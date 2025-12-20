Match Vendée FF - PSG en direct commenté

32èmes de finale de Coupe de France - samedi 20 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Vendée FF et PSG (Coupe de France, 32èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 32èmes de finale de Coupe de France entre Vendée FF et PSG. Ce match aura lieu le samedi 20 décembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Vendée FF et PSG.