet, T. Bremond, N. Keita, M. Belbachir, F. Diawara, J. Millimono.
Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : R. Marin, L. Hernández, Beraldo, I. Zabarnyi, D. Boly, Q. Ndjantou, W. Zaïre-Emery, S. Mayulu, D. Doué, Gonçalo Ramos, O. Dembélé.
- Qui arbitre le match Vendée FF PSG ?
Jeremy Stinat est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Vendée FF PSG ?
Nantes accueille le match au Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau.
- Quelle est la date et l'heure du match Vendée FF PSG ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 20 décembre 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour PSG ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : D. Doué 25', O. Dembélé 34' (sp.), Gonçalo Ramos 53'.