0 - 3
53'
Coupe de France 2025/2026 32èmes de finale
Vendée FF
0 - 3
MT : 0-2
53'
PSG
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
53'
0 - 3
(PD S. Mayulu) Gonçalo Ramos
mi-temps
0 - 2
34'
0 - 2
(SP) O. Dembélé
25'
0 - 1
(PD O. Dembélé) D. Doué
Voir le live commenté
Possession 82% PSG Vendée FF
Tirs 1 1 4 0 4 8
Grosses occasions créées 100% PSG 3 Vendée FF 0
Compositions Vendée FF 4-3-3 PSG 4-3-3
Prono

Qui va gagner ?
1 VFF N NUL 2 PSG
1211 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé 2 #2 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 1
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos 1/2 50% #2 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 3 #2 Logo Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos 2 #3 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 2
Fautes subies
#1 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 2 #2 Logo Paris Saint-Germain David Boly 2
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Mathis Jangeal 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 5/5 100% #2 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 4/4 100% #3 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 7/9 78%
Interceptions
#1 Logo Vendée Fontenay Foot Thomas Bremond 2 #2 Logo Vendée Fontenay Foot Nathan Fromaget 2 #3 Logo Vendée Fontenay Foot Yanis Leriche 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 2/2 100% #2 Logo Paris Saint-Germain Lucas Beraldo 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Vendée Fontenay Foot Namory Keita 0/5 0% #2 Logo Vendée Fontenay Foot Nathan Fromaget 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Vendée Fontenay Foot Fode Diawara 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Illia Zabarnyi 83/85 98% #2 Logo Paris Saint-Germain João Neves 38/39 97% #3 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 56/58 97%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé 25

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
D
D
V
D
V
V
V
N
V
D
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou

Top commentaires

Doudou 21:23 C'est bon, Boly n'est pas out. Boly vit 6 Répondre
Match Vendée FF - PSG en direct commenté

32èmes de finale de Coupe de France - samedi 20 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Vendée FF et PSG (Coupe de France, 32èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 32èmes de finale de Coupe de France entre Vendée FF et PSG. Ce match aura lieu le samedi 20 décembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Vendée FF et PSG.

On en parle

Arbitres

Jeremy Stinat arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Sébastien Lemaire arbitre assistant
Christophe Mouysset arbitre assistant
Jordane Lomi quatrième arbitre

Lieu du match

Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau Nantes
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
  • Année de construction : 1984
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 38285
  • Affluence moyenne : 20378
  • Affluence maximum : 36609
  • % de remplissage : 55

Match en direct

Date 20 décembre 2025 21:00
Compétition Coupe de France
Saison 2025/2026
Phase 32èmes de finale
Diffusion beIN SPORTS 1
Code VFF-PSG
Zone France
Équipe à domicile Fontenay
Équipe à l'extérieur Paris Saint-Germain
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Vendée FF et PSG en France ?

Le match est à suivre en direct le 20 décembre 2025 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Vendée FF PSG en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Vendée FF et PSG ?

Fontenay : le coach L. Lambert a choisi une formation en 4-3-3 : N. Renou, M. Bisleau, Y. Leriche, N. Fromaget, A. Moisdon, D. Vinet, T. Bremond, N. Keita, M. Belbachir, F. Diawara, J. Millimono.

Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : R. Marin, L. Hernández, Beraldo, I. Zabarnyi, D. Boly, Q. Ndjantou, W. Zaïre-Emery, S. Mayulu, D. Doué, Gonçalo Ramos, O. Dembélé.

Qui arbitre le match Vendée FF PSG ?

Jeremy Stinat est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Vendée FF PSG ?

Nantes accueille le match au Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau.

Quelle est la date et l'heure du match Vendée FF PSG ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 20 décembre 2025, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour PSG ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : D. Doué 25', O. Dembélé 34' (sp.), Gonçalo Ramos 53'.

Doudou 21:23 C'est bon, Boly n'est pas out. Boly vit 6 Répondre
Comparer les stats du match
